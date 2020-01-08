«Время Опричнины»

I. Метафизика Александра Проханова

В среду, 11 декабря, 2019 года, день был воистину волшебный. Я в киосках на улице Щербакова купил две газеты «Завтра» (декабрь, 2019 г., №49(1356)) и «Литературную Россию» (6-12 декабря 2019 г., №45 (2913)). Ну, купил и купил. Прихожу домой, раскрываю «Завтра» и на первой странице, в верхнем правом углу, вижу, – Господи, неужели! – художником Геннадием Животовым изображён на постаменте танк «Иван Грозный», а рядом внизу под ним, танком, идут Хоругвеносцы со своими хоругвями, а впереди Хоругвеносцев – не может этого быть! – идёт Леонид Донатович, в сербской шайкаче и с Православным Крестом с Распятием в руке!

Это подарок! Нам, Хоругвеносцам, от Александра Андреевича Проханова и всего коллектива газеты «Завтра».

Да, удивительный и совсем необычный человек Александр Андреевич! Там в Александрове, когда нас начали «крутить»-«вязать» и паспорта на фото снимать, наш Хоругвеносец Степан подбежал к Проханову с воплем и помощи:

— Александр Андреевич! Нас арестовывают. Помогите!

И Александр Андреевич, сверкая восхищёнными глазами, ответил:

— Арестовывают?! Это очень хорошо! Вас арестуют, и вы будете мучениками за Царя Ивана Грозного!

В этом ответе весь Проханов. Как-то давно, лет 15-ть – 20-ть тому назад, пришёл я как-то вечером в редакцию газеты «Завтра». Было уже поздно, и в комнате редактора был один Александр Андреевич. Мы поздоровались, и я начал жаловаться ему на судьбу.

— Вот, Александр Андреевич, со всех сторон нападают, злобно клевещут, шантажируют, врут, как псы и шакалы все порываются исподтишка укусить. Устал я от всего этого.

— Что ты, Донатович!, — ответил он мне, — Что ты жалуешься? Нас с тобой ещё распнут! – И широко раскинув руки, показал, как это будет выглядеть…

И вот теперь его ответ Степану, конечно, из той же «метафизики» страдания. Мечта и Страдание, страдание и чудо, провал и восхищение, Смерть и Воскресение – вот она «теология» Александра Андреевича Проханова. И ведь вся его жизнь есть поиск Бога, поиск Чуда, поиск того запредельного, что делает жизнь нашу не совсем обычной, точнее, совсем необычной. Именно, исходя из этой «философии», он и создал под Изборском Священный Холм – или Голгофу Русской земли. Мы тогда ездили на её освящение, и я даже написал о ней небольшую поэму. Там были и такие строчки:

Священный Холм,

Священная Россия,

Священная Изборская земля.

О, Господи! Как пламенно красива

Голгофа рукотворная твоя!

Кругом она — Священная Россия,

Простор Небес — бездонный Божий глаз,

И на Кресте распнувшийся Мессия —

Наш Русский Бог, умученный за нас.

Какая ширь!

Бездонно неба око!

Кругом полей и леса окоём!

О, Господи, как дышится глубоко,

Как облака вдали горят огнём!

Здесь соберёмся, уврачуем раны,

Здесь зашумит народная молва,

Здесь Александр Андреевич Проханов

Нас соберёт у этого холма.

Священный холм.

Священная Россия.

И из Небес гремящий Божий глас:

«Се Сыне Мой — Возлюбленный Мессия,

Иисус Христос, умученный за вас».

А чуть позже написал стихотворение, уже посвящённое сугубо Александру Андреевичу и о его фантастической жизни:

Я был солдат. Всю жизнь провёл в сраженьи.

Я бился за Россию до конца.

Я побеждал химер и наважденья

Под вопли бесов и под свист свинца.

Я шёл вперёд. С пером и автоматом

Сквозь Ад и Рай, Герат и Гиндукуш.

Я создавал свою Махатхарату —

Чистилище бессмертных Русских душ.

Я создал Холм — Священный Холм Победы,

Вложив в него Земли и Неба дар.

Через поля, чрез горести и беды —

Я шёл вперёд сквозь Хаос и Кошмар.

Я знал войну. Участвовал в сраженьях,

Я проходил Кабул и Кандагар.

Я верил, что России Воскресенье

Зажжёт в душе сияние Стожар.

Так думал он, пройдя огни и воды,

Слогая строки своего Псалма,

Так думал он, пройдя труды и годы, —

У Русского Изборского Холма.

