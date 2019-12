«Абсолютный рейтинг» лучших зарубежных фильмов 2019 года

Телеканал «Синема» обнародовал «Абсолютный рейтинг победителей» – единственный в своём роде и рассчитанный по уникальной методике «Топ топов» лучших зарубежных фильмов года. Он основан на данных 17 ресурсов с общим охватом 750 миллионов человек в месяц и учитывает в себе четыре фактора: оценки зрителей, кассовые сборы, продажи в цифровых магазинах и мнения критиков главных мировых изданий, имеющих большое влияние на рынок. Фактически только этот рейтинг даёт максимально чёткую картину общих предпочтений зрителей и лидеров мнений в индустрии.

После тщательного изучения редакция телеканала «Синема» в качестве основы для создания рейтинга выбрала следующие источники: The Hollywood Reporter, The New York Times, Rolling Stone, Time, Empire, Esquire, Vanity Fair, Variety, Imdb.com, Rotten Tomatoes, Metacritic.com, AlloCiné, Boxofficemojo.com, iTunes, Google Play, «Фильм Про», «Кинопоиск».

Для составления абсолютного рейтинга редакция телеканала «Синема» использовала опубликованные списки лучших фильмов года по версии влиятельных изданий, данные бокс-офиса и топы продаж цифровых магазинов, а также картины с максимальными зрительскими оценками крупнейших баз данных. Таким образом получилось 17 рейтингов, где места распределены с первого по десятое. Лента, находившаяся на первой строчке, получала десять баллов, а на десятой – один балл. После этого баллы, присуждённые каждому из фильмов, были просуммированны, и получился итоговый топ зарубежных лент 2019 года, которые понравились критикам и зрителям больше всего.

Все фильмы из Абсолютного Топа будут в списках победителей «Золотого Глобуса» и «Оскара», считает заместитель генерального директора компании «Цифровое телевидение» и главный редактор телеканала «Синема» Иван Кудрявцев:

“Абсолютный Топ — это то, как выглядел бы консенсунс, спроси «Синема» прямо сегодня у всех сразу. Топ — единственный учитивает вес и положение фильма во всех самых влиятельных кинорейтингах уходящего года. По сути, именно из этого Топа будут верстать списки победителей и «Золотой Глобус», и «Оскар», и возможно ими соблюдены будут даже иерархия и пропорции. Если фильм в Абсолютном рейтинге высоко, значит его успех неоспорим, и по каждому месту в десятке в индустрии и у зрителей, и у профессионалов — именно вот такоÐ µ мнение”.

Возглавил абсолютный рейтинг лучших зарубежных фильмов 2019 года «Однажды… в Голливуде». Долгожданная девятая картина Квентина Тарантино стала одной из самых скандальных в карьере режиссёра: дочка Брюса Ли обвинила автора в неуважении к её отцу, что стало самой вероятной причиной отмены проката фильма в Китае. Но это не помешало «Однажды… в Голливуде» занять первые места в большинстве зрительских и профессиональных рейтингов. Как итог: первое место в Топе топов телеканала «Синема».

За премьерную неделю количество просмотров «Ирландца» Мартина Скорсезе на Netflix составило 26,4 миллиона. А за первые сутки лишь 18% зрителей досмотрели 3,5-часовую гангстерскую драму до конца. Фильм попал во все топы критиков, а в рейтинге телеканала «Синема» занял вторую строчку.

На третьем месте разместились «Паразиты» — первый в истории фильм из Южной Кореи, завоевавший главную награду Каннского кинофестиваля.

«Брачная история» оказалась на четвертой строчке рейтинга. Согласно сайту Metacritic.com, фильм Ноа Баумбаха является вторым по частоте упоминаний в обзорах критиков 2019 года, после «Ирландца» Мартина Скорсезе.

Топ лучших фильмов года невозможно представить без «Джокера». Став первым в истории кинокомиксом, получившим «Золотого льва» в Венеции, лента Тодда Филиппса устанавливала рекорд за рекордом: она стала лучшей по сборам в день премьеры и в первый уик-энд в октябре, лучшим стартом для фильмов Тодда Филлипса и Хоакина Феникса. Также «Джокер» стал самым кассовым кинокомиксом DC в истории (общие сборы $ 1,06 млрд). Но не смотря на это, в абсолютном рейтинге телеканала «Синема» он занял лишь пятое место.

Далее идёт ещё один рекордсмен, на этот раз мировой. «Мстители: Финал» стали лучшими в мире по сборам в первый уикенд ($1,2 млрд) и самым кассовым фильмом в истории кинематографа (общие сборы $2,8 млрд). Однако лента получила неоднозначные отзывы как зрителей, так и критиков. Как итог — шестая позиция в рейтинге.

Полнометражная экранизация популярного романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» находится на седьмом месте «Абсолютного рейтинга». Российские зрители увидят фильм только в конце января, однако в мире высоко оценили эту картину. На Rotten Tomatoes «Маленькие женщины» получили 96% “свежести”.

На восьмом месте рейтинга обласканный и зрителями, и критиками детектив «Достать ножи» Райана Джонсона.

Девятое место занял криминальный драматический триллер «Неогранённые драгоценности». Фильм вышел в ограниченный прокат в США только 13 декабря, но до этого участвовал в кинофестивалях в Теллуриде и Торонто, где и получил высочайшие оценки критиков и зрителей, особо отметивших игру Адама Сэндлера. Благодаря этому проект и попал в рейтинг.

Замыкает десятку «История игрушек 4», которая по заверениям Pixar, стала их последним сиквелом – далее студия планирует делать только оригинальные мультфильмы.

Иван Кудрявцев, главный редактор телеканала «Синема»:

“Бросается в глаза, что сразу три фильма в Абсолютном Топе произведены студией Netflix для одноимённой онлайн-платформы, то есть — вообще не выходили в широкий прокат. Это подталкивает нас к одному простому выводу. Попытки традиционной киноиндустрии ощетиниться и «поставить Netflix на место» (недопуск в Канны, разговоры о бойкоте на «Оскаре») — бесплодны. Интерес зрителей и признание профессионалов — сметут бойкот как волна, они заставят отрасль договариваться с новыми игроками о правильном жизненном цикле для хороших фильмов, и у нас вновь появится шанс видеть картины вроде «Ирландца» на большом экране”.