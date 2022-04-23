Список вооружения, предоставляемого Западом Украине

Список вооружения, предоставляемого коллективным Западом Украине по состоянию на 22 апреля 2022 года:
Морская компонента:
США — безэкипажные катера охраны водного бассейна.
Нидерланды — два подводных роботизированных комплекса по уничтожению морских мин SeaFox.
Вертолетная техника:
США — 16 многоцелевых вертолетов Ми-17В5
Ударные беспилотные комплексы:
Турция — 16+ Bayraktar TB2
Барражирующие боеприпасы:
США — 100 дронов-камикадзе Switchblade 300 с боезапасом 10 боеприпасов.
США — 10 дронов-камикадзе Switchblade 600 с боезапасом 10 боеприпасов.
США — 300 дронов-камикадзе Switchblade 300,
США — 121+ дронов-камикадзе Phoenix Ghost (модернизированная версия Switchblade 300).
Великобритания — неизвестное количество барражирующих боеприпасов.
Разведывательные БЛА:
Польша — неизвестное количество БЛА FlyEye.
Турция — неизвестное количество БЛА Bayraktar Mini IHA D.
США — неизвестное количество БЛА RQ-20 Puma.
США — 100+ БЛА Quantix™
Норвегия — 25 БЛА Heidrun
Системы ПВО:
Словакия — один дивизион ЗРС С-300ПМУ.
Чехия — неизвестное количество самоходных ЗРК Стрела-10М.
Великобритания — неизвестное количество самоходных ЗРК Stormer HVM.
Противокорабельные комплексы:
Великобритания — неизвестное количество ракет Sea Spear.
Коррекитуемые боеприпасы:
США — корректируемые 70-мм ракеты APKWS.
Ракеты класса «воздух-воздух»:
Польша — 100 ракет Р-73.
РЛС:
Нидерланды — 5 РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Нидерланды — 2 наземные РЛС среднего радиуса действия Thales Squire
США — 10 РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
США — 2 буксируемые РЛС AN/MPQ-64 Sentinel.
Танки:
Чехия — 12+ Т-72М1.
Польша — 100+ Т-72М.
Боевые машины пехоты:
Чехия — 5+ BVP-1.
Чехия — 56 Pbv 501A.
Польша — 60+ BWP-1.
Бронетранспортеры:
США — 200 M113.
Великобритания — 120 FV103 Spartan.
Нидерланды — неизвестное количество YPR-765.
Бронемашины с усиленной противоминной защитой:
Австралия — 20 MRAP Bushmaster.
Великобритания — 120 MRAP Mastiff.
Великобритания — 120 MRAP Wolfhound.
Испания — 1 RG-31 Nyala/
Тактические армейские автомобили:
Великобритания — 120 Husky.
США — 200 HMMWV.
ФРГ — 14 Mercedes-Benz Wolf W461.
Буксируемая артиллерия:
Эстония — 9 120-мм гаубиц Д-30.
Чехия — неизвестное количество 120-мм гаубиц Д-30.
США — 90 буксируемых 155-мм гаубиц M198.
Канада — четыре 155-мм/39 легкие буксируемые гаубицы М777А2.
Самоходная артиллерия:
Чехия — 20+ 152-мм САУ ShKH vz. 77 DANA.
Польша — 20+ 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика».
Нидерланды — неизвестное количество САУ PzH 2000.
Франция — 12 155-мм САУ «Caesar».
Реактивная артиллерия:
Чехия — 20+ РСЗО RM-70.
Польша — 20+ РСЗО БМ-21 «Град».