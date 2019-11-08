Объем мирового долга достиг рекордного значения

Объем мирового долга — государственного и частного — достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

По словам распорядительницы, показатель «госдолга в странах с развитой экономикой находится на уровне, которого не было со времен Второй мировой войны».

Кристалина Георгиева о глобальном мировом долге и последующем кризисе:

«Мировой долг — как государственный, так и частный — достиг рекордного максимума в $188 трлн, что составляет около 230% общемирового производства. Основным фактором его увеличения стал частный сектор, на который в настоящее время приходится почти две трети от общего уровня задолженности», — отметила Георгиева.

«Госдолг развивающихся стран находится на уровне, который в последний раз наблюдался во время долгового кризиса 1980-х годов. В странах с низким уровнем дохода за последние пять лет произошло резкое увеличение задолженности», — рассказала глава фонда.

«Высокая долговая нагрузка сделала многие правительства, компании и домашние хозяйства уязвимыми перед внезапным ужесточением финансовых условий. В странах с низким уровнем дохода бремя задолженности может поставить под угрозу достижение целей в области развития, поскольку власти тратят больше средств на обслуживание долга и меньше — на инфраструктуру, здравоохранение и образование. По нашим оценкам, 43% стран с низким уровнем дохода либо подвергаются высокому риску попасть в критическую ситуацию, связанную с задолженностью, либо уже находятся в ней» (приводит цитаты ТАСС).

Годом ранее Кристин Лагард, предшественница Кристалины Георгиевой, обнародовала цифру 182 трлн долларов. Она безрезультатно призывала правительства стран сделать все возможное для сокращения этого показателя, поскольку мировая экономика замедляет свой рост и обеспечивать выплаты будет все более проблематично.