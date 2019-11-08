Расходы региональных бюджетов, на что они идут?

Счетная палата опубликовала отчетные данные о расходах региональных бюджетов. Оказалось, что больше всего денег съедает образование, а дешевле всего — здравоохранение.

Образование занимает лидирующую позицию в структуре расходов регионов, передает ТАСС, С начала года субъекты потратили на это направление более четверти бюджетов, свыше 2,2 трлн рублей.

Здравоохранение занимает последнюю строчку расходов, говорится в докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года, опубликованном в четверг.

В цифрах в структуре расходов региональных бюджетов:

26% приходится на образование — 2,2 трлн рублей,

22% — на социальную политику (более 1,9 трлн рублей),

19,5% — на национальную экономику — 1,7 трлн рублей,

14,9% — на иные расходы (1,3 трлн рублей).

8,3% — на здравоохранение (725 млрд рублей, последняя строка в отчете).

Согласно докладу, расходы консолидированных бюджетов регионов на 1 октября 2019 года выросли на 13,2%. Рост отмечается в 82 регионах, в том числе в 48 регионах на 10% и более.

Расходы регионов на реализацию национальных проектов составили 625,9 млрд рублей, из них местных бюджетов — 153,5 млрд рублей.

Доходы региональных бюджетов по сравнению с соответствующим периодом 2018 года выросли на 11,9%, однако в их структуре прослеживается тенденция снижения удельного веса налоговых и неналоговых доходов с 84,2% до 83,1%.

Кроме того, отмечено снижение средств, полученных с налогов:

НДФЛ — с 30 до 29,1%,

налогов на имущество — с 10,8 до 9,4%.

При этом доля безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней выросла с 15,2% до 16,1%, налога на прибыль организаций — с 25,8 до 26,8%.