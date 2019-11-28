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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Албании

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото: rbc.ru
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото: rbc.ru

В ночь с 25 на 26 ноября 2019 года неподалеку от столицы Албании Тираны произошло землетрясение, ставшее самым сильным за последние 40 лет. По последним данным, в результате землетрясения погибли 32 и пострадали 658 человек. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования Предстоятелю Албанской Православной Церкви Блаженнейшему Архиепископу Анастасию. Соболезнования Патриарха Кирилла опубликовали на официальном сайте Московского Патриархата.

Его Блаженству, Блаженнейшему Анастасию, Архиепископу Тиранскому и всей Албании

Ваше Блаженство, возлюбленный о Господе Собрат и Сослужитель!

Со скорбью воспринял известие о разрушительном землетрясении, произошедшем в Албании 26 ноября сего года, в результате которого погибли и пострадали многие люди.

Примите мои искренние соболезнования в связи с постигшим Вашу страну несчастьем. Глубоко сопереживая всем, кого коснулась эта беда, особенно же тем, кто потерял в данной трагедии своих родных и близких, возношу молитвы Милосердному Господу о ниспослании утешения скорбящим, о даровании скорейшего исцеления раненым и укреплении сил трудящихся над преодолением последствий природной катастрофы.

С братской во Христе любовью и пожеланием помощи Божией в высоком Предстоятельском служении

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

СтраныАлбания Россия
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