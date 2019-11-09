Экономика

Экономический рост в России в 2020 году. Международные прогнозы

Автор: ИА “Русские Новости”

Еврокомиссия сегодня опубликовала Autumn 2019 Economic Forecast, пишет Кирилл Тремасов в своем TG-канале MMI. В документе содержатся и обновленные прогнозы по России.

Выглядят они очень консервативно – рост на 1% в этом году и на 1,4% в следующем. Оценка на 2020 год – самая низкая среди международных институтов.

Очень сдержанный прогноз сделала еврокомиссия и по инвестициям:

  • рост на 1% в 2019 году,
  • рост на 2,2% в 2020 году.

В пресс-релизе отмечается, что экономическая активность в РФ должна умеренно восстановиться во второй половине 2019 года на фоне увеличения государственных инвестиций.

Но перспективы более сильного роста ослаблены влиянием как внутренних, так и внешних факторов. Низкие цены на нефть и слабый спрос на нефть и газ затрудняют перспективы экспорта. В то время как вялый рост располагаемых доходов, замедление потребительского кредитования и неопределенность, связанная с возможными дополнительными санкциями США, ограничивают масштаб роста внутреннего спроса.

В прогнозах по России на 2019-20 гг имеем следующую картину:

  • МВФ – 1,1% и 1,9%
  • Всемирный Банк – 1,0% и 1,7%
  • ОЭСР – 0,9% и 1,6%
  • Еврокомиссия – 1,0% и 1,4%
  • Минэк – 1,3% и 1,7%
  • ЦБ – 0,8-1,3% и 1,5-2,0%

По подсчетам Кирилла Тремасова, для международных институтов средний прогноз получается на уровне 1% в 2019 году и 1,7% в 2020 году.

Средний прогноз ЦБ и Минэка на этот год выше международного консенсуса и составляет 1,2%, но на следующий год полностью совпадает с международными оценками – 1,7%.

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