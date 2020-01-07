Память Г.Е. Распутина отметили в СПБ

30.12.2019 — по традиции, которая существует с 2005 года, православные почитатели старца собрались у Поклонного Креста в Александровском парке Царского Села, чтобы молитвенно помянуть Друга Царской Семьи — Григория Ефимовича Распутина-Нового. А потом все посетили последнюю Санкт-Петербургскую квартиру Григория Распутина на ул. Гороховой, 64.

29 декабря 2019 — в преддверии 103-летия — выдающимся гостем квартиры на Гороховой, 64 стала его правнучка француженка Лоранс Ио-Соловьева (в православном крещении — Лаврентия).

Она родилась в 1943 году и является дочерью Татьяны Борисовны Соловьёвой (1920–2009 гг.), внучки Матрёны Распутиной. Лоранс хорошо помнит свою бабушку Матрёну (Марию) Распутину, которая называла её «моя дорогая Ларочка», и бережно хранит её фотографии и несколько писем.

Дочь Григория Ефимовича Матрёна прожила непростую жизнь. Она родилась в 1898 году. После революции, в 1920 году, была вынуждена эмигрировать с мужем офицером Борисом Николаевичем Соловьёвым и новорожденной дочерью Татьяной через Дальний Восток в Европу. За границей в 1922 году у них родилась вторая дочь — Мария. Обе дочери были названы так не случайно, а в память Царских дочерей — Великих Княжон Татьяны Николаевны и Марины Николаевны. В 1926 году Матрёна овдовела и, чтобы содержать себя и дочерей, стала выступать танцовщицей в парижских кабаре. Затем, перебравшись в США, работала укротительницей диких зверей в цирке, но после раны, которую ей нанёс рассвирепевший медведь, была вынуждена покинуть арену. В 1943 году в Лос-Анджелесе Матрёна трудилась на верфи оператором сверлильного станка и вплоть до 1955 года продолжала работу на военных предприятиях США. Затем была вынуждена по возрасту уйти, но поскольку ежемесячного социального пособия явно не хватало, подрабатывала санитаркой в больнице, присматривала за детьми, давала частные уроки русского языка… По словам Лоранс, ее бабушка всегда с большой любовью относилась к России и ко всему русскому. Особенно уважительно она говорила о Царской Семье, называя Государя и Государыню не иначе как Его Величество и Её Величество. Умерла Матрёна Григорьевна в 1977 году в возрасте 79 лет и похоронена в Лос-Анджелесе.

Внучка Матрёны Лоранс уже второй раз посещает Россию. В марте 2004 года она приезжала в Санкт-Петербург и побывала в Юсуповском дворце на месте мученической кончины своего прадеда, в его квартире на Гороховой, а также в Царском Селе на месте захоронения старца Григория.

И вот спустя 15 лет — в связи с приездом Лоранс (Лаврентии) 29 декабря 2019 — в квартире на Гороховой иереем Сергием Чечаничевым была отслужена панихида по мученику Григорию, а затем в тёплой домашней обстановке прошло чаепитие, во время которого Лоранс не только отвечала на многочисленные вопросы, но и сама живо интересовалась всем, что связано с именем ее прадеда.

Среди участников этой памятной встречи была также главный хранитель Юсуповского дворца Ольга Уточкина, одна из авторов книги ___»Григорий Распутин. Реквием: русская трагедия сквозь ложь и мифы» __, которую можно приобрести исключительно в Юсуповском дворце.

Как сказано в аннотации, книга «предлагает версию убийства Царского друга, построенную на привлечении недавно открытых документальных свидетельств». Интересен подбор исторических документов — более 850 ссылок на документальные источники и материалы. Книга новая, но, например, в Народной комиссии по реабилитации Григория Распутина (есть такая, создана года два назад) уже подумывают отправить ее в Синодальную комиссию по канонизации.

У Григория Ефимовича, как известно, немало почитателей, полагающих, что он оболганный новомученик, пострадавший за верность Царской семье.

«После смерти история приклеила к Распутину ярлыки сектанта, пьяницы и развратника. Сейчас это называли бы «черным пиаром»», — сказала в одном телеинтервью Ольга Уточкина, автор лекционного цикла о Распутине, который идет в Петропавловке.

А 30 декабря в Царском Селе у Поклонного Креста в Александровском парке Царского Села по традиции после Литургии в Феодоровском Государевом соборе сюда крестным ходом пришла группа московских паломников, которые накануне прибыли на автобусе из столицы специально на дни памяти Царского Друга.

