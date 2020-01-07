Русский мир

Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий награждён орденом Императора Павла Первого

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В день памяти священномученика Фаддея, архиепископа Тверского, 31 декабря, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил Божественную литургию в храме, посвященном святому, в Горелове.

Его Высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Красносельского округа протоиерей Михаил Подолей, настоятель иеромонах Матфей (Шаров) с клиром и другие священнослужители.

За богослужением молилась председатель приходского совета монахиня Мануила (Турышева) с сестрами.

 

«Поздравляю вас с престольным праздником, окончанием календарного 2019 года, с наступлением нового, 2020-го, и с приближающимся праздником Рождества Христова! — сказал владыка в проповеди. — Господь в эти дни приходит на землю, чтобы спасти наши души, развеять привычное наше сознание и показать, что наша жизнь — не на земле, а в Царствии Божием. Господь приходит даровать нам Царствие Небесное. Мы привыкли жить на земле и считаем ее своим местом, но это не так. Во внешнем человек не находит счастья — как бы ни пытался, что бы ни приобретал, душа его не успокаивается. Все внешнее нам не принадлежит, и мы это знаем. Нам принадлежит только сердце, в котором Христос и хочет родиться. Чтобы сердце стало вертепом для Него, нужно с помощью благодати Христовой очищать его от многих грехов, которые мы там «складируем». Тогда Господь сможет туда прийти. Поэтому мы готовимся к празднику Рождества Христова, стараемся очищать себя, чтобы лучше встретить Господа. Это правильное направление жизни. Нужно обращать внимание на то, что наша жизнь лишь тогда истинна, когда мы живем с Богом. Что бы мы ни строили — дома, квартиры, дачи, — все это исчезнет, ничего не останется. И все наши суетные дела также пропадут, а дела во славу Божию останутся. Слава Богу, у нас есть храм, дом Божий, где мы можем исповедовать свои грехи».

«Грехи — главное зло в нашей жизни, — продолжил архипастырь. — Господь обличал этот мир, Он говорил, что мир во зле лежит (1Ин. 5:19). Такое обличение не проходит бесследно, поэтому Церковь во все времена гонят. Гнали ее первых три века нашей эры, потому что не могли язычники, утопая в беззакониях, видеть рядом людей, которые проповедуют другую жизнь — чистую, целомудренную, святую. Эти гонения пришли на нашу землю в ХХ веке, и мы знаем, каким гонениям подверглась Церковь. Мы сегодня прославляем священномученика Фаддея, архиепископа Тверского, который попал в жернова этих гонений. Он родился в благополучной семье в Нижегородской губернии, закончил семинарию, потом Московскую духовную академию, принял постриг в Троице-Сергиевой лавре, стал епископом на Волыни. Пришла революция. В то время ни один человек не остался незамеченным ни у Бога, ни у диавола. Епископа Фаддея арестовали на Волыни, отправили в заключение в Харьков. Потом сослали в Зырянскую область. Позже Патриарх Тихон направил его бороться с обновленцами в Астрахань, там владыку очень полюбили. Он служил еще в Саратове, Кузнецке, а в последние годы, с 1928-го по 1937-й, в Твери, где его преследовали, пока не замучили. И мы благодарны ему за верность Христу».

«Новомученики так любили Христа, что могли идти ради Него на страдания, муки, в лагеря и даже на смерть. Они помнили слова Спасителя: «Кто любит отца или матерь более, нежели Меня, не достоин Меня; кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф. 10:37). Они любили Христа больше всего на свете. Такой любви нам не хватает, надо ее просить у Господа, чтобы Он нам дал этот дар, Свою благодать. Любви без Бога не бывает. Мы называем любовью другие чувства, которые скорее можно считать привязанностью. Благодать Божия — это сила, которая помогает любить всех людей, а не потворствовать их грехам. Люди часто говорят: «Хочу жить личной жизнью». Но у нас нет «личной жизни», есть только жизнь во Христе. Всякая «личная жизнь» — это поругание Бога, надругательство над образом Божиим. Возрастать мы можем только со Христом — вот где настоящая любовь! Господь дает нам такую силу, что мы можем любить родных и близких, уже не потворствуя их грехам, а говоря им, что они живут неправильно и надо исправиться. Мы должны желать всем вечной, блаженной жизни. Желаю всем иметь ее», — завершил проповедь митрополит Варсонофий.

 
Храму было подарено Евангелие.


Благотворители Любовь Волкова, Евгений Макаров, Нина Тарасова были награждены медалью святого апостола Петра.

Владыке подарили вышитую сестрами икону Богoродицы. 

По благословению Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Илариона начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков вручил митрополиту Санкт- Петербургскому и Ладожскому Варсонофию орден Императора Павла Первого.
Высокой православной награды Владыка был удостоен «за ревностное и многодеятельное служение в архипастырском сане, достойно носимом, и при том многие похвальные подвиги и труды на пользу Церкви и Отечества, постоянно оказываемые».
Главная цель Ордена – способствовать церковному прославлению Государя Императора Павла Петровича, развитию монархического самосознания Русского народа, обретения правды о Государе Императоре Павле Первом и Царской России, сохранение духовного, геополитического, военного и культурного наследия Святой Руси и Российской Империи, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

Девиз Ордена Императора Павла Первого:  «Моя честь — благодарность потомков».

 
Протоиерей Сергий Куксевич был награждён памятной медалью «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича» — «за многолетние миссионерские и просветительские труды, любовь к Богу, верность Царю и Отечеству».


Архиепископ Фаддей (Успенский, 1872-1937) — выдающийся церковный деятель первой половины XX века. До назначения главой Тверской епархии в 1928 году он занимал кафедры в Астрахани, Владимире-Волынском и Саратове, где много проповедовал, снискав любовь паствы и ненависть властей. В 1937 году был арестован. В тюрьме претерпел пытки, унижения и вскоре подвергся мучительной казни. Канонизирован в 1997 году.

Храм священномученника Фаддея — приписной к планирующейся церкви святого Алексия, человека Божия. Приход Алексиевской церкви планируется преобразовать в Свято-Алексиевский женский монастырь.

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