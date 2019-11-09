Анатолий Вассерман: Либерализм — тоталитарная секта

Анатолий Вассерман о глубинных причинах мирового экономического кризиса. Почему сегодняшняя версия глобализации зашла в тупик. Какие изменения будут неизбежно происходить. Чем капитализм хуже социализма?
Валентина Матвиенко: Фестиваль «Шолом-Алейхем GALA» позволяет соприкоснуться с удивительным миром уникальной еврейской культуры
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в открытии первого Международного фестиваля искусств...
Состоялось заседание Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провел заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко.
Обсуждены вопросы межбюджетных отношений, проект федерального закона...
Необходимо урегулировать вопрос участия руководителей НКО, выполняющих функции иностранного агента, в создании политических партий, считает председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному...