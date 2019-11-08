Политика

Готовятся поправки, регулирующие деятельность иностранных СМИ на территории России

Автор: ИА “Русские Новости”
СМИ

Сенатор Андрей Климов надеется, что изменения в законы «О средствах массовой информации» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» будут одобрены российским парламентом до конца текущего года.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, глава Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил, что сенаторы готовят уточнения к законодательным поправкам, регулирующим распространение информации иностранными СМИ на территории России. Речь идет об изменениях в федеральные законы «О средствах массовой информации» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Андрей Климов напомнил, что в декабре 2017 года соответствующие документы были подготовлены и внесены на рассмотрение Государственной Думы за подписью депутатов ГД и членов СФ – Андрея Клишаса и Людмилы Боковой.

«С целью защиты российского суверенитета в информационном пространстве наработана правоприменительная практика», — сказал сенатор.

По его словам, эти решения выверены, соотнесены с международной практикой и используют выводы и рекомендации, сделанные в ходе и по итогам избирательного цикла в Российской Федерации в сентябре текущего года, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

«Документ находится в высокой степени готовности и может быть реализован во втором и третьем чтениях. В случае, если коллеги из Государственной Думы одобрят изменения до конца этого года, полагаю, что Совет Федерации также вынесет свое решение на этот счет», — считает Андрей Климов.

Как уточнил законодатель, речь идет о том, что иностранными  агентами могут быть признаны физические лица, распространяющие информацию для неограниченной аудитории, в том числе в сети интернет, и получающие при этом средства от иностранных источников.

«Такое физическое лицо должно быть зарегистрировано в реестре Министерства юстиции РФ в качестве иноагента, вести соответствующую отчетность, в определенных случаях, соответствующим образом маркировать свою информацию сообщением о том, что материалы созданы и (или) распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, и (или) созданным им российским юридическим лицом».

По словам Андрея Климова, предусматривается, что зарубежные СМИ, признанные иностранным агентом, должны будут в обязательном порядке в течение месяца зарегистрировать на территории России юридическое лицо, а уже имеющее такое юридическое лицо —  зарегистрировать их в Российской Федерации в качестве иностранного агента.

Андрей Климов также обратил внимание на то, что в поправках не содержится нормы об уголовном преследовании за его нарушение. «Лица, нарушившие нормы закона будут подвергаться административным взысканиям в виде штрафных санкций».

«Временная комиссия СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ рассчитывает, что принятие этих документов даст возможность в 2020 году резко сократить пространство для деятельности, направленной на расшатывание основ нашего Конституционного строя и вмешательство во внутренние дела Российской Федерации», — заключил Андрей Климов.

Предыдущая статьяРазвитие системы ОСАГО: индивидуализация тарифа
Следующая статьяФильм “Один вдох” о «королеве фридайвинга» Натальи Молчановой

Объявления

Наиболее интересное

Ещё похожие новости

Анатолий Вассерман: Либерализм — тоталитарная секта

Политика
Анатолий Вассерман о глубинных причинах мирового экономического кризиса. Почему сегодняшняя версия глобализации зашла в тупик. Какие изменения будут неизбежно происходить. Чем капитализм хуже социализма? https://youtu.be/M6ynozbK0C4
Узнать больше

Валентина Матвиенко приняла участие в открытии фестиваля «Шолом-Алейхем GALA»

Политика
Валентина Матвиенко: Фестиваль «Шолом-Алейхем GALA» позволяет соприкоснуться с удивительным миром уникальной еврейской культуры   Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в открытии первого Международного фестиваля искусств...
Узнать больше

Состоялось заседание Правительственной комиссии по региональному развитию

Политика
Состоялось заседание Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провел заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко. Обсуждены вопросы межбюджетных отношений, проект федерального закона...
Узнать больше

Запретить главам НКО-иноагентов создавать партии

Политика
Необходимо урегулировать вопрос участия руководителей НКО, выполняющих функции иностранного агента, в создании политических партий, считает председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.