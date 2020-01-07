Духовная жизнь

Крестный объезд вокруг Санкт-Петербурга

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В Новогоднюю ночь состоялся традиционный Крестный объезд вокруг Санкт-Петербурга с мироточивой иконой Св.Царя Николая.
Чудотворная мироточивая икона Царя Николая была привезена из Москвы начальником Войсковой Православной Миссии Игорем Евгеньевичем Смыковым.

Икону сопровождала колонна автомобилей, самым юным участником события стал 7-летний р.Б.Димитрий.

В 3 часа ночи участники маршрута прибыли в храм Тихвинской иконы Богоматери г. Сестрорецка, где настоятель архимандрит Гавриил (Коневиченко) встретил Царскую икону по-царски. После ознакомления с историей и иконостасом храма все спустились в музей одной картины -«Расстрельную комнату», где у мироточивой иконы Св.Царя Николая был отслужен молебен.

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