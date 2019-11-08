Центробанк России лишил лицензии Чувашкредитпромбанк

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Чувашкредитпромбанка. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

Банк лишили лицензии из-за нарушений законодательства и сомнительных операций. По величине активов он занимал 258-е место в банковской системе России.

Кредитная организация является участником системы страхования вкладов. Полномочия исполнительных органов приостановлены. В банк назначена временная администрация.

Причины отзыва лицензии у Чувашкредитпромбанка

«Банк России приказом от 7 ноября 2019 года № ОД-2565 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного коммерческого банка «Чувашкредитпромбанк» (регистрационный номер 1280, Чебоксары)», — говорится в сообщении.

Решение ЦБ принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов регулятора, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным федеральным законом, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к банку меры в связи с нарушением законодательства, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Также отмечается, что банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, и допускал нарушения порядка расчета капитала, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. «По оценке Банка России, отражение в финансовой отчетности достоверной величины капитала и реальных кредитных рисков, принимаемых кредитной организацией, приводит к значительному (более 35%) снижению размера собственных средств банка. В результате возникают основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и создается реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков», — отмечает ЦБ.

«На балансе Чувашкредитпромбанка образовался значительный объем корпоративных кредитов низкого качества. Банк России направил в адрес кредитной организации предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения», — добавили в Банке России.