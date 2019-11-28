В Греции болгарский иерарх возглавил службу, на которой поминали Епифания

В Лангаде (Элладская Православная Церковь) в присутствии болгарского митрополита Николая местный диакон помянул в диптихе главу ПЦУ.
27 ноября в храме св. Афанасия и свв. Акакия и Дамаскина Студита в Лангаде богослужения возглавил митрополит Пловдивский Николай. Во время литургии диакон зачитал местный диптих, в который включили главу Православной церкви Украины Епифания Думенко, сообщает сайт «Romalewfronimati».
Болгарскому митрополиту сослужили местный предстоятель митрополит Ланкадский, Литийский и Рентининский Иоанн, митрополит Филиппи, Неаполя и Тасоса Стефан, епископ Андрианопольский, игумен Рыльского монастыря (БПЦ).
Лангадская епархия входит в список епархий, которые нежелательны для посещения паломниками Русской Православной Церкви. С полным списком епархий можно ознакомиться здесь:
- Афинскую, с центром в Афинах (правящий архиерей – Предстоятель Элладской Православной Церкви Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II).
- Лангадскую, с центром в Лангаде (правящий архиерей – митрополит Лангадский, Литийский и Рентинийский Иоанн).
- Верийскую, с центром в Верии (правящий архиерей – митрополит Верийский, Наусский и Кампанийский Пантелеимон).
- Артскую, с центром в Арте, (правящий архиерей – митрополит Артский Каллиник).
- Триккийскую, с центром в Триккале, (правящий архиерей – митрополит Триккийский и Стагонский Хризостом).
- Димитриадскую, с центром в Волосе, (правящий архиерей – митрополит Димитриадский и Алмирский Игнатий).