Расходы на научные исследования России в 33 раза меньше США, в 22 раза меньше Китая

Несмотря на профицит бюджета и бесконечные разговоры о нанотехнологиях, по расходам на научные исследования Россия в 33 раза отстала от США, в 22 раза — от Китая, в 8 раз от Германии и в 4 раза от Южной Кореи.

На сегодняшний день РФ выделяет из федерального бюджета на науку в десятки раз меньше, чем развитые страны, заявил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Несмотря на профицит федеральной казны, гигантские резервы Фонда национального благосостояния и поручение президента совершить технологический рывок, отставание по финансированию научных разработок только нарастает:

«Если два года назад по размеру государственных финансов, выделяемых на науку, мы отставали от США в 28 раз, сегодня мы отстаем в 33 раза. От Китая мы отставали в 18 раз, сейчас отстаем в 22 раза, от Германии мы отставали в пять раз, сейчас отстаем в восемь раз. От Южной Кореи по общему объему государственного финансирования науки Россия отстает в четыре раза».

Российская наука, продолжил он, является единственной в мире, где третье десятилетие подряд сокращается количество исследователей:

«Майские указы» 2012 года о развитии науки были де-факто провалены. Они требовали увеличить расходы на исследования и разработки до 1,77% от ВВП. «В реальности они составляют сейчас 1,11 % от ВВП», — констатировал Никонов, подчеркнув, что следствием такой политики становится «отставание по тем параметрам, которые определяют будущее страны».

В 2018 года на гражданскую науку из федерального бюджета было выделено 420,5 млрд рублей:

втрое меньше, чем на содержание аппарата чиновников и органов госвласти (1,3 трлн рублей),

в 5 раз меньше, чем на правоохранительную систему (2 трлн рублей),

в 7 раз меньше, чем получила армия и предприятия, работающие на гособоронзаказ (3 трлн рублей).

По сравнению с кризисными 2016-17 гг. финансирование науки увеличилось на 42,6 млрд рублей, или 11,2%, однако оно по-прежнему ниже, чем в 2013 году (425 млрд рублей).

То, что председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов сделал эти заявления, это верно, но почему же он не задаёт вопроса, почему же всё это неизменно происходит с 1991 года? Может это всё происходит от того, что как до власти добрались, так там и находятся люди с противоположными любви к Родине чувствами? Да и сам Новиков-то кто?

Человек с либеральными взглядами и в 1991 году поддерживал линию США на развал СССР, ему тогда ещё принадлежала фраза: «Россия должна раз и навсегда расстаться с великодержавными амбициями». Уж не из-за этого ли в России с 1991-го года всё наперекосяк, в том числе и с выделением средств на науку?…