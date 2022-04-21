Горячие точки

Мариуполь освобожден, Азовсталь заблокирована, штурм отменён

Автор:

Спецоперация на Украине продолжается, несмотря на решение об отмене штурма «Азовстали», заявил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мариуполь, который стал местом сосредоточения нацформирований, освобожден. Сегодня министр доложил, что есть возможность приступить к налаживанию мирной жизни. Что касается „Азовстали“, это отдельный объект, где заблокированы оставшаяся группа», — объяснил он.

Напомним, сегодня на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу президент Владимир Путин назвал штурм «Азовстали» нецелесообразным и приказал его отменить. Промышленную зону российский лидер поручил заблокировать «так, чтобы муха не пролетела». По данным Шойгу, на территории завода остаются около 2 тыс. украинских боевиков.




СтраныРоссия Украина
Предыдущая статьяВ Латвии будут лишать гражданства тех, кто поддерживает спецоперацию на Украине
Следующая статьяУкраина уничтожит Крымский мост?

Ещё похожие новости

Сводка о боевых действиях на 21 апреля

Горячие точки
За минувшие сутки украинские подразделения обстреляли районы 7 населенных пунктов ДНР, в результате один ребенок погиб, 12 человек получили ранения, сообщает народная милиция республики. Подразделения ВС РФ и народной...
Узнать больше

Украина уничтожит Крымский мост?

Горячие точки
В Кремле также прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не получал текстов с предложениями российской стороны по урегулированию ситуации. Вызывает вопросы, подчеркнул...
Узнать больше

Ежемесячное пособие для беженцев получит менее 300 тысяч украинцев

Горячие точки
Правительство Украины выделило 600 миллионов гривен на выплату ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев в размере 2 тыс. грн взрослому и 3 тыс. грн ребенку...
Узнать больше
video

Азов в Мариуполе не щадят даже стариков

Горячие точки
https://youtu.be/CdRGd7jUjss Измученный старик буквально выползает с территории националистов «Азова» в Мариуполе. Выползает. «Даже не думайте выходить. Будем стрелять на поражение. И не важно, в кого»,...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.