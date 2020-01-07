Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий награждён орденом Императора Павла Первого

«Поздравляю вас с престольным праздником, окончанием календарного 2019 года, с наступлением нового, 2020-го, и с приближающимся праздником Рождества Христова! — сказал владыка в проповеди. — Господь в эти дни приходит на землю, чтобы спасти наши души, развеять привычное наше сознание и показать, что наша жизнь — не на земле, а в Царствии Божием. Господь приходит даровать нам Царствие Небесное. Мы привыкли жить на земле и считаем ее своим местом, но это не так. Во внешнем человек не находит счастья — как бы ни пытался, что бы ни приобретал, душа его не успокаивается. Все внешнее нам не принадлежит, и мы это знаем. Нам принадлежит только сердце, в котором Христос и хочет родиться. Чтобы сердце стало вертепом для Него, нужно с помощью благодати Христовой очищать его от многих грехов, которые мы там «складируем». Тогда Господь сможет туда прийти. Поэтому мы готовимся к празднику Рождества Христова, стараемся очищать себя, чтобы лучше встретить Господа. Это правильное направление жизни. Нужно обращать внимание на то, что наша жизнь лишь тогда истинна, когда мы живем с Богом. Что бы мы ни строили — дома, квартиры, дачи, — все это исчезнет, ничего не останется. И все наши суетные дела также пропадут, а дела во славу Божию останутся. Слава Богу, у нас есть храм, дом Божий, где мы можем исповедовать свои грехи».

«Грехи — главное зло в нашей жизни, — продолжил архипастырь. — Господь обличал этот мир, Он говорил, что мир во зле лежит (1Ин. 5:19). Такое обличение не проходит бесследно, поэтому Церковь во все времена гонят. Гнали ее первых три века нашей эры, потому что не могли язычники, утопая в беззакониях, видеть рядом людей, которые проповедуют другую жизнь — чистую, целомудренную, святую. Эти гонения пришли на нашу землю в ХХ веке, и мы знаем, каким гонениям подверглась Церковь. Мы сегодня прославляем священномученика Фаддея, архиепископа Тверского, который попал в жернова этих гонений. Он родился в благополучной семье в Нижегородской губернии, закончил семинарию, потом Московскую духовную академию, принял постриг в Троице-Сергиевой лавре, стал епископом на Волыни. Пришла революция. В то время ни один человек не остался незамеченным ни у Бога, ни у диавола. Епископа Фаддея арестовали на Волыни, отправили в заключение в Харьков. Потом сослали в Зырянскую область. Позже Патриарх Тихон направил его бороться с обновленцами в Астрахань, там владыку очень полюбили. Он служил еще в Саратове, Кузнецке, а в последние годы, с 1928-го по 1937-й, в Твери, где его преследовали, пока не замучили. И мы благодарны ему за верность Христу».

«Новомученики так любили Христа, что могли идти ради Него на страдания, муки, в лагеря и даже на смерть. Они помнили слова Спасителя: «Кто любит отца или матерь более, нежели Меня, не достоин Меня; кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф. 10:37). Они любили Христа больше всего на свете. Такой любви нам не хватает, надо ее просить у Господа, чтобы Он нам дал этот дар, Свою благодать. Любви без Бога не бывает. Мы называем любовью другие чувства, которые скорее можно считать привязанностью. Благодать Божия — это сила, которая помогает любить всех людей, а не потворствовать их грехам. Люди часто говорят: «Хочу жить личной жизнью». Но у нас нет «личной жизни», есть только жизнь во Христе. Всякая «личная жизнь» — это поругание Бога, надругательство над образом Божиим. Возрастать мы можем только со Христом — вот где настоящая любовь! Господь дает нам такую силу, что мы можем любить родных и близких, уже не потворствуя их грехам, а говоря им, что они живут неправильно и надо исправиться. Мы должны желать всем вечной, блаженной жизни. Желаю всем иметь ее», — завершил проповедь митрополит Варсонофий.