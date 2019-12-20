ЮТУ: выявленный после выпуска товаров ущерб государству составил более 1 млрд рублей

Южное таможенное управление: выявленный по результатам таможенного контроля после выпуска товаров ущерб экономическим интересам государства составил более 1 млрд рублей

За 11 месяцев 2019 года подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров таможенных органов Южного таможенного управления проведено 213 таможенных проверок. Выявленный ущерб экономическим интересам государства составил более 1 млрд рублей, что на 35 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В последние годы прослеживается уменьшение количества таможенных проверок (в 2018 году – 227 проверок, в 2017 году – 400 проверок), что свидетельствует о снижении административной нагрузки на бизнес. Одновременно на 43 % повысилась экономическая эффективность проверок. В среднем по итогам одной проверки доначислено 4,65 млн руб. (11 месяцев 2018 г. – 3,26 млн руб.). На 26,5 % повысилась сумма доначисленных таможенных платежей и штрафов одним должностным лицом подразделения таможенного контроля после выпуска товаров, которая составила 10,54 млн рублей. Подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров, а также иными контролирующими органами по материалам таможенных проверок возбуждено 908 дел об административных правонарушениях и 41 уголовное дело (11 месяцев 2018 г. – 715 дел об АП, 35 УД).

За 11 месяцев 2019 года во взаимодействии с налоговыми органами проведено 109 проверочных мероприятий, по результатам контроля таможенными и налоговыми органами доначислено 832,7 млн руб. платежей, отказано в возмещении НДС на сумму 42,3 млн рублей, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

По результатам работы подразделений таможенного контроля после выпуска товаров таможенных органов ЮТУ, в том числе во взаимодействии с иными контрольными органами, в 2019 году из незаконного оборота изъято и уничтожено более 26 тонн санкционной продукции – мясомолочной, плодовоовощной продукции, спортивного питания из стран Евросоюза, Украины и США (в 2018 году – 3,7 тонны санкционной продукции). Кроме того, изъято из торгового оборота 29 696 единиц табачной продукции без акцизных марок, 408 единиц незадекларированных товаров, 278 единиц меховых изделий. Выявлено 20 816 единиц контрафактной продукции. Возбуждено 196 дел об административных правонарушениях и 7 уголовных дел, наложены штрафы в размере 1,87 млн рублей.