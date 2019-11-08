Таможенники предотвратили контрабанду ЛСД из Индии

Очередной факт контрабанды наркотических веществ предотвращён сотрудниками Южной оперативной таможни.

Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, установлено, что гражданин РФ, проживающий в Ростовской области, через социальные сети заказал наркотические средства из Индии на общую сумму 20 000 рублей.

Гражданин РФ был задержан в почтовом отделении с международным почтовым отправлением. В МПО находился лист бумаги, пропитанный неизвестным веществом.

Экспертизой установлено, что бумага пропитана d-лизергидом ( ЛСД, ЛСД-25), который включен в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, запрещенных в Российской Федерации. Изъятая масса наркотического средства d-лизергида составляет 2,8 миллиграмма, что для данного вида наркотического средства является значительным размером.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наркотических средств в значительном размере).