В Крыму полицейские с применением оружия задержали нетрезвого водителя

«В Судаке сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания нетрезвого мужчины, управлявшего автомобилем. Инспекторы ДПС остановили легковую автомашину, вызвавшую подозрение, и потребовали от водителя предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Однако тот возобновил движение и попытался скрыться. Сотрудники полиции организовали преследование правонарушителя, в ходе которого неоднократно требовали немедленно остановиться и предупреждали его о намерении применить в противном случае табельное оружие. Мужчина, несмотря на требования полицейских, продолжал движение, при этом выезжал на встречную полосу и создавал угрозу жизни и здоровью граждан. Для остановки транспортного средства полицейские в соответствии с законом «О полиции» были вынуждены произвести выстрел по колесам автомобиля. Только после этого водитель остановил его. За рулем иномарки оказался местный житель 1985 года рождения. В настоящее время он привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст.12.15 (выезд на полосу встречного движения), ч. 1 статьи 12.8 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), и по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требования сотрудника полиции)», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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