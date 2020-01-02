Духовная жизнь

Гибнет храм, построенный великим архитектором Николаем Львовым

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Никольский храм в подмосковном Карачарове
Никольский храм в подмосковном Карачарове

В селе Теплом Клинского района Московской области погибает шедевр архитектуры конца XVIII века — Знаменский храм. Его автор великий архитектор Николай Львов. В этом году снова отказано в финансировании работ по укреплению памятника архитектуры федерального значения. Недавно по поручению Синода составлен список погибающих сельских храмов — их оказалось более 4 тысяч. Патриарх Кирилл считает недопустимым, чтобы такие церкви превращались в руины. Эти слова прозвучали на съезде Русской словесности.

Никольский храм в подмосковном Карачарове — не просто одна из четырех тысяч заброшенных сельских церквей, это точная копия храма Косьмы и Дамиана на Маросейке, построенного великим Матвеем Казаковым. Храм в ведении Епархии, но службы проводят редко. Прямо к памятнику прилепились курятники, их хозяйка Анжелика возмущается тем, что в храме недавно снимали клип, попросту взломав двери.

Русская православная церковь всегда больше заботится не о именах великих зодчих, не о хрестоматийно известных проектах, но о пастве. Именно поэтому еще в XVIII, XIX веке храмы ремонтировали, спокойно замазывая произведения древне-русской живописи. Так было всегда. Священник может служить в небольшой новой церкви, в часовне, значимость архитектуры и убранства — не на первом месте. Именно поэтому слова, которые сказал Патриарх Кирилл на недавнем съезде Русской словесности стали откровением.

«Как же мы хотим воспитывать национальное самосознание, укреплять связь времен в умах молодежи? Ведь нужно что-то показывать, о чем-то рассказывать, а уже сейчас показывать почти нечего, и то, что стоит, находится в руинах. Мы подсчитали, что более четырех тысяч храмов сегодня нуждаются в срочном ремонте или, по крайней мере, в консервации — с тем, чтобы они не превратились в руины в ближайшие 5-7 лет», — сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Краеведы, историки архитектуры, неравнодушные получили надежду. Патриарх говорит о необходимости спасать старинные красивые храмы. Он призвал помогать в деле воссоздания на волонтерской основе.

Город Кашин Тверской области, многопрофильный кашинский колледж, где учатся на ветеринаров и