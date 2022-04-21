Горячие точки

Ежемесячное пособие для беженцев получит менее 300 тысяч украинцев

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Правительство Украины выделило 600 миллионов гривен на выплату ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев в размере 2 тыс. грн взрослому и 3 тыс. грн ребенку или лицу с инвалидностью. Об этом в своем обращении сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
Нетрудно подсчитать, что всего это означает получение денег менее, чем 300 тысячами украинцами, ставшими беженцами. Стоит отметить, что право на эту помощь имеют украинцы, которые зарегистрировались как внутренне перемещенные лица, украинцы, эвакуируемые из районов боевых действий и проживающие в деоккупированных населенных пунктах.
Учитывая тот факт, что только за кордон уехало более 5 миллионов украинцев, а беженцами внутри страны стало, по меньшей мере столько же, можно сказать, что выделенные деньги – смешные.

Также есть вопросы к тому, сколько из этих 600 миллионов реально дойдет до украинцев. Ведь, в ситуации с 6500 гривен тоже обещали всем деньги в 10-дневный срок. В результате – обманули. Обещали деньги за прививки от КОВИДа, выплату денег отменили, опять же обманув множество украинцев. Скорее всего, на этот раз ситуация будет аналогичной и все останется на уровне пустых заявлений, что дискредитирует власть и лично Зеленского, который их делает!

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