Среди московских паломников были известные историки Леонид Болотин и Борис Галенин, а также Игорь Друзь.

А в 14 часов к Поклонному Кресту пришли петербуржцы с мироточивой иконой Святого Царя Николая, которая к этому дню была специально доставлена из Москвы Игорем Смыковым, начальником Войсковой Православной Миссии. Протоиерей Алексий Успенский, священник храма Спаса-на-Сенной, отслужил панихиду по убиенному рабу Божию Григорию и всем его усопшим сродникам и молебен Святым Царственным Мученикам, по окончании которого все молящиеся приложились к мироточивому чудотворному образу Святого Царя Николая.

https://ruskline.ru/news_rl/ 2019/12/31/pravnuchka_v_g..

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О ВСТРЕЧЕ ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА С О.ИОАННОМ КРОНШТАДТСКИМ

— пишут многие и по-разному.

Даже точное время этой встречи в литературе до сих пор не было установлено: по одним сведениям это произошло в 1903 г., а по другим — в 1904 г. Неведомо точно и место события: то ли было это под сенью собора св. апостола Андрея Первозванного в Кронштадте, куда со всей России стекались тысячи паломников, то ли в Петербурге…

А случилась эта встреча после знакомства Распутина с купчихой-миллионершей Башмаковой. Он встретился с ней на богомолье. Башмакова только что похоронила мужа и сильно горевала. Распутин утешил её. Она увезла его в Казань, познакомила с именитыми купцами. Из Казани он поехал с Башмаковой в Киев, потом в Москву и, наконец, в Петроград. Здесь он был представлен о. Иоанну Кронштадтскому и произвёл на него, как говорят, «большое впечатление». Так писал автор неподписанной статьи, опубликованной в московском «Русском слове» в первые дни после убийства Григория Ефимовича. Однако, как удалось выяснить, публикация 1916 г., в свою очередь, была основана на ещё более ранней, принадлежавшей перу политического ссыльного А. И. Сенина, поселившегося в январе 1907 г. в с. Покровском у зажиточного мужика Степана Кондратьевича Алемасова. Вот что он, между прочим, писал на интересующую нас тему:

“Григорий ходил молиться Богу в Абалаки (монастырь около Тобольска) и где-то на постоялом дворе встретился с Башмаковой, которая недавно похоронила своего мужа и сильно горевала. Григорий уже юродствовал тогда и каким-то образом утешил Башмакову. Привезла она Григория в Казань, познакомила его здесь с именитыми купцами и прочими благочестивыми людьми. Отсюда, будто бы, и началось возвышение Григория.

По другой версии — повезла его Башмакова прямо в Петербург. Там, в её номер, сделал визит её близкий знакомый Иоанн Кронштадтский, которому так понравился Григорий Распутин, что отец Иоанн расцеловал его и тут же НАЗВАЛ СВОЕЙ ПРАВОЙ РУКОЙ. Насколько это верно, не знаю, но связь Григория Распутина с отцом Иоанном Кронштадтским несомненна, и в конце рассказа будет подтверждена. И я имею полное основание предполагать, что вторая версия служит лишь продолжением первой, и обе они приблизительно правдивы” .

Между тем, Сенин лично встречался с Распутиным и вот что от него услышал о встрече с Кронштадским пастырем: «…Он благословил меня, — рассказал далее, — и пути указал».

Обстоятельства этой исторической встречи (правда, не в петербургской гостинице, а в Андреевском соборе в Кронштадте) нашли отражение в двух изводах воспоминаний дочери Григория Ефимовича.

«В 1904 г., — читаем в первом из них, — два года спустя паломничества в Киев, он предпринял путешествие в Петербург, осуществив тем самым свою давнюю мечту увидеть праведного отца Иоанна Кронштадтского. Прибыв в столицу, он дождался первого праздничного дня и с посохом в руке, с котомкой за плечами, пришёл на службу в Кронштадтский собор. Собор был полон хорошо одетых людей; и причастники, принадлежавшие к высшему свету Петербурга, тотчас выделялись своими нарядами. Мой отец в своей крестьянской одежде стал позади всего народа. В конце Литургии, когда диакон, держа в руках Св. Чашу, торжественно возгласил: «Со страхом Божиим и верою приступите», — Иоанн Кронштадтский, который в этот момент выходил из ризницы, остановился и, обращаясь к моему отцу, пригласил его подойти к принятию Св. Таин. Все присутствующие в изумлении смотрели на смиренного странника.

