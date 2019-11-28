Задержан заместитель главы администрации Назрани

На счета сторонних фирм были выведены 24 млн рублей из бюджета, указали в МВД

Заместитель главы администрации Назрани задержан полицейскими по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате чего 24 млн рублей из бюджета были выведены на счета сторонних фирм. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Ингушетия по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы администрации города Назрани», — сказала она.

По ее словам, в 2017 году между администрацией Назрани и одним из государственных предприятий заключен фиктивный муниципальный контракт на выполнение работ по устройству водопровода с установкой водонапорных башен и бурением артезианских скважин.

«Фактически никаких работ выполнено не было, однако бюджетные денежные средства в размере 24 млн рублей безосновательно были выведены на счета сторонних организаций. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По ходатайству следствия судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заключила она.

Как сообщил ТАСС источник в мэрии города, речь идет о Руслане Оздоеве, который также занимал должность главы Центрального административного округа города. «Утром в день задержания за ним заехали правоохранители и привезли в его рабочий кабинет, где был проведен обыск и изъята документация», — сказал собеседник агентства.