СНТ «Дубки Плюс»: секретные слушания и самозахват земель Рослесфонда

Вокруг СНТ «Дубки Плюс» продолжают возникать все новые и новые скандалы. В рамках очередного судебного разбирательства в Чеховском городском суде выяснилось, что едва ли не главный для любого СНТ и ДНТ документ — Проект планировки территории – был оформлен с грубейшими нарушениями действующего законодательства, что является очевидным основанием для его отмены.

Документ, о котором идет речь – это Постановление сельского поселения Баранцевское Чеховского муниципального района московской области №61 от 17.05.2012, которым был утвержден Проект планировки территории СНТ «Дубки Плюс» на земельном участке площадью 51,691 га по фактическому пользованию и общим количеством участков 259.

В ходе судебного заседания, которое состоялось 9 декабря в Чеховском городском суде, выяснилось, что Проект планировки был принят с грубейшими нарушениями. В состав документов, на основании которых происходила его разработка и утверждение попали подделки, а само Постановление было принято без фактического проведения публичных слушаний, что является однозначным основанием для его отмены.

Начать стоит с того, что грубейшим образом была нарушена сама ПРОЦЕДУРА принятия этого нормативного правового акта. Гражданский кодекс Российской Федерации содержит норму (5 статья), которая прямо говорит о том, что проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории на основании решения органа местного самоуправления, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. В случае с Проектом планировки территории СНТ «Дубки Плюс», как можно судить по вскрывшимся фактам, никаких публичных слушаний не проводилось.

Дело в том, что подготовка к слушаниям и сами слушания четко регламентированы. Каждый этап этой работы должен оставлять документальные следы, но почему-то не оставил. Слушания не могут быть назначены сами собой – об их проведении должна попросить инициативная группа местных жителей в составе как минимум 15 человек. Ее создание и решение должно быть оформлено соответствующим протоколом. Однако в архивном отделе городского округа Чехов такой документ отсутствует. Далее: представители инициативной группы по правилам должны были собрать как минимум 100 подписей местных жителей, согласных с необходимостью проведения слушаний. Но обнаружить подписные листы в архиве также не удалось. Потому, что никто не собирал подписи местных жителей. Таких желающих нет и никогда не было.

Кроме того, решение о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в местной прессе не менее чем за 15 дней до проведения мероприятия. Вместо этого на 26 странице «Чеховского вестника» 28 апреля 2012 года было размещено небольшое объявление о том, что «28 апреля 2012 г. в 11 часов в Администрации Баранцевского СП пройдут публичные слушания по вопросу регистрации проекта планировки и застройки ДНТ «Дубки+». То есть, мало того, что тема публичных слушаний, заявленная в публикации, не соответствовала фактической, так еще и публикация объявления произошла в тот же день, что и анонсируемое событие, так еще и время слушаний было выбрано так, чтобы на мероприятие не смогли успеть даже те, кто случайным образом про него узнал.

Получается, что ни Глава местной администрации, ни Совет депутатов не обеспечили в ходе подготовки к проведению публичных слушаний жителей информацией об инициаторе, вопросе, выносимом на слушания, порядке, месте, дате и времени их проведения, не вели протокол, не оформили итоговые документы и не опубликовали их в положенный законом срок (в течение 15 дней) в средствах массовой информации.

Но все это просто цветочки по сравнению с тем, что выяснилось в рамках вышеозначенного судебного заседания. В ходе подготовки и принятия Проекта планировки территории СНТ «Дубки Плюс» к ней незаконно были присоединены земли лесного фонда (подтверждается письмом комитета лесного хозяйства Московской области от 06.02.2019 и письмом Комитета лесного хозяйства от 20.03.2019)! В обосновывающей части Проекта планировки присутствуют подложные документы. Проект планировки НЕОБОСНОВАН.

Общая площадь земли СНТ «Дубки Плюс», указанная в постановлении Администрации сельского поселения Баранцевское от 17.05.2012 г. за №61 об утверждении проекта планировки территории, не соответствует действительности. Так, в архивном отделе городского округа Чехов отсутствует протокол Решения исполнительного комитета Чеховского городского Совета народных депутатов Московской области от 24.12.91 № 1248/47 об отводе земельного участка ПТ «Апилар» площадью 15,0 га. Нет там и Постановления №322 от 04.03.1996 об отводе земельного участка площадью 2.95 га, зато есть архивная копия от 22.11.2013 № 3380 того же Постановления, в которой площадь отводимой земли составляет лишь 1,95 га.

Таким образом, удалось достоверно установить, что из 51,691 га, фигурирующих в Проекте планировки территории СНТ «Дубки Плюс», 20 га оказались там незаконно и, судя по всему, исключительно по воле возглавлявшего на тот момент правление СНТ господина Воробьева. Результатом деятельности председателя по незаконной прирезке территорий и вырубке реликтового дубового леса стал тот факт, что в настоящее время из 259 участков СНТ «Дубки Плюс» 134 имеют наложения на земли лесного фонда. Что это значит? Как минимум то, что собственникам, которым «посчастливилось» приобрести участки у господина Воробьева, в скором времени придется вести судебные тяжбы с Рослесхозом, пытаясь доказать свой статус добросовестного приобретателя. Однако, по сложившейся правоприменительной практике сделать это будет очень и очень непросто.

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