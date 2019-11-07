Экономика

«Мандариновый сезон» на российско-абхазской границе

Автор: ИА “Русские Новости”

В Россию из Абхазии импортировано более 150 тонн цитрусовых. 

Первые партии мандаринов стали ввозить из Республики Абхазия в начале октября. На сегодняшний день должностными лицами таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни оформлено порядка 150 тонн плодов. В сутки таможенники оформляют в среднем до 10 тонн цитрусовых. В этом году наблюдается снижение в два раза товаропотока мандаринов из соседнего государства, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

В прошлом году за аналогичный период сельскохозяйственного сезона было оформлено около 300 тонн цитрусовых. В сутки оформлялось в среднем – до 20 тонн мандаринов.

– Цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, поэтому таможенное оформление и контроль такого груза проводится в приоритетном порядке, в максимально короткие сроки, – отмечает заместитель начальника таможенного поста МАПП Адлер Алексей Быков.

В 2018 году по итогам «мандаринового сезона» (октябрь-февраль) было оформлено порядка 37 тысяч тонн цитрусовых.

На данный момент средняя стоимость мандаринов составляет 20-25 рублей.

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