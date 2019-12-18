Русский мир

Памяти Ильи Михайловича Числова

Автор: Леонид Донатович Симонович-Никшич
Илья Числов

17 декабря 2019 года открываю свою почту в Интернете и первое, что читаю: «Умер Илья Числов». И дальше:

«Сообщение от Нины Карташёвой:

Илья Числов писатель, глава общества Русско-Сербской дружбы скончался сегодня! Помолитесь!!! Чудесный безстрашный человек был! Царство Небесное!»

 

Леонид Донатович Симонович-Никшич
Леонид Донатович Симонович-Никшич

Я был потрясён. Ведь Илья Михайлович был ещё молодым человеком, только 54 года. Он очень много работал. Теперь мы видим, что «на износ». Последнее время ему как Председателю «Общества Русско-Сербской дружбы» было всё труднее. Во-первых, не было базы, где могло, как раньше, собираться «Общество». Особняк «Клыковского центра», как известно, незаконно конфисковали. Да и власти самой Сербии вели двойственную политику, и такой Русско-Сербский радикальный национализм и патриотизм, который исповедовал Илья Числов, им был не нужен. Так что помощи в работе ни «Общество», ни его Председатель ниоткуда не получали. Вообщем трудностей было очень много, и вот организм не выдержал…

А ведь были и совсем другие времена. Сам я на протяжении без малого 20-ти лет был заместителем Председателя «Общества», но, по правде говоря, больше отдавал всего себя Крестным ходам, стояниям, митингам Союза Православных Хоругвеносцев, и деятельности Председателя Союза Православных Братств. Что касается «Общества Русско-Сербской дружбы», то мы, Хоругвеносцы, проводили во основном множество вечеров в годовщину Косовской битвы, на Сербский праздник Видовдан.

А также мероприятия, посвящённые Свв.Савве и Симеону Сербским. Вся же остальная деятельность, вся работа, организация и непосредственная связь с Сербами ложилась на плечи Ильи Михайловича. И он поддерживал обширные связи, и с ныне тоже покойным Драгошем Колаичем, и с многими сербскими писателями и поэтами. Кроме этого он был хорошим переводчиком сербской поэзии, солидный том которой он успел издать в России. То есть делал он очень много. И вот надорвался.

Я как заместитель Председателя «Общества Русско-Сербской дружбы» от имени его членов, братчиков СПХ и СПБ выражаю наше глубокое соболезнование семье, родным и близким Ильи Михайловича и всем знавшим его Православным Русским и Сербам, и прошу всех помолиться об упокоении раба Божия Ильи.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матери, преподобных и богоносных отец наших, Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Саввы и Симеона Сербских и всех святых, помилуй и упокой душу раба Твоего Ильи, в безконечные веки, яко Благ и Человеколюбец. Аминь!

Рабу Божию Илие усопшему:

— Вечная память!

— Вечная память!

— Вечная па-а-а-мять!

 

В заключении стихотворение о Сербах и Сербских героях посвящаю памяти Ильи Михайловича.

 

Священное Сербское Царство,
Я часто вижу во сне,
Священное Государство
На древней Сербской земле.

Завида, Неманич Савва,
Отец его Симеон,
Свяшенная Крстна Слава,
Неманичей Пантеон.

Караджич, Младич – герои,
Священная Сербская Кровь,
Косово-Сербская Троя,
Распятая вновь и вновь…

Священная воля народа,
В морщинах геройских черт,
Я Серб — впереди Свобода,
Слобода или Смрт!

 

Заместитель Председателя

Общества Русско-Сербской дружбы,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара

Леонид  Донатович Симонович-Никшич

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