В Совете Федерации состоялась встреча сенаторов с делегатами съезда Национальной ассоциации развития местного самоуправления

Сенаторы встретились с делегатами съезда Национальной ассоциации развития местного самоуправления.

Со вступительным словом выступили заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко.

По словам Андрея Турчака, настоящее мероприятие исключительно важно с точки зрения объединения опыта и усилий муниципального сообщества и особое значение оно имеет в контексте реализации национальных проектов.

«Реализация национальных проектов впервые происходит в таком масштабе и в довольно сжатые сроки. Многие правила и механизмы создаются впервые, что особенно четко проявляется при их реализации на муниципальном уровне. «На земле» реализуется основной массив конкретных задач. Эффективная реализация нацпроектов невозможна без самого приближенного к людям уровня власти – муниципального. Именно здесь проекты и программы воплощаются в конкретные социальные и инфраструктурные объекты», — сказал сенатор.

«Успех этой работы во многом зависит от того, как будет выстроено взаимодействие всех уровней публичной власти, местного населения, общественных и экспертных структур», — подчеркнул Андрей Турчак.

По его мнению, непременным условием является тесное взаимодействие с населением и обеспечение эффективной «обратной связи».

«Необходимо унифицировать систему сбора информации с мест, делать ее доступной для всех органов, лиц и организаций, участвующих в принятии решений, связанных с национальными проектами, в первую очередь для людей. Это должно являться для Ассоциации одним из главных приоритетов», — считает законодатель.

Андрей Турчак отметил особую важность реализации мероприятий нацпроектов, имеющих социальную направленность. Законодатель обозначил ряд других актуальных вопросов, которые обсуждались 5 ноября на заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации.

В частности, сенатор затронул вопрос подготовки высококвалифицированных кадров, особенно муниципального уровня. «Решить эту проблему могла бы эффективно функционирующая система обучения специалистов органов местного самоуправления навыкам проектной деятельности и современным управленческим технологиям. Национальная ассоциация развития МСУ должна подключиться к этой работе».

Также Андрей Турчак коснулся темы цифровизации МСУ в рамках национального проекта «Цифровая экономика». «Предстоит масштабная работа по цифровой трансформации муниципального управления. Важно обеспечить полное и своевременное информирование населения о том, что делается, что сделано и что планируется сделать в рамках национальных проектов на конкретных территориях. Люди хотят знать и понимать, что даст конкретный нацпроект для него, здесь и сейчас, а не в какой-то отдаленной перспективе. К этой работа тоже должна подключиться ваша Ассоциация».

«Национальные проекты — наша огромная совместная работа. От консолидации усилий муниципального сообщества зависит ее результат», — заключил Андрей Турчак.

Виталий Мутко подчеркнул, что в муниципальном сообществе давно назрел вопрос объединения общественных сил и движений, которые развивают местное самоуправление. «Основная задача Ассоциации вовлечь население и органы местного самоуправления в процесс реализации национальных проектов. Важно проводить единую муниципальную повестку», — считает Виталий Мутко. По его словам, Правительство РФ поддерживает создание Ассоциации и готово к сотрудничеству.

В ходе встречи сенаторов с делегатами съезда Национальной ассоциации развития местного самоуправления рассмотрены вопросы повышения эффективности взаимодействия муниципальных структур с целью обеспечения реализации национальных проектов.

В частности, председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, первый заместитель председателя Высшего Совета НАМСУ Олег Мельниченко сообщил о работе НАМСУ, профильных и окружных комиссий в контексте реализации национальных проектов. По его словам, Ассоциацией будет организован мониторинг реализации национальных проектов на местах и по его результатам подготовлены предложения по совершенствованию механизмов участия местного самоуправления в реализации национальных проектов.

Председатель Высшего Совета Ассоциации, депутат Государственной Думы Виктор Кидяев отметил, что задачей Ассоциации является объединение усилий всех общественных организаций, региональных советов муниципальных образований, органов государственной власти и местного самоуправления в формировании консолидированной позиции по вопросам развития местного самоуправления, учитывая при этом особенности и мнение всех российских муниципалитетов.

Председатель Правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский проинформировал о том, что съездом принято решение о переименовании Ассоциации во Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления.

О планах работы Комиссии по вопросам здравоохранения и демографии рассказал первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Павел Тараканов проинформировал о планах работы Комиссии по проектам «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт».

Заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Наговицын раскрыл планы работы Комиссии по развитию законодательства в области местного самоуправления.

В обсуждении участвовали руководители профильных министерств и ведомств, представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных организаций, научного и экспертного сообщества, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Национальная ассоциация развития местного самоуправления была учреждена 17 мая 2019 года. В состав Ассоциации вошли наиболее крупные и авторитетные общественные организации России в сфере местного самоуправления и объединения муниципальных образований, в числе которых Общероссийский Конгресс муниципальных образований, Всероссийский Совет местного самоуправления, Союз Российских городов, Ассоциация городов Поволжья, Союз городов Центра и Северо-Запада России, Международная ассамблея столиц и крупных городов, Ассоциация развития исторических поселений «Русская провинция», Ассоциация ЗАТО атомной промышленности.