И он стоял как будто бы в начале —

Красивый, сильный, ярый, молодой.

Какая жизнь! Как много в ней печали!

А ведь казалось радостной игрой…

Прими ж теперь, наш Александр Андреич,

Лавровый победительский венец.

Пусть над тобой Победы ветер веет,

Солдат, Писатель, Воин и Творец.

И пусть твоя расскажет эпопея

Как жили мы, и как страдали мы,

И как над нами ветер Смерти веет,

Над каждой пядью Мать Сырой Земли…

И в этом же номере газеты «Завтра» статья Екатерины Глушик об открытии памятника Ивану Грозному в Александрове, называется она «Битва за Царя». Там есть вот такой абзац про Хоругвеносцев:

«Приехавшие хоругвеносцы, бравые парни с прекрасной выправкой, стали разворачивать свои шитые золотом хоругви, от одного вида которых дух захватывает. Но к ним тут же подошла полиция и приказала свернуть знамёна! Не разрешили встать с русскими хоругвями, с ликом Спаса Нерукотворного — даже за железной оградой. Казаки хотели установить распятие рядом с памятником, но проворная полиция стала буквально отталкивать, попирать многострадального Христа».

Да, примерно так всё и было. И Хоругвеносцы потом переживали, что им пришлось свернуть хоругви раньше времени. Но я сказал им, что переживают зря. Ибо если на тебя нет гонений, то зачем ты тогда живёшь?…

Да и то, ведь не так-то просто служилым людям перестроить своё сознание с Гайдара и Чубайса на Ивана Грозного. Однако, это уже второй памятник Первому Русскому Царю! А есть ещё и несколько бюстов… Так что движения этого — возвращения к сильному Государству Российскому уже не остановить никакими потугами современных Курбских… Ибо Танк Иван Грозный скоро, мощно зарокочет, итак, «рокотаху» своими гусеницами, начнёт спускаться с конвейера «Уралвагонзавода»…

II. Открытие памятника Царю Иоанну

А вот как это было:

Завтра, 7 декабря 2019 года, Хоругвеносцы едут в город Александров на открытие памятника Царю Иоанну Васильевичу Грозному. Само открытие состоится в 12-ть часов дня, и будет носить, как я понимаю, полуофициальный, и даже в какой-то степени «протестный» характер. Один из координаторов этого «меро-приятия» Дмитрий Алексеевич, сообщил мне, что священники на открытие памятника «не приедут, потому что боятся освящать, и молитвы читать некому…». На что я ответил, что молитвы могут прочитать Хоругвеносцы. Точнее даже не прочитать, а пропеть. В таком вот порядке:

Царю Небесный Отче наш Богородице Дева радуйся Взбранной Воеводе

А после этого один из Хоругвеносцев, Степан или Игорь Игоревич, прочитают молитву Архангелу Михаилу от врагов и супостатов:

«Господи, Боже Великий, Царю безначальный, пошли Архангела Твоего Михаила на помощь рабам Твоим. Защити, Архангеле, нас от врагов, видимых и невидимых.

О Господень Великий Архангеле Михаиле! Запрети всем врагам, борющим нас, и сотвори их яко овцы, и смири их злобные сердца, и сокруши их, яко прах пред лицем ветра.

О Господень Великий Архангеле Михаиле! Шестикрылатых первый княже и воевода Небесных Сил – Херувимов и Серафимов, буди нам помощник во всех бедах, в скорбях, в печалях, в пустыни и на морях тихое пристанище!

О Господень Великий Архангеле Михаиле! Избави нас от всякия прелести диавольския, егда услышишь нас, грешных, молящихся тебе и призывающих имя твое святое.

Ускори нам на помощь и побори всех, противящихся нам, силою Честнаго и Животворящего Креста Господня, молитвами Пресвятые Богородицы, молитвами святых апостолов, святителя чудотворца Николая, Андрея, Христа ради юродивого, святаго пророка Илии, и всех святых великомучеников: Никиты и Евстафия, и всех преподобных отцев наших, от века Богу угодивших и всех святых Небесных Сил.

О Господень Великий Архангеле Михаиле! Помози нам, грешным, избави нас от труса, потопа, огня, меча и напрасныя смерти, и от всякого зла, от врага льстивого, от бури наносимой, от лукавого избави навсегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь»

Так что завтра, в субботу 7-го декабря, Хоругеносцы едут в Александров, где, наконец-то, после долгих интриг и мытарств памятник первому Русскому Царю всё же – о, чудо! – открывают…

Состав Хорувеносцев будет следующий:

Валерий Александрович Левченко Александр Валерьевич Королёв Алексей Григорьевич Манухин Игорь Игоревич Мирошниченко Максим Анатольевич Марков Юрий Николаевич Ржаницын Степан Игоревич Воробьев Дионисий Макаров Павел Бураков Николай Журавлёв Ставр Годинович Ангелина Максим (её друг)

А хоругви они возьмут такие:

Огромная чёрная с изображением Ивана Грозного в схиме с мечом в руках Большая белая с косицей Св.Царственные Мученики Архистратиг Божий на коне Нерукотворенный Образ, написанный Юрием Оптой Чёрное большое – «Православие или Смерть» Игоря Игоревича Красное такое же Игоря Игоревича Царская Семья с благословляющим Г.Е. Распутиным

Вот такой, как говорится, «расклад»…

А вообще-то события вокруг памятника Царю Иоанну развивались так. Вот что об этом сообщает разные информационные сайты: Общественно-литературный журнал «Осиянная Русь» (http://www.osrussia.ru/events/vozvrashchenie-ioanna-groznogo, http://www.osrussia.ru/events/pamyatnik-ioannu-groznomu-v-aleksandrove, http://www.osrussia.ru/books/car-ioann-i-groznyy-borba-za-rus-dmitriy-darin)

II.

Ну вот, съездили Хоругвеносцы на открытие памятника Царю Иоанну Васильевичу в богоспасаемый град Александров. И их там чуть не арестовали из-за красного знамени Игоря Игоревича, на котором с одной стороны Нерукотворенный Образ и надпись по четырём углам: IC-XC-NI-KA, а на другой: три черепа с кинжалами в зубах и надпись «Православие или Смерть!».

Сначала всё шло хорошо. Приехали в Александров к памятнику, пока ещё обмотанному белым покрывалом… Первыми приехали Алексей и Валерий Александрович, и тут же подъехали ещё де машины, Юры Ржаницына и Ставра Годиновича. Всего вместе с Ангелиной было ровно 13 человек. Хоругви собрали очень быстро. Тут подошла и процессия из основных официальных лиц администрации города и VIP-персон, приехавших на открытие. Среди них известными, и даже знаменитыми VIP-лицами были Александр Андреевич Проханов и главный «Ночной Волк» Александр Залдостанов «Хирург». Больше знаменитостей кажется не было, как и не было знаменитостей из нашего православно-патриотического лагеря. Ни матушки Николаи Гроян, ни Андрея Щедрина, ни Леонида Болотина, ни Владимира Николаевича Осипова, ни игумена Кирилла (Сахарова) – никого. Только, как я уже сказал два великих Имперца – Проханов и Залдостанов. Даже Сергея Ервандовича Кургиняна не было… Вообще как сообщил мне по телефону Валерий Александрович, само открытие памятника прошло «сильно скомкано», и за ограду пустили только «официоз» и деятелей «Единой России». Даже Проханов с Залдостановым с трудом прошли. Залдостанов был с целой группой мотоциклистов, но пропустили только самого Залдостанова. Даже Максима Шевченко не пустили… А Хоругвеносцев чуть было не арестовали! Потребовали убрать знамёна. Особенно напирали на «Православие или Смерть!» с тремя черепами! Могли бы забрать, а знамя отобрать в качестве вещдока, а Валерия Александровича и Игоря Игоревича арестовать. Но ограничились фотографированием паспортов, даже протокол не составили. Тут Степан и помчался за помощью к Проханову, мол:

— Помогите, Александр Андреевич! Нас хотят повязать!…

Но Александр Андреевич ответил в своём обычном духе:

— Повязывают? Это хорошо. Так вы станете мучениками за Царя Ивана Грозного!

А действительно! Ведь памятник открывали не кому-нибудь, а Грозному Царю, и такие вот «недоразумения», конечно же, должны были произойти. Хорошо ещё, что так всё закончилось… Засняли паспорта, начали проверять знамёна на экстремизм и тут же увидели черепа с кинжалами в зубах.

— Что это такое? – спросил полковник.

— Это четнический символ, — ответили Хоругвеносцы.

— Четнический? Сербский? – спросил полковник, проявляя знание того, кто такие четники.

— Да, Сербский. Сербских патриотов-четников…

— Но это символ другого государства, и он не может здесь быть … Давайте убирайте все эти знамёна. Ваше пребывание здесь не согласовано с администрацией!

Начали фотографировать знамёна, паспорта…

Игорь Игоревич подошёл к «Хирургу»:

— Привет, Звездочётов! – сказал он, обращаясь к Залдостанову.

Тот только грустно улыбнулся:

— И меня не пускают за ограждение…

Максим Марков спросил полковника полиции:

— Претензии к нам есть?

— Нет, — ответил полковник, — нам самим по голове за вас дали!…

— Как это?!

— А так. По мобильному…

— А вот оно что! По мобильному…

— Требовали устав организации… Я сам-то нормально к вам отношусь…

И добавил, что они сотрут заснятые паспортные данные.

Вот так рассказывали Хоругвеносцы:

— Хоругви мы подняли, на открытии поприсутствовали. Там казаки ещё были с Крестом Годеновским. Их тоже проверяли. Даже Максима Шевченко в VIP-зону не пустили. Он сильно жаловался:

— Меня не пустили! Только одних единоросов!

Потом Хоругвеносцы пошли в саму крепость Александровской слободы, и перед её вратами развернули знамя Царской Семьи с Григорием Распутиным, и произнесли речи о Царе Иоанне Грозном. Выступали: Валерий Александрович Левченко, Игорь Игоревич Мирошниченко, Алексей Григорьевич Манухин, Николай Журавлёв. Всё это снимали на видео: Александр Валерьевич Королёв, Ангелина или, как её называет Алексей — «Анджелина». На фото же снимали опять же: Александр Валерьевич Королёв, Ангелина, Павел Бураков.

После речей вкусно пообедали в кафе напротив врат крепости, затем сели в машины Алексея, Юры и Ставра, и тронулись в направлении Третьего Рима…

Сейчас, когда время московское 16.29 – всё ещё находятся в дороге. От себя могу добавить только одно.

Поздравляю Хоругвеносцев с очередной Великой Победой Русского Духовного Оружия. Слава Царю Иоанну Васильевичу! Слава Царской Православной Опричнине, которую сегодня можно назвать Новая Духовная Опричнина – она же Союз Православных Хоругеносцев…

Слава Сербским четникам!

Православие или Смерть!!!

III.

Рассказывает Алексей Манухин, — А если бы нас забрали? Я испугался, что заберут знамёна! Остальное мне как-то…

Валерий Александрович рассказывал:

«Погода была серая и памятник выглядел тёмным – его даже не очень хорошо было видно. А хоругвь с Иоанном Грозным видно! – Больше никого из монархистов не было. Были ещё только Крестоходцы. Эти ребята оказались наши союзники, с крестом Годеновским. Они поздоровались:

— Здорово дневали…

Крест тоже запретили. Они поняли, что мы их духа. А в конце пели с нами молитвы… Я им говорю:

— Я сам из Луганска…

— А я из Славянска, остальные из Магадана, — ответил главный.

У них главный — серьёзный такой мужик. Две группы были нормальные – мы и они. Была ещё группа казаков-язычников. Они орали: «Слава роду!». Потом к нам подошла полиция, довольно молодой полковник. Я звонил Сагалакову, но мне сказали: «Давай паспорт». Подошёл Сагалаков, а они ему говорят:

— Вы никто для нас! Вы должны были официально…

Хоругвеносцы говорят:

— Давайте там, в стороне, встанем…

Но я, — продолжил Валерий Александрович, — приказал: «Нет, всё! Убираем хоругви!»

Вообщем ситуация похожая, с нами такое уже случалось… Селиванов хорошо выступил, потом женщина, глава администрации Александрова говорила:

— Сейчас туризм у нас возрастёт…

Попов не было. Мы были вместо попов. Игорь Игоревич пытался пробиться за ограждение. В конце все молитвы пропели и прочитали. Потом мы уехали, а они с Годеновским крестом остались акафист читать. Занесли Крест в Слободу и стали читать акафист. Хорошо, что я хоругвь с Казанской взял. Залдостанов на «Хаммере» военном приехал, и на нём написано «За Родину, за Сталина!». Игорь Игоревич поздоровался с ним:

— Здорово, Звездочётов!..

Тут как раз и подходит полковник полиции:

— Что тут у вас за череп?

— Это четнический символ…

— Четники – это экстремисты…

— Это Сербские патриоты…

— Всё равно. Это иностранное государство…

Так мне рассказывал Валерий Александрович.

