Закон и беззаконие

Более 70 гироскутеров и электросамокатов задержали крымские таможенники

Автор: ИА “Русские Новости”

Незадекларированные 59 гироскутеров и 12 электросамокатов общим весом почти 800 килограммов пытался вывезти из Российской Федерации гражданин Украины. Нарушение выявили и пресекли крымские таможенники.
При проведении таможенного контроля в отношении транспортных средств, убывающих с территории Российской Федерации, инспектор таможни принял решение о направлении автомобиля, принадлежащего гражданину сопредельного государства, на таможенный досмотр с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.
При проведении контрольных мероприятий оператором МИДК была обозначена область риска, указывающая на наличие предметов, сведения о которых отсутствуют в пассажирской таможенной декларации.
В ходе таможенного досмотра за фанерной стенкой в салоне микроавтобуса таможенники выявили 59 гироскутеров и 12 электросамокатов в заводской упаковке. Мужчина пояснил, что гаджеты приобрёл в интернет-магазине на общую сумму 5,5 тыс. долларов США и вез в подарок родственникам и друзьям. О том, что товар подлежит письменному декларированию, не знал, — сообщил нам представитель Крымской таможни.
«В настоящее время в отношении жителя Мелитополя возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование). Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметом административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения. Товар изъят. Назначена экспертиза», — сообщил исполняющий обязанности начальника Джанкойского таможенного поста Александр Астахов.

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