Политика

Анатолий Вассерман: Либерализм — тоталитарная секта

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Анатолий Вассерман о глубинных причинах мирового экономического кризиса. Почему сегодняшняя версия глобализации зашла в тупик. Какие изменения будут неизбежно происходить. Чем капитализм хуже социализма?

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