Политика

Совет Федерации готов к восстановлению отношений с парламентом Великобритании

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Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев провел встречу с членами Палаты лордов Парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В беседе принял участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк.

«Приветствуем приезд в Москву представителей британского парламента. С учетом общего состояния отношений России и Великобритании, а также практически замороженных межпарламентских отношений, хотели бы рассматривать встречу в Совете Федерации как признак движения к восстановлению диалога на уровне парламентов. Мы к этому готовы», — сказал Константин Косачев.

Он напомнил, что в последние годы двусторонние контакты имели место лишь на международных площадках, но, по словам российского сенатора, этого совершенно недостаточно.

«Отсутствие диалога – время упущенных возможностей, поскольку именно парламентарии в состоянии вырабатывать новые и конструктивные идеи для поддержания и развития межгосударственных отношений».

«Можно бесконечно концентрироваться на имеющихся разногласиях, но у нас есть общая повестка дня и совпадающие интересы в плане противодействия общим вызовам и угрозам», — отметил парламентарий.

«Готовы к обсуждению любых вопросов», — подчеркнул Константин Косачев.

Член Палаты лордов Парламента Великобритании Джон Десмонд Форбс Андерсон отметил, что визит британских парламентариев в Россию, в целом, получил поддержку со стороны европейских коллег. По его словам, в палате лордов рассматривают возможность возобновления диалога по парламентской линии, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Член Палаты лордов Парламента Великобритании Десмонд Браун отметил, что совместное создание пространства безопасности от Ванкувера до Владивостока позволит эффективно противостоять возникающим угрозам.

По мнению члена Палаты лордов Парламента Великобритании Ричарда Балфа, сотрудничество в борьбе с терроризмом является абсолютно необходимым для общего блага стран и народов.

СтраныВеликобритания Россия
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