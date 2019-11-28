В Греции болгарский иерарх возглавил службу, на которой поминали Епифания

В Лангаде (Элладская Православная Церковь) в присутствии болгарского митрополита Николая местный диакон помянул в диптихе главу ПЦУ.

27 ноября в храме св. Афанасия и свв. Акакия и Дамаскина Студита в Лангаде богослужения возглавил митрополит Пловдивский Николай. Во время литургии диакон зачитал местный диптих, в который включили главу Православной церкви Украины Епифания Думенко, сообщает сайт «Romalewfronimati».

Болгарскому митрополиту сослужили местный предстоятель митрополит Ланкадский, Литийский и Рентининский Иоанн, митрополит Филиппи, Неаполя и Тасоса Стефан, епископ Андрианопольский, игумен Рыльского монастыря (БПЦ).

Лангадская епархия входит в список епархий, которые нежелательны для посещения паломниками Русской Православной Церкви. С полным списком епархий можно ознакомиться здесь: