«Время Опричнины»

I. Метафизика Александра Проханова
В среду, 11 декабря, 2019 года, день был воистину волшебный. Я в киосках на улице Щербакова купил две газеты «Завтра» (декабрь, 2019 г., №49(1356)) и «Литературную Россию» (6-12 декабря 2019 г., №45 (2913)). Ну, купил и купил. Прихожу домой, раскрываю «Завтра» и на первой странице, в верхнем правом углу, вижу, – Господи, неужели! – художником Геннадием Животовым изображён на постаменте танк «Иван Грозный», а рядом внизу под ним, танком, идут Хоругвеносцы со своими хоругвями, а впереди Хоругвеносцев – не может этого быть! – идёт Леонид Донатович, в сербской шайкаче и с Православным Крестом с Распятием в руке!
Это подарок! Нам, Хоругвеносцам, от Александра Андреевича Проханова и всего коллектива газеты «Завтра».
Да, удивительный и совсем необычный человек Александр Андреевич! Там в Александрове, когда нас начали «крутить»-«вязать» и паспорта на фото снимать, наш Хоругвеносец Степан подбежал к Проханову с воплем и помощи:
— Александр Андреевич! Нас арестовывают. Помогите!
И Александр Андреевич, сверкая восхищёнными глазами, ответил:
— Арестовывают?! Это очень хорошо! Вас арестуют, и вы будете мучениками за Царя Ивана Грозного!
В этом ответе весь Проханов. Как-то давно, лет 15-ть – 20-ть тому назад, пришёл я как-то вечером в редакцию газеты «Завтра». Было уже поздно, и в комнате редактора был один Александр Андреевич. Мы поздоровались, и я начал жаловаться ему на судьбу.
— Вот, Александр Андреевич, со всех сторон нападают, злобно клевещут, шантажируют, врут, как псы и шакалы все порываются исподтишка укусить. Устал я от всего этого.
— Что ты, Донатович!, — ответил он мне, — Что ты жалуешься? Нас с тобой ещё распнут! – И широко раскинув руки, показал, как это будет выглядеть…
И вот теперь его ответ Степану, конечно, из той же «метафизики» страдания. Мечта и Страдание, страдание и чудо, провал и восхищение, Смерть и Воскресение – вот она «теология» Александра Андреевича Проханова. И ведь вся его жизнь есть поиск Бога, поиск Чуда, поиск того запредельного, что делает жизнь нашу не совсем обычной, точнее, совсем необычной. Именно, исходя из этой «философии», он и создал под Изборском Священный Холм – или Голгофу Русской земли. Мы тогда ездили на её освящение, и я даже написал о ней небольшую поэму. Там были и такие строчки:
Священный Холм,
Священная Россия,
Священная Изборская земля.
О, Господи! Как пламенно красива
Голгофа рукотворная твоя!
Кругом она — Священная Россия,
Простор Небес — бездонный Божий глаз,
И на Кресте распнувшийся Мессия —
Наш Русский Бог, умученный за нас.
Какая ширь!
Бездонно неба око!
Кругом полей и леса окоём!
О, Господи, как дышится глубоко,
Как облака вдали горят огнём!
Здесь соберёмся, уврачуем раны,
Здесь зашумит народная молва,
Здесь Александр Андреевич Проханов
Нас соберёт у этого холма.
Священный холм.
Священная Россия.
И из Небес гремящий Божий глас:
«Се Сыне Мой — Возлюбленный Мессия,
Иисус Христос, умученный за вас».
А чуть позже написал стихотворение, уже посвящённое сугубо Александру Андреевичу и о его фантастической жизни:
Я был солдат. Всю жизнь провёл в сраженьи.
Я бился за Россию до конца.
Я побеждал химер и наважденья
Под вопли бесов и под свист свинца.
Я шёл вперёд. С пером и автоматом
Сквозь Ад и Рай, Герат и Гиндукуш.
Я создавал свою Махатхарату —
Чистилище бессмертных Русских душ.
Я создал Холм — Священный Холм Победы,
Вложив в него Земли и Неба дар.
Через поля, чрез горести и беды —
Я шёл вперёд сквозь Хаос и Кошмар.
Я знал войну. Участвовал в сраженьях,
Я проходил Кабул и Кандагар.
Я верил, что России Воскресенье
Зажжёт в душе сияние Стожар.
Так думал он, пройдя огни и воды,
Слогая строки своего Псалма,
Так думал он, пройдя труды и годы, —
У Русского Изборского Холма.
И он стоял как будто бы в начале —
Красивый, сильный, ярый, молодой.
Какая жизнь! Как много в ней печали!
А ведь казалось радостной игрой…
Прими ж теперь, наш Александр Андреич,
Лавровый победительский венец.
Пусть над тобой Победы ветер веет,
Солдат, Писатель, Воин и Творец.
И пусть твоя расскажет эпопея
Как жили мы, и как страдали мы,
И как над нами ветер Смерти веет,
Над каждой пядью Мать Сырой Земли…
И в этом же номере газеты «Завтра» статья Екатерины Глушик об открытии памятника Ивану Грозному в Александрове, называется она «Битва за Царя». Там есть вот такой абзац про Хоругвеносцев:
«Приехавшие хоругвеносцы, бравые парни с прекрасной выправкой, стали разворачивать свои шитые золотом хоругви, от одного вида которых дух захватывает. Но к ним тут же подошла полиция и приказала свернуть знамёна! Не разрешили встать с русскими хоругвями, с ликом Спаса Нерукотворного — даже за железной оградой. Казаки хотели установить распятие рядом с памятником, но проворная полиция стала буквально отталкивать, попирать многострадального Христа».
Да, примерно так всё и было. И Хоругвеносцы потом переживали, что им пришлось свернуть хоругви раньше времени. Но я сказал им, что переживают зря. Ибо если на тебя нет гонений, то зачем ты тогда живёшь?…
Да и то, ведь не так-то просто служилым людям перестроить своё сознание с Гайдара и Чубайса на Ивана Грозного. Однако, это уже второй памятник Первому Русскому Царю! А есть ещё и несколько бюстов… Так что движения этого — возвращения к сильному Государству Российскому уже не остановить никакими потугами современных Курбских… Ибо Танк Иван Грозный скоро, мощно зарокочет, итак, «рокотаху» своими гусеницами, начнёт спускаться с конвейера «Уралвагонзавода»…
II. Открытие памятника Царю Иоанну
А вот как это было:
Завтра, 7 декабря 2019 года, Хоругвеносцы едут в город Александров на открытие памятника Царю Иоанну Васильевичу Грозному. Само открытие состоится в 12-ть часов дня, и будет носить, как я понимаю, полуофициальный, и даже в какой-то степени «протестный» характер. Один из координаторов этого «меро-приятия» Дмитрий Алексеевич, сообщил мне, что священники на открытие памятника «не приедут, потому что боятся освящать, и молитвы читать некому…». На что я ответил, что молитвы могут прочитать Хоругвеносцы. Точнее даже не прочитать, а пропеть. В таком вот порядке:
- Царю Небесный
- Отче наш
- Богородице Дева радуйся
- Взбранной Воеводе
А после этого один из Хоругвеносцев, Степан или Игорь Игоревич, прочитают молитву Архангелу Михаилу от врагов и супостатов:
«Господи, Боже Великий, Царю безначальный, пошли Архангела Твоего Михаила на помощь рабам Твоим. Защити, Архангеле, нас от врагов, видимых и невидимых.
О Господень Великий Архангеле Михаиле! Запрети всем врагам, борющим нас, и сотвори их яко овцы, и смири их злобные сердца, и сокруши их, яко прах пред лицем ветра.
О Господень Великий Архангеле Михаиле! Шестикрылатых первый княже и воевода Небесных Сил – Херувимов и Серафимов, буди нам помощник во всех бедах, в скорбях, в печалях, в пустыни и на морях тихое пристанище!
О Господень Великий Архангеле Михаиле! Избави нас от всякия прелести диавольския, егда услышишь нас, грешных, молящихся тебе и призывающих имя твое святое.
Ускори нам на помощь и побори всех, противящихся нам, силою Честнаго и Животворящего Креста Господня, молитвами Пресвятые Богородицы, молитвами святых апостолов, святителя чудотворца Николая, Андрея, Христа ради юродивого, святаго пророка Илии, и всех святых великомучеников: Никиты и Евстафия, и всех преподобных отцев наших, от века Богу угодивших и всех святых Небесных Сил.
О Господень Великий Архангеле Михаиле! Помози нам, грешным, избави нас от труса, потопа, огня, меча и напрасныя смерти, и от всякого зла, от врага льстивого, от бури наносимой, от лукавого избави навсегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь»
Так что завтра, в субботу 7-го декабря, Хоругеносцы едут в Александров, где, наконец-то, после долгих интриг и мытарств памятник первому Русскому Царю всё же – о, чудо! – открывают…
Состав Хорувеносцев будет следующий:
- Валерий Александрович Левченко
- Александр Валерьевич Королёв
- Алексей Григорьевич Манухин
- Игорь Игоревич Мирошниченко
- Максим Анатольевич Марков
- Юрий Николаевич Ржаницын
- Степан Игоревич Воробьев
- Дионисий Макаров
- Павел Бураков
- Николай Журавлёв
- Ставр Годинович
- Ангелина
- Максим (её друг)
А хоругви они возьмут такие:
- Огромная чёрная с изображением Ивана Грозного в схиме с мечом в руках
- Большая белая с косицей Св.Царственные Мученики
- Архистратиг Божий на коне
- Нерукотворенный Образ, написанный Юрием Оптой
- Чёрное большое – «Православие или Смерть» Игоря Игоревича
- Красное такое же Игоря Игоревича
- Царская Семья с благословляющим Г.Е. Распутиным
Вот такой, как говорится, «расклад»…
А вообще-то события вокруг памятника Царю Иоанну развивались так. Вот что об этом сообщает разные информационные сайты: Общественно-литературный журнал «Осиянная Русь» (http://www.osrussia.ru/events/vozvrashchenie-ioanna-groznogo, http://www.osrussia.ru/events/pamyatnik-ioannu-groznomu-v-aleksandrove, http://www.osrussia.ru/books/car-ioann-i-groznyy-borba-za-rus-dmitriy-darin)
II.
Ну вот, съездили Хоругвеносцы на открытие памятника Царю Иоанну Васильевичу в богоспасаемый град Александров. И их там чуть не арестовали из-за красного знамени Игоря Игоревича, на котором с одной стороны Нерукотворенный Образ и надпись по четырём углам: IC-XC-NI-KA, а на другой: три черепа с кинжалами в зубах и надпись «Православие или Смерть!».
Сначала всё шло хорошо. Приехали в Александров к памятнику, пока ещё обмотанному белым покрывалом… Первыми приехали Алексей и Валерий Александрович, и тут же подъехали ещё де машины, Юры Ржаницына и Ставра Годиновича. Всего вместе с Ангелиной было ровно 13 человек. Хоругви собрали очень быстро. Тут подошла и процессия из основных официальных лиц администрации города и VIP-персон, приехавших на открытие. Среди них известными, и даже знаменитыми VIP-лицами были Александр Андреевич Проханов и главный «Ночной Волк» Александр Залдостанов «Хирург». Больше знаменитостей кажется не было, как и не было знаменитостей из нашего православно-патриотического лагеря. Ни матушки Николаи Гроян, ни Андрея Щедрина, ни Леонида Болотина, ни Владимира Николаевича Осипова, ни игумена Кирилла (Сахарова) – никого. Только, как я уже сказал два великих Имперца – Проханов и Залдостанов. Даже Сергея Ервандовича Кургиняна не было… Вообще как сообщил мне по телефону Валерий Александрович, само открытие памятника прошло «сильно скомкано», и за ограду пустили только «официоз» и деятелей «Единой России». Даже Проханов с Залдостановым с трудом прошли. Залдостанов был с целой группой мотоциклистов, но пропустили только самого Залдостанова. Даже Максима Шевченко не пустили… А Хоругвеносцев чуть было не арестовали! Потребовали убрать знамёна. Особенно напирали на «Православие или Смерть!» с тремя черепами! Могли бы забрать, а знамя отобрать в качестве вещдока, а Валерия Александровича и Игоря Игоревича арестовать. Но ограничились фотографированием паспортов, даже протокол не составили. Тут Степан и помчался за помощью к Проханову, мол:
— Помогите, Александр Андреевич! Нас хотят повязать!…
Но Александр Андреевич ответил в своём обычном духе:
— Повязывают? Это хорошо. Так вы станете мучениками за Царя Ивана Грозного!
А действительно! Ведь памятник открывали не кому-нибудь, а Грозному Царю, и такие вот «недоразумения», конечно же, должны были произойти. Хорошо ещё, что так всё закончилось… Засняли паспорта, начали проверять знамёна на экстремизм и тут же увидели черепа с кинжалами в зубах.
— Что это такое? – спросил полковник.
— Это четнический символ, — ответили Хоругвеносцы.
— Четнический? Сербский? – спросил полковник, проявляя знание того, кто такие четники.
— Да, Сербский. Сербских патриотов-четников…
— Но это символ другого государства, и он не может здесь быть … Давайте убирайте все эти знамёна. Ваше пребывание здесь не согласовано с администрацией!
Начали фотографировать знамёна, паспорта…
Игорь Игоревич подошёл к «Хирургу»:
— Привет, Звездочётов! – сказал он, обращаясь к Залдостанову.
Тот только грустно улыбнулся:
— И меня не пускают за ограждение…
Максим Марков спросил полковника полиции:
— Претензии к нам есть?
— Нет, — ответил полковник, — нам самим по голове за вас дали!…
— Как это?!
— А так. По мобильному…
— А вот оно что! По мобильному…
— Требовали устав организации… Я сам-то нормально к вам отношусь…
И добавил, что они сотрут заснятые паспортные данные.
Вот так рассказывали Хоругвеносцы:
— Хоругви мы подняли, на открытии поприсутствовали. Там казаки ещё были с Крестом Годеновским. Их тоже проверяли. Даже Максима Шевченко в VIP-зону не пустили. Он сильно жаловался:
— Меня не пустили! Только одних единоросов!
Потом Хоругвеносцы пошли в саму крепость Александровской слободы, и перед её вратами развернули знамя Царской Семьи с Григорием Распутиным, и произнесли речи о Царе Иоанне Грозном. Выступали: Валерий Александрович Левченко, Игорь Игоревич Мирошниченко, Алексей Григорьевич Манухин, Николай Журавлёв. Всё это снимали на видео: Александр Валерьевич Королёв, Ангелина или, как её называет Алексей — «Анджелина». На фото же снимали опять же: Александр Валерьевич Королёв, Ангелина, Павел Бураков.
После речей вкусно пообедали в кафе напротив врат крепости, затем сели в машины Алексея, Юры и Ставра, и тронулись в направлении Третьего Рима…
Сейчас, когда время московское 16.29 – всё ещё находятся в дороге. От себя могу добавить только одно.
Поздравляю Хоругвеносцев с очередной Великой Победой Русского Духовного Оружия. Слава Царю Иоанну Васильевичу! Слава Царской Православной Опричнине, которую сегодня можно назвать Новая Духовная Опричнина – она же Союз Православных Хоругеносцев…
Слава Сербским четникам!
Православие или Смерть!!!
III.
Рассказывает Алексей Манухин, — А если бы нас забрали? Я испугался, что заберут знамёна! Остальное мне как-то…
Валерий Александрович рассказывал:
«Погода была серая и памятник выглядел тёмным – его даже не очень хорошо было видно. А хоругвь с Иоанном Грозным видно! – Больше никого из монархистов не было. Были ещё только Крестоходцы. Эти ребята оказались наши союзники, с крестом Годеновским. Они поздоровались:
— Здорово дневали…
Крест тоже запретили. Они поняли, что мы их духа. А в конце пели с нами молитвы… Я им говорю:
— Я сам из Луганска…
— А я из Славянска, остальные из Магадана, — ответил главный.
У них главный — серьёзный такой мужик. Две группы были нормальные – мы и они. Была ещё группа казаков-язычников. Они орали: «Слава роду!». Потом к нам подошла полиция, довольно молодой полковник. Я звонил Сагалакову, но мне сказали: «Давай паспорт». Подошёл Сагалаков, а они ему говорят:
— Вы никто для нас! Вы должны были официально…
Хоругвеносцы говорят:
— Давайте там, в стороне, встанем…
Но я, — продолжил Валерий Александрович, — приказал: «Нет, всё! Убираем хоругви!»
Вообщем ситуация похожая, с нами такое уже случалось… Селиванов хорошо выступил, потом женщина, глава администрации Александрова говорила:
— Сейчас туризм у нас возрастёт…
Попов не было. Мы были вместо попов. Игорь Игоревич пытался пробиться за ограждение. В конце все молитвы пропели и прочитали. Потом мы уехали, а они с Годеновским крестом остались акафист читать. Занесли Крест в Слободу и стали читать акафист. Хорошо, что я хоругвь с Казанской взял. Залдостанов на «Хаммере» военном приехал, и на нём написано «За Родину, за Сталина!». Игорь Игоревич поздоровался с ним:
— Здорово, Звездочётов!..
Тут как раз и подходит полковник полиции:
— Что тут у вас за череп?
— Это четнический символ…
— Четники – это экстремисты…
— Это Сербские патриоты…
— Всё равно. Это иностранное государство…
Так мне рассказывал Валерий Александрович.
Так что открытие памятника, в субботу, 7 декабря 2019 года, проходило довольно сложно. Хоругвеносцы приехали раньше, ещё никого у памятника, обёрнутого на этот раз не в чёрное, а в белое покрывало, не было… Хоругви собрали очень быстро. Валерий Александрович расставил их так:
- Прямо напротив памятника – большая чёрная хоругвь с изображением Св.Мученика Царя Иоанна в монашеской схиме и с большим карающим мечом в руках. Хоругвь эта очень мощная, давно уже была создана художницей и иконописцем Ириной Горской. Теперь она занимала центральное пространство на площади, прямо напротив самого памятника. И Иоанн Васильевич указывал на неё пальцем. А дальше на всей территории площади шли хоругви.
- Большой Черно-Золото-Белое знамя с иконой Архангела Михаила с огненным мечом в руках.
- Белое знамя с косицею откосом – Святая Царская Семья – с одной стороны памятника.
- Чёрное знамя Архистратига Божия Архангела Михаила на коне.
- Красное знамя Спас Нерукотворный с тремя черепами с кинжалом в зубах на обратной его стороне.
- Большое, недавно вновь обретённое знамя – Нерукотворенного Образа – где-то лет 20-ть тому назад, созданное Юрием Петровичем Копосовым.
Так и стояли: в центре площади памятник, напротив него Царь Иоанн Васильевич в схиме, дальше ещё 5-ть наших хоругвей. И никого больше кругом…
Наконец, где-то в 12.30 пришли все, кто должен был открывать памятник. Глава администрации города Александрова, сам автор памятника Василий Селиванов – только они и выступили на торжественном открытии, — и небольшая группа наших патриотов во главе с Александром Андреевичем Прохановым. Их тут же пропустили за ограду, и они стояли молча, как звери в клетке. Туда же прорывался глава «Ночных волков» Александр Залдостанов, но его долго не пропускали, пока не вступился Проханов. А вот знаменитого евразийца Максима Шевченко в клетку так и не пустили, хотя он очень туда рвался.
Хоругвеносцы, разумеется, оказались за ограждением. Да и то простояли они не долго. Во время выступления Селиванова к одному из них, Степану Игоревичу, подошёл полковник и, взяв за локоть попросил пройти в сторонку. Степан передал знамя с тремя черепами Валерию Александровичу и пошёл с полковником.
Впрочем, Хоругвеносцев в «чёрный воронок» не забрали, в каталажку не кинули… Более того, чуть позже полковник то ли Степану, то ли Максиму Маркову сказал:
— Мы сотрём фото ваших паспортов.
— Почему? – удивился Максим.
— А потому, что нам уже позвонили, — он посмотрел куда-то вверх, — и мы за вас получили по голове…
Интересно, кто это им позвонил? Очень интересно… Впрочем, надо сказать, что полковник, довольно молодой человек, был вежлив и никакой вражды и ненависти к нам не проявлял. И разговаривал просто и с уважением. Очень хороший видно человек…
А вчера, в субботу 7 декабря, и сегодня, в воскресенье, декабря 8-го, уже появляются видео на Ю-Тубе, фото в интернете, и статьи там же, об открытии памятника Царю Иоанну Грозному в Александрове. На одном видео, где, волнуясь, выступает автор памятника Василий Селиванов, видно, как ещё в начале его выступления полковник за локоть уводит Степана… Очень замечательные и воистину исторические кадры…
Вот материалы из Интернета на 7-8-е декабря 2019 года:
- На страничке у Андрея Фефелова в ФБ: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=542487692966686&set=a.106640303218096&type=3&theater
- ИА «Призыв»: https://www.prizyv.ru/2019/12/pamyatnik-ivanu-groznomu-ustanovili-v-aleksandrove/
- Газета «Завтра» на ФБ: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2841708109193615&id=1108098389221271&__xts__[0]=68.ARBTfBfkZP4bCXHoqgaR4XA7bTqTxtetsQ6Z3zjk6ckeRawNaJvxccG2gVFtAdLKPwOAPR09Kz_bFj_ZCYYu2kcAP95bpdJ-JAzwkN4rIYbKfrRp5C97afB5ac2yTFJckeoMyYwdLSSDFrBfDpWwIm8yOJS-m2rn80GGV-wOkPvQveNtlQYgGXq13nbp7l1iiVyrn1AEx-oy9ykjuvmYuOYj33Uz2hPKxDqIy51BDjC07bVKx1CJ3SzGiMva8XzbFKO70n-yDLIMnoXDJRv0H3uWOzGiwkxJnSj4faZRTFiT5bk4Eqcg6_HrSUBDu9i_TI3kfILQVc3OGIS1X_CYTRaQzuDGt3fNTZC1ENe0tAbxKT1NlK19KqGblhZl44-aLSr7BktxTyu6cJKaO4-7Fmj8dVlXgrw5ycqcbx7U4zs_XFu5xza8&__tn__=-R
- Газета «Затра»: http://zavtra.ru/events/v_aleksandrove_otkrit_pamyatnik_tcaryu_ioannu_iv_groznomu
Я тут несколько повторяюсь, потому что никак не мог точно прописать некоторые сцены. Можно было бы, конечно, убрать, но пусть так и останется. Для большего впечатления и запечатления этого воистину исторического события…
III. Битва со стоглавой Гидрой
…Тут снова придётся несколько прерваться и писать не о жизни и смерти Моцарта и Булгакова, а ещё раз заметить, что многие вещи у нас происходят просто от незнания. Дело в том, что никакого «Ордена Дракулы» не существует в природе, а есть «Орден Дракона» или по-сербски «Ред Змаjа», он же «Орден Святого Георгия Победоносца», по-сербски «Ред св.Джоджа». А с именем Дракулы, существует сайт «http://drakula.org/», который и представляет «Орден Побеждённого (или как пишет Иван Иванович Жук «победившего») Дракона Святого Георгия Победоносца. Там, на нём опубликовано 11-ть наших журналов, и один из них «Православие или Смерть!» (http://drakula.org/sv_horugv/10/index.shtml). Все они посвящены борьбе с «тайной беззакония»…
Что же касается «Национально-Консервативного Движения» Михаила Очкина и Валентины Бобровой, они сейчас громят спектакли Богомолова, театра Док и прочие содомитско-фекальные балаганчики (https://www.youtube.com/watch?v=SM8gEkKwRG8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ax3r1nPZX54kDGiGf1IUsIHGLgVlVgh7NtjNAhQRbvS6IvSL6pideSYI). И правильно делают! Мы тоже раньше часто занимались такими «погромами», кострами и сжиганиями… А не будешь с ними бороться, так они превратят нашу землю в выжженную пустыню. Вот такую:
Ведь их так называемый «Театр» вечен. У нас в «ГУЛАГЕ» они уничтожили уже не 70-ть тысяч, а 70-ть, а то и 100 миллионов лучших русских…
А ведь всё начиналось тоже с т.н. кино и театра: «Броненосца Потёмкина» Эйзенштейна и «Бани» Маяковского и Мейерхольда. А чуть раньше был «театр» в подвальной комнате Ипатьевского дома… Вот поэтому Валентина и Михаил и выступают против Богомоловых (Богохуловых), Серебрянниковых и прочих «маститых театралов». Повторяю, раньше то же самое делали мы, Хоругвеносцы…
А теперь воюем на Крестных ходах и Русских маршах: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=524469127916528&id=100010603352956
И не только мы. Вот, копию чудотворного Годеновского Креста Православные пронесли от Храма Николы на Берсеневке до Казанского собора на Красной площади (https://www.facebook.com/elena.kozenkova.1/posts/1458930640943270). Так что много способов битв и борьбы у Русских людей сегодня. И как не запрещают, как не ставят им препоны, а они идут, действуют, воюют. С огромными трудностями, нападками, потерями, а зачастую и смертями…
Это те, кто едет на поездах и машинах, облетает города и веси с чудотворными иконами на самолётах, идёт с хоругвями Ивана Грозного, Григория Распутина, Царей-Мучеников Павла I и Николая II. А другие почему-то их только критикуют, критикуют и критикуют… Почему это происходит, я не знаю и не понимаю. Впрочем, мы, Хоругвеносцы, не обижаемся. Ибо если тебя не хулят и не ругают, значит, ты что-то плохо делаешь… А иногда даже весело становится от их критики, а особенно от пародий – порой действительно очень смешных и талантливых:
Однако. в каждой шутке есть доля правды. Опричнина! Новая Опричнина — действительно, как говорится, уже в действии. Причём на самом, что ни на есть, высшем государственном уровне.
Так что, братья и сестры, не обижайтесь на ругающих и хулящих вас! Наоборот только благодарите. Ведь, как говорит Русский народ, Господь терпел, и нам велел!
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных!
Грядут времена Опричнины!
Глава Союза Православных Хоругвеносцев,
Председатель Союза Православных Братств,
Предводитель Сербско-Черногорского
Савеза Православних Барjяктара
Леонид Донатович Симонович-Никшич