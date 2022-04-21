В Латвии будут лишать гражданства тех, кто поддерживает спецоперацию на Украине. Такой закон приняли в Парламенте страны.

Сегодня сейм Латвии во втором и окончательном чтении принял поправки к закону о гражданстве. Согласно документу, теперь латвийского гражданства будут лишать тех, кто поддерживает спецоперацию России на Украине.

«Регулирование необходимо для того, чтобы латвийское гражданство не сохранялось за лицами, которые осуществляли и поддерживали деятельность, несовместимую с ценностями Латвии как демократического государства, регулируемого международным правом», — говорится в сообщении пресс-службы сейма Латвии и отмечается, что закон вступит в силу на следующий день после его опубликования, т. е. 22 апреля.

Так, лицо может быть лишено гражданства Латвии, если оно «оказало значительную финансовую, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку».

Напомним, ранее сейм Латвии объявил 9 мая «днем жертв российской агрессии на Украине». В этот день будут запрещены массовые развлекательные и праздничные мероприятия и салюты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение постыдным.

Кстати, уже больше месяца с нарушением всех законов в застенках томится известный блоггер Кирилл Фёдоров. Вечером 19 марта состоялось предварительное слушание об избрании меры пресечения, арест был продлен в связи с «тяжестью обвинений». Тяжесть обвинений состоит лишь в том, что он говорил объективную правду, а не русофобскую ложь. Правду в Евросоюзе говорить нельзя — это это опасно, это запрещено законом, об этом знают все живущие в Европейском законе, знаю об этом и я. Ещё в концлагеря не сажают, ещё не расстреливают… ещё…