Так что открытие памятника, в субботу, 7 декабря 2019 года, проходило довольно сложно. Хоругвеносцы приехали раньше, ещё никого у памятника, обёрнутого на этот раз не в чёрное, а в белое покрывало, не было… Хоругви собрали очень быстро. Валерий Александрович расставил их так:

Прямо напротив памятника – большая чёрная хоругвь с изображением Св.Мученика Царя Иоанна в монашеской схиме и с большим карающим мечом в руках. Хоругвь эта очень мощная, давно уже была создана художницей и иконописцем Ириной Горской. Теперь она занимала центральное пространство на площади, прямо напротив самого памятника. И Иоанн Васильевич указывал на неё пальцем. А дальше на всей территории площади шли хоругви. Большой Черно-Золото-Белое знамя с иконой Архангела Михаила с огненным мечом в руках. Белое знамя с косицею откосом – Святая Царская Семья – с одной стороны памятника. Чёрное знамя Архистратига Божия Архангела Михаила на коне. Красное знамя Спас Нерукотворный с тремя черепами с кинжалом в зубах на обратной его стороне. Большое, недавно вновь обретённое знамя – Нерукотворенного Образа – где-то лет 20-ть тому назад, созданное Юрием Петровичем Копосовым.

Так и стояли: в центре площади памятник, напротив него Царь Иоанн Васильевич в схиме, дальше ещё 5-ть наших хоругвей. И никого больше кругом…

Наконец, где-то в 12.30 пришли все, кто должен был открывать памятник. Глава администрации города Александрова, сам автор памятника Василий Селиванов – только они и выступили на торжественном открытии, — и небольшая группа наших патриотов во главе с Александром Андреевичем Прохановым. Их тут же пропустили за ограду, и они стояли молча, как звери в клетке. Туда же прорывался глава «Ночных волков» Александр Залдостанов, но его долго не пропускали, пока не вступился Проханов. А вот знаменитого евразийца Максима Шевченко в клетку так и не пустили, хотя он очень туда рвался.

Хоругвеносцы, разумеется, оказались за ограждением. Да и то простояли они не долго. Во время выступления Селиванова к одному из них, Степану Игоревичу, подошёл полковник и, взяв за локоть попросил пройти в сторонку. Степан передал знамя с тремя черепами Валерию Александровичу и пошёл с полковником.

Впрочем, Хоругвеносцев в «чёрный воронок» не забрали, в каталажку не кинули… Более того, чуть позже полковник то ли Степану, то ли Максиму Маркову сказал:

— Мы сотрём фото ваших паспортов.

— Почему? – удивился Максим.

— А потому, что нам уже позвонили, — он посмотрел куда-то вверх, — и мы за вас получили по голове…

Интересно, кто это им позвонил? Очень интересно… Впрочем, надо сказать, что полковник, довольно молодой человек, был вежлив и никакой вражды и ненависти к нам не проявлял. И разговаривал просто и с уважением. Очень хороший видно человек…

А вчера, в субботу 7 декабря, и сегодня, в воскресенье, декабря 8-го, уже появляются видео на Ю-Тубе, фото в интернете, и статьи там же, об открытии памятника Царю Иоанну Грозному в Александрове. На одном видео, где, волнуясь, выступает автор памятника Василий Селиванов, видно, как ещё в начале его выступления полковник за локоть уводит Степана… Очень замечательные и воистину исторические кадры…

Вот материалы из Интернета на 7-8-е декабря 2019 года:

На страничке у Андрея Фефелова в ФБ: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=542487692966686&set=a.106640303218096&type=3&theater ИА «Призыв»: https://www.prizyv.ru/2019/12/pamyatnik-ivanu-groznomu-ustanovili-v-aleksandrove/ Газета «Завтра» на ФБ: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2841708109193615&id=1108098389221271&__xts__[0]=68.ARBTfBfkZP4bCXHoqgaR4XA7bTqTxtetsQ6Z3zjk6ckeRawNaJvxccG2gVFtAdLKPwOAPR09Kz_bFj_ZCYYu2kcAP95bpdJ-JAzwkN4rIYbKfrRp5C97afB5ac2yTFJckeoMyYwdLSSDFrBfDpWwIm8yOJS-m2rn80GGV-wOkPvQveNtlQYgGXq13nbp7l1iiVyrn1AEx-oy9ykjuvmYuOYj33Uz2hPKxDqIy51BDjC07bVKx1CJ3SzGiMva8XzbFKO70n-yDLIMnoXDJRv0H3uWOzGiwkxJnSj4faZRTFiT5bk4Eqcg6_HrSUBDu9i_TI3kfILQVc3OGIS1X_CYTRaQzuDGt3fNTZC1ENe0tAbxKT1NlK19KqGblhZl44-aLSr7BktxTyu6cJKaO4-7Fmj8dVlXgrw5ycqcbx7U4zs_XFu5xza8&__tn__=-R Газета «Затра»: http://zavtra.ru/events/v_aleksandrove_otkrit_pamyatnik_tcaryu_ioannu_iv_groznomu