Несколько дней спустя отец мой был принят Иоанном для личной беседы и он, как и Макарий, подтвердил ему, что он «избранник Божий», отмеченный необычным жребием. Эта встреча весьма впечатлила моего отца, который часто говорил о ней впоследствии. Горизонт его жизни расширился. Благодаря покровительству Батюшки, столь популярного в России, он заинтересовал многочисленных поклонников Иоанна, которые искали с ним встречи” .

Во втором изводе воспоминаний Матрёны говорится: «В то время в С.-Петербурге был человек, почитаемый за святость по всей России: отец Иоанн Кронштадтский. Отец мой, часто слышавший о нём от старцев или монахов разных монастырей, решил пойти и спросить совета у этого человека, который, быть может, помог бы ему найти Правду. Он пешком отправился в столицу, пришёл в собор, где служил Иоанн Кронштадтский, исповедовался праведнику среди толпы кающихся и затем стоял на Литургии. В тот момент, когда преподавалось Св. Причастие и благословение, о. Иоанн, к общему изумлению толпы, подозвал моего отца, стоявшего в приделе собора. Он сначала благословил его, а затем сам попросил у него благословения, которое мой отец ему дал. Кем был этот простой человек с мужицкой бородой, одетый чуть не в лохмотья, но принятый Иоанном Кронштадтским, идущий сквозь толпу с видом решительным и безстрашным, с глазами, сияющими внутренним огнём? Казалось, он не замечал массы народа, расступившейся перед ним. Этот случай возбудил любопытство и сплетни толпы; и распространился слух, что найден новый «человек Божий».

Иоанн Кронштадтский, без сомнения, впечатлённый верой, умом и искренностью этого сибирского крестьянина, пригласил его повидаться лично, объявив ему, что он — один из «избранников Божиих» и представив его кругу друзей и поклонников, окружавших этого святого человека”. «Был я у о. Иоанна Кронштадтского, — рассказывал Г. Е. Распутин одному из своих знакомых. — Он меня принял хорошо, ласково. Сказал: „Странствуй, странствуй, брат, тебе много дал Бог, помогай людям, будь моею правою рукою, делай дело, которое и я недостойный делаю…“» .

Слова эти подтверждаются, между прочим, самим образом жизни, которую вёл, обосновавшись в Петербурге, Григорий Ефимович. «…Больных, нуждающихся в утешении, принимаю, — говорил он одному собеседнику в 1907 г. — Трудно мне, миленький… До двух часов дня каждый день у себя принимаю, а потом по больным по приглашению разъезжаю… Часа три в сутки свободных имею, не больше» .

«В Петербурге, — писал кн. Ф. Ф. Юсупов, — его принял в Александро-Невской Лавре преподобный о. Иоанн Кронштадтский, которого он поразил простосердечием, поверивший, что в этом молодом сибиряке есть „искра Божия“».

«Отец Иоанн Кронштадтский, — вспоминала сестра Государя, Вёл. Кн. Ольга Николаевна, — встретился с мужиком и был глубоко тронут его искренним раскаянием. Распутин не пытался скрывать своё греховное прошлое. Видя, как тот молится, отец Иоанн уверовал в его искренность. Две сестры, Анастасия Николаевна, тогда герцогиня Лейхтенбергская (впоследствии вышедшая замуж за Великого Князя Николая Николаевича младшего), и Милица Николаевна, жена его брата Великого Князя Петра Николаевича, которые были горячими почитательницами отца Иоанна Кронштадтского, приняли у себя во дворце сибирского странника. Всякий, кто встречался с ним, был убеждён, что он — „человек Божий“».

«В 1904 г. слава о новом сибирском пророке дошла до Петербурга — читаем в тверском атеистическом журнале 1925 г. — Известный Иоанн Кронштадтский пожелал видеть Распутина. В Распутине Кронштадтский „чудотворец“ подметил „искру Божию“» .

Как видим, все современники (не только благожелательно или нейтрально относившиеся к Григорию Ефимовичу, но даже один из его убийц и атеисты) о встрече опытного странника с Кронштадтским Пастырем свидетельствуют согласно… В страннике Григории Иоанн Кронштадтский увидел Божьего человека.

http://klin-demianovo.ru/http: /klin-demianovo.ru/anal..

Д.и.н. Сергей Фомин, автор книг о Царской семье и о Г.Распутине