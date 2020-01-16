Знакомьтесь, новый премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин

Президент России Вдадимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму РФ кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра после встречи с ним. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Мишустин руководит налоговой службой с 2010 года, доктор экономических наук и считается эффективным технократом в финансовой сфере.

Для себя Михаил Мишустин обозначил задачи выполнения поставленных президентом РФ задач в его послании и реализации ранее установленных нацпроектов, «вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом», а также дальнейшее развитие оборонного комплекса.

В России есть все источники для решения задач, поставленных президентом — заявил Михаил Мишустин.

Послание президента связывает нацпроекты в единую программу — уточнил Михаил Мишустин.

Мишустин намерен форсировать работу по нацпроектам и усилить работу правительства по всем направлениям, а также выстроить четкую систему взаимодействия с регионами России.

Михаил Мишустин родился в 1966 году в Москве. В 2010 году получил звание доктора экономических наук и возглавил ФНС. Награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством», Орденом Почета и Почетной грамотой президента России.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию. По словам Медведева, эти нововведения изменят баланс власти в стране.

«Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения», — отметил он.

В ответ Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, однако заметил, что «не все получилось». Он пообещал провести встречу с каждым из министров в ближайшее время.

Президент также попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового состава.