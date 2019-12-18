Особенности временного ввоза транспортных средств для личного пользования гражданами Украины, получившими гражданство РФ

Гражданин РФ, постоянно проживающий на территории Украины, может осуществить временный ввоз транспортного средства для личного пользования без предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов.

Порядок перемещения физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров для личного пользования и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, регламентирован главой 37 Таможенного кодекса ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС) и документами, изданными в ее развитие, в частности Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».

В соответствии с положениями пунктов 1, 3 статьи 264 ТК ЕАЭС допускается временный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС физическими лицами государств-членов ЕАЭС транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государстве, не являющемся членом ЕАЭС, на срок не более 1 года при условии предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии со статьей 271 ТК ЕАЭС.

Согласно пункту 7 статьи 266 ТК ЕАЭС транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные в государстве, не являющемся членом ЕАЭС, могут ввозиться иностранными физическими лицами без уплаты таможенных пошлин, налогов на срок не более 1 года.

Статьей 2 ТК ЕАЭС установлено, что лицом государства-члена ЕАЭС является, в том числе физическое лицо, имеющее постоянное место жительства в государстве-члене ЕАЭС. Иностранное лицо – лицо, не являющееся лицом государства-члена ЕАЭС.

Согласно положениям Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713, и Административного регламента предоставления Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 31 декабря 2017 г. № 984, в качестве документа, подтверждающего (устанавливающего), что местом постоянного проживания физического лица (гражданина Российской Федерации) является Российская Федерация, выступает основной документ, удостоверяющий личность, с отметкой о регистрации лица по месту жительства в Российской Федерации.

Таким образом, при временном ввозе транспортного средства для личного пользования лицом, имеющим паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации лица по месту жительства в Российской Федерации необходимо предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов.

Исходя из вышеизложенного, применяемый порядок временного ввоза физическим лицом транспортного средства для личного пользования (с внесением обеспечения уплаты таможенных платежей или без таковой) определяется местом постоянного проживания такого лица (на территории государства-члена ЕАЭС или за пределами такой территории) и напрямую не связан с наличием (отсутствием) у лица гражданства того или иного государства.

Статьей 260 ТК ЕАЭС определены категории товаров для личного пользования, подлежащие таможенному декларированию. К таким товарам относятся, в том числе, транспортные средства для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС любым способом, за исключением транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государствах-членах ЕАЭС.

Пунктом 3 статьи 260 ТК ЕАЭС установлено, что таможенное декларирование товаров для личного пользования производится с использованием пассажирской таможенной декларации (далее – ПТД).

Форма ПТД и порядок ее заполнения утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 287. Электронный бланк декларации доступен для скачивания на официальном сайте ФТС России (вкладка «Для физических лиц», раздел «Электронный бланк пассажирской таможенной декларации»), — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

Подача ПТД должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, подтверждающих заявленные в ней сведения. Перечень таких документов установлен статьей 261 ТК ЕАЭС.