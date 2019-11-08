Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев провел парламентские слушания на тему «Развитие системы ОСАГО: индивидуализация тарифа».

Участники мероприятия рассмотрели вопросы дифференциации тарифов ОСАГО в зависимости от стиля вождения автомобилистов.

В обсуждении приняли участие члены СФ, заместитель Министра финансов РФ Алексей Моисеев, заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин, главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин, президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, представители региональных органов государственной власти, страховых компаний, общественных организаций, научного и экспертного сообщества.

Николай Журавлев отметил, что обсуждаемая тема является социально значимой для миллионов граждан России. «Наши усилия должны быть направлены на то, чтобы страховой тариф по ОСАГО становился все более индивидуальным, чтобы аккуратные водители платили меньше и чтобы не происходило так, что мы компенсируем за счет бережных, аккуратных водителей недостойную езду других наших сограждан, которые позволяют себе хамство на дорогах», — сказал парламентарий.

«Первый этап совершенствования системы ОСАГО, вопреки опасениям, за счет внедрения таких тарифных коэффициентов, как возраст, стаж, расширение тарифного коридора на 20 процентов в обе стороны, уже позволил многим ответственным водителям снизить размер тарифа. Мы понимаем, что эа работа должна быть продолжена», — подчеркнул Николай Журавлев.

Сенатор напомнил, что Правительство внесло соответствующий законопроект. «Очевидно, что нужно предоставить страховым компаниям больше свободы в части установления страховых премий исходя из разных факторов, которые характеризуют конкретных водителей. Чем больше будет критериев, тем лучше. Мы сможем точнее установить аккуратным водителям более низкий тариф, и это будет их поощрять», — сообщили нам в Совете Федерации РФавт.

Алексей Моисеев указал, что предложения, которые содержатся в упомянутом законопроекте, направлены на индивидуализацию страхового тарифа. Они широко обсуждались, в том числе в Совете Федерации. Замминистра напомнил, что еще в 2013 году была принята Стратегия развития страховой деятельности в РФ, где предполагалось введение заинтересованности владельцев транспортных средств в повышении безопасности дорожного движения за счет оценки факторов риска при заключении договоров ОСАГО. «Основное звено законопроекта – возможность для страховых компаний устанавливать тарифы исходя из собственной оценки в рамках тарифного коридора, который устанавливается Центральным банком и определенных ограничений».

Владимир Чистюхин отметил, что результатом первого этапа реформы ОСАГО стало обеспечение доступности страховых полисов на всей территории РФ. Одним из важных инструментов являлось введение так называемого единого агента в системе ОСАГО. «При этом сегодня система автострахования направлена на перераспределение убыточности между всеми автовладельцами, независимо от того, попадают они в аварии, либо нет. Такая система не учитывает индивидуальную характеристику водителя, которая отражает манеру вести автомобиль. На это настроен второй этап реформы. Его реализация возможна только в рамках изменения законодательства».

«Мы также не видим серьезных долгосрочных перспектив для использования коэффициента мощности. Нам бы хотелось через какое-то время убрать территориальный коэффициент, чтобы обеспечить равные права для всех граждан на всей территории РФ. Нужно уравнять права граждан по возмещению, связанному с ущербом для жизни и здоровья. Сегодня эта сумма для автовладельцев равна пятистам тысячам рублей. Мы же хотели бы, как это предусмотрено по другим видам страхования на транспорте, увеличить эту сумму до двух миллионов», — сказал Владимир Чистюхин.

По итогам обсуждения будут подготовлены рекомендации с учетом высказанных предложений.