Закон и беззаконие

По итогам работы в рамках СУР в бюджет РФ дополнительно перечислено 1,9 млрд рублей

Автор: ИА “Русские Новости”
таможня

По итогам работы в рамках системы управления рисками (СУР) за 9 месяцев 2019 года таможенными органами Южного таможенного управления в федеральный бюджет дополнительно перечислено 1,9 млрд руб., что почти на 21,4% превышает уровень аналогичного периода прошлого года (1,5 млрд руб.).

Обеспечен рост правоохранительной составляющей СУР – таможнями региона возбуждено 4 132 дела об административных правонарушениях и 8 уголовных дел (9 месяцев 2018 г. – 3 287 дел об административных правонарушениях и 14 уголовных дел). По результатам контроля соблюдения запретов и ограничений принято 595 решений о запрете ввоза (вывоза) товаров (9 месяцев 2018 г. – 650).

Большую роль в обеспечении эффективности реализации СУР сыграла деятельность центров оперативного мониторинга и управления рисками Южного таможенного управления и Новороссийской таможни. В течение 9 месяцев 2019 года по инициативе центров утверждено 2 708 профилей рисков, применение которых привело к возбуждению 815 дел об АП и 1 уголовного дела, а также довзысканию 558,59 млн руб. (9 месяцев 2018 г. – 566 дел об АП, 1 уголовное дело и 470,91 млн руб.), — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

По результатам применения инспекционно-досмотровых комплексов за 9 месяцев 2019 года возбуждено 1 992 дел об АП, что в полтора раза превышает уровень аналогичного периода прошлого года(1 299). Результативность осмотров с ИДК составила 2,33% (9 месяцев 2018 г. – 1,55 %).

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