Я тут несколько повторяюсь, потому что никак не мог точно прописать некоторые сцены. Можно было бы, конечно, убрать, но пусть так и останется. Для большего впечатления и запечатления этого воистину исторического события…

III. Битва со стоглавой Гидрой

…Тут снова придётся несколько прерваться и писать не о жизни и смерти Моцарта и Булгакова, а ещё раз заметить, что многие вещи у нас происходят просто от незнания. Дело в том, что никакого «Ордена Дракулы» не существует в природе, а есть «Орден Дракона» или по-сербски «Ред Змаjа», он же «Орден Святого Георгия Победоносца», по-сербски «Ред св.Джоджа». А с именем Дракулы, существует сайт «http://drakula.org/», который и представляет «Орден Побеждённого (или как пишет Иван Иванович Жук «победившего») Дракона Святого Георгия Победоносца. Там, на нём опубликовано 11-ть наших журналов, и один из них «Православие или Смерть!» (http://drakula.org/sv_horugv/10/index.shtml). Все они посвящены борьбе с «тайной беззакония»…

Что же касается «Национально-Консервативного Движения» Михаила Очкина и Валентины Бобровой, они сейчас громят спектакли Богомолова, театра Док и прочие содомитско-фекальные балаганчики (https://www.youtube.com/watch?v=SM8gEkKwRG8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ax3r1nPZX54kDGiGf1IUsIHGLgVlVgh7NtjNAhQRbvS6IvSL6pideSYI). И правильно делают! Мы тоже раньше часто занимались такими «погромами», кострами и сжиганиями… А не будешь с ними бороться, так они превратят нашу землю в выжженную пустыню. Вот такую:

Ведь их так называемый «Театр» вечен. У нас в «ГУЛАГЕ» они уничтожили уже не 70-ть тысяч, а 70-ть, а то и 100 миллионов лучших русских…

А ведь всё начиналось тоже с т.н. кино и театра: «Броненосца Потёмкина» Эйзенштейна и «Бани» Маяковского и Мейерхольда. А чуть раньше был «театр» в подвальной комнате Ипатьевского дома… Вот поэтому Валентина и Михаил и выступают против Богомоловых (Богохуловых), Серебрянниковых и прочих «маститых театралов». Повторяю, раньше то же самое делали мы, Хоругвеносцы…

А теперь воюем на Крестных ходах и Русских маршах: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=524469127916528&id=100010603352956

И не только мы. Вот, копию чудотворного Годеновского Креста Православные пронесли от Храма Николы на Берсеневке до Казанского собора на Красной площади (https://www.facebook.com/elena.kozenkova.1/posts/1458930640943270). Так что много способов битв и борьбы у Русских людей сегодня. И как не запрещают, как не ставят им препоны, а они идут, действуют, воюют. С огромными трудностями, нападками, потерями, а зачастую и смертями…

Это те, кто едет на поездах и машинах, облетает города и веси с чудотворными иконами на самолётах, идёт с хоругвями Ивана Грозного, Григория Распутина, Царей-Мучеников Павла I и Николая II. А другие почему-то их только критикуют, критикуют и критикуют… Почему это происходит, я не знаю и не понимаю. Впрочем, мы, Хоругвеносцы, не обижаемся. Ибо если тебя не хулят и не ругают, значит, ты что-то плохо делаешь… А иногда даже весело становится от их критики, а особенно от пародий – порой действительно очень смешных и талантливых:

Однако. в каждой шутке есть доля правды. Опричнина! Новая Опричнина — действительно, как говорится, уже в действии. Причём на самом, что ни на есть, высшем государственном уровне.

Так что, братья и сестры, не обижайтесь на ругающих и хулящих вас! Наоборот только благодарите. Ведь, как говорит Русский народ, Господь терпел, и нам велел!

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных!

Грядут времена Опричнины!

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич