Русский Путь в историческом пространстве глобального социума

«Вставай, русский воин! Вставай, пахарь русский!

Вставайте с колен — время наше пришло!

Да — путь наш во мраке! И путь, хоть и узкий,

Но русским другого пути не дано!!!»

(Константин Селиванов, 2012)

Современный мир, все человеческое сообщество погрузилось после крушения СССР во мрак исторической ночи, когда не созидательный разум управляет коллективной деятельностью людей, а внешние силы природной реальности, где начало жизни оказывается неотвратимым движением к Смерти. Если человечество хочет избежать гибели от собственного безумия, своего уже близкого крушения из-за тотального господства частных интересов, то оно должно сконцентрировать, собрать воедино созидательный разум мирового сообщества и представить его в действиях наиболее раскрепощенного и творчески одаренного народа.

В ХХ столетии два этнокультурных сообщества продемонстрировали созидательную мощь своего духа в определении исторического будущего человечества — россияне, создавшие страну Советов как «идейное содружество» евразийских народов в претворении «справедливого», «коммунистического» общества, и евреи, возродившие к жизни собственное государство и утвердившие свою финансовую, материально-экономическую власть над функционированием современного социума. В конце прошлого века СССР канул в вечность и человечество утратило «духовную перспективу» в претворении «идеального» будущего. Китай как идейный наследник СССР в осуществлении мирового проекта построения общества «социальной справедливости» хорошо хранит и оттачивает коллективные традиции в иероглифических символах своего языка, но мало настроен на творческое их обновление как изначальный импульс утверждения одухотворенного будущего человечества. В этой исторической проекции современного социума все явственнее проступает угроза «финансово-экономического закабаления»мирового сообщества. Кто же способен спасти человечество от РАБСКОЙ УЧАСТИ?

Таким спасителем человечества от «рабского закабаления» должен явить себя миру Русский народ как одухотворенная суть социального существа великой России. Пробуждение, подготовка россиян к всемирному подвигу «духовного преображения» человеческого сообщества мы видим в развитии постсоветской России первых двух десятилетий НОВОГО ВЕКА, направляемой политической волей президента В.В.Путина и его команды. Но к концу 2-го десятилетия наступившей эпохи глобальной консолидации мирового сообщества жизненные силы постсоветской России вплотную приблизились к «качественному пределу» в созидании будущего, когда уходящий, отживающий мир «частной инициативы», «материальной», «рабской зависимости» людей от внешней среды предъявил России УЛЬТИМАТУМ, лишающий ее права на выбор собственного пути в будущее. Очевидным свидетельством «деструктивной мощи» этого УЛЬТИМАТУМА стало отстранение России от всех спортивных мероприятий мирового уровня. «Всемирное антидопинговое агентство (WADA), — сообщает интернет-издание «газета.ru» от 08.12.2019, — на четыре года лишило Россию права проведения международных соревнований» (https://www.gazeta.ru/sport/2019/12/09/a_12856520.shtml). На тот же срок спортивная сборная России лишается при проведении международных соревнований права на демонстрацию своего «национального стяга» и исполнение «государственного гимна», а российские спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом. В древней Греции как родоначальницы традиции «спортивных состязаний» в честь божественных небожителей Олимпа прекращались на время проведения Олимпийских состязаний всякие военные действия между отдельными полисами. Поэтому нынешнее исключение России из когорты стран мирового спортивного движения означает объявление ей «тотальной войны»: россиян хотят сегодня поставить на колени перед всем мировым сообществом и тем самым окончательно лишить ее права называться ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВОЙ и быть постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Кремль в ответ на предъявленный России ультиматум должен продемонстрировать мировому сообществу непоколебимый характер своего исторического курса в утверждении ДУХОВНОГО БУДУЩЕГО человечества: этнокультурным средоточием одухотворенной сути российского социума выступает РУССКИЙ НАРОД. Киевская «революция достоинства» показала со всей трагической очевидностью, что ЧАС ИСТИНЫ наступает ныне и для Русского народа, ставя перед ним главный вопрос — способен ли он на собственный ПУТЬ в претворении одухотворенного будущего человечества? Символическим свидетельством реализации этого ДУХОВНОГО предназначения русского народа в пространстве глобального социума и должен стать МОСТ между «материковой Россией» и Крымом: откуда пришла на Русь ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕРА, объединившая русские массы в созидании Великой России, там же она должна вновь показать свою жизненную силу и практическую волю в определении Будущего всего человечества. Поэтому возведение моста между Крымом и Большой Россией должно быть освещено именем «РУССКИЙ ПУТЬ». А для того, чтобы Небесные Силы поддержали и благословили этот русский путь в будущее, надо освятить Русское имя моста богослужебной молитвой патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Если Кремль не примет такого судьбоносного РЕШЕНИЯ, то это станетсвидетельством егоотступления под натиском богомерзких сил: но решение Кремля — это еще не Воля Русского народа. Будем надеяться, что решение Кремля и русская Воля совпадут в выборе будущего.

Я обращаюсь ко всем россиянам и прежде всего к русским людям, как верующим, так и неверующим в Божью Благодать, с призывом поддержать своим словом и делом идеологию «РУССКОГО ПУТИ» в претворении будущего человечества. Я верю в духовную силу русских масс и идейную сплоченность их воли в созидании достойного будущего: в ответ на западный ультиматум должна быть явлена всему миру непоколебимая решимость россиян на реализацию своего проекта глобального социума в названии моста между Таманью и Крымом именем «РУССКИЙ ПУТЬ».

Л.А.Гореликов – д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук