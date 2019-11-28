Закон и беззаконие

ФСБ задержало Министра здравоохранения Ростовской области

Автор:
ФСБ

Уголовное дело возбуждено в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

«Задержана, дело возбуждено по статье 286 УК РФ», — рассказал собеседник агентства. Следственные мероприятия проводят сотрудники ФСБ, уточнил собеседник.

По информации источника, Быковская — не единственный фигурант по данному уголовному делу. Следственные мероприятия по местам жительства сотрудников и высокопоставленных должностных лиц Минздрава Ростовской области проводят сотрудники ФСБ.

Он также добавил, что дело главы ростовского Минздрава связано с нарушением антимонопольного законодательства.

ФАС России выявила признаки антиконкурентного соглашения при проведении закупочных процедур на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов в регионе в 2017-2018 годах между Минздравом Ростовской области, организаторами торгов — больницами и одним обществом с ограниченной ответственностью.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации от правоохранительных органов и органов власти. В пресс-службе регионального министерства от комментариев отказались. В свою очередь в приемной министерства ТАСС сообщили, что оно работает в штатном режиме.

Быковская родилась 17 января 1963 года в Калининграде. Имеет несколько высших образований, доктор медицинских наук. В разные годы занимала должности заместителя главы администрации Багаевского района Ростовской области, первого заместителя исполнительного директора РОФОМСа. В декабре 2004 года назначена министром здравоохранения Ростовской области. Имеет государственную награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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