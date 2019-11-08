Фильм “Один вдох” о «королеве фридайвинга» Натальи Молчановой

В сети появился официальный трейлер картины “Один Вдох”, о королеве фридайвинга Натальи Молчановой. Это первый художественный фильм, снятый в открытом море на глубине 100 метров.

Фильм “Один вдох” основан на реальных событиях и связан с историей “королевы фридайвинга” Натальи Молчановой, которая пропала без вести во время погружения в 2015-м году.

Главную роль в фильме исполнила Виктория Исакова. «Моя героиня Марина Гордеева — это женщина, которая в определенный этап своей жизни поняла, что обладает талантом и, несмотря на возраст, несмотря на мнение окружающих, несмотря на то, что ей пришлось принести большие жертвы, смогла полностью изменить свою жизнь и добиться немыслимых высот в спорте — во фридайвинге. Она не просто погружается в океан, она погружается в себя, чтобы найти в своей душе силы победить. И я верю, что эта сила есть в каждом из нас, и мы тоже способны изменить свою жизнь», — поделилась актриса.

Ольга Данова, продюсер фильма: “Удивительно, но у нас почти не знают имя Натальи Молчановой. Она стала первой женщиной в мире, нырнувшей на задержке дыхания на глубину более 100 метров. Она заставила написать о себе все мировые СМИ, когда задержала дыхание более чем на 9 минут. Молчанова установила 41 мировой рекорд во всех дисциплинах фридайвинга, и 23 раза стала чемпионкой мира. Ее жизнь — это история победы над обыденностью, выводящая за рамки представлений о человеческих возможностях. Именно она вдохновила нас на эту трудную, не имеющую аналогов в российском кино, работу».

Елена Хазанова, режиссер фильма: «Кроме мощной истории, сильной и потрясающе красивой героини, в нашем кино есть еще один важный персонаж — вода. Больше трети фильма снято под водой, на глубине и в открытом море. Это уникальные по своей красоте и напряженности кадры».

Как сообщили создатели проекта, съемки фильма проходили в 2018-2019. Сцены подводного погружения снимали в открытом море у берегов Мальты. Премьера фильма пройдет в марте 2020, прокатом картины займется “Каропрокат”.

Производство фильма: Кинокомпания «Общественное Мнение» при участии онлайн-кинотеатра ivi, который активно развивает собственное производство фильмов и сериалов, а также выступает сопродюсером картин ведущих российских и международных студий. При поддержке Фонда кино.