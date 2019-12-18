«Я ГОРЖУСЬ». Акция к 75-летию Великой Победы

Телеканал «История» объявляет о старте общенационального конкурса видеороликов «Я ГОРЖУСЬ», посвященного подвигам родных и близких в Великой Отечественной войне. Прием работ начнется 24 февраля 2020 года.

В год 75-летия Великой Победы акция напомнит о подвигах наших предков, при помощи современных технологий поможет воссоздать события, далекого прошлого.

«Наша цель — создание своеобразной общенародной семейной летописи войны. Каждый человек получает возможность рассказать о том почему он гордится своим прадедом, дедом или кем-то из близких. Это история подвига, которая хранится в каждой российской семье», — рассказал Алексей Денисов, главный редактор телеканала «История».

Для участия необходимо отправить свою работу на сайт конкурса ягоржусь.рф .

Видеоролик должен содержать:

Подробный рассказ о конкретном подвиге героя во время Великой Отечественной войны;

Боевые награды или награду, полученную за подвиг, о котором рассказывает автор;

Фронтовую фотографию или довоенный портрет героя;

Обозначение населенного пункта и региона, где родился герой и откуда ушел на войну.

По желанию и возможностям авторов в ролике может быть показано одно из мест, где воевал их предок, где он совершил свой подвиг или погиб.

Прием работ продлится до 2 сентября 2020 года.

В течение всего юбилейного года будут ежемесячно отбираться лучшие работы и демонстрироваться в эфире телеканала «История». По итогам конкурса осенью 2020 года лучшие видеоролики и их авторы будут отмечены специальными призами телеканала.