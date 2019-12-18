В Голландии тестирование 5G привело к моментальной гибели сотен птиц

Неделю назад в Нидерландах погибло тысячи скворцов. Случилось это сразу после запуска сети 5G, пишет Galatic Connection.

Ими был усеян парк Гюйгенса в Гааге. На данный момент на территории парка обнаружили около 150 трупов пернатых.

Это ужасное зрелище. У очевидцев было ощущение, что они находятся на месте преступления.

Утки в тот день также вели себя странно: они прятали голову в воду или же снимались с места и устраивались там, где радиоволны не могли им навредить.

Сначала люди подумали, что птиц сразила какая-нибудь эпидемия. Однако никаких признаков вируса, ни бактериальных инфекций, ни следов крови или яда не было обнаружено. На вид скворцы были полностью здоровыми.

Единственное разумное объяснений — птицы погибли из-за микроволн 5G, которые пагубно влияют на сердце пернатых.

Нас уверяют, что микроволны с более низкой мощностью не могут навредить здоровью, но это заблуждение.

Петер Кэлин, председатель НКО «Врачи — за защиту окружающей среды», предупреждает: технология 5G использует электромагнитное излучение, которое особенно активно абсорбируется кожей. Это повышает риск возникновения рака в несколько раз.

В те дни в Гааге длина радиочастотных волн составила 4,05 см. Такую же длину имеет тело скворца. Следовательно, птицы испытывают негативное влияние.

Вышка, которая транслировала 5G, находилась примерно в 400 метрах от места, где погибли скворцы.

Погибших птиц сейчас изучают в лаборатории биоветеринарных исследований Вагенингена. Горожанам запретили посещать ту часть парка, где обнаружили трупы птиц.

Напомним, что в Голландии после запуска 5G начали сходить с ума коровы на фермах: они мычали и выбивали двери сараев. Животные успокоились, только когда выключили базовые станции 5G.

Вы верите в то, что излучение от вышек сотовой связи может вредить живым существам? Как относитесь к распространению 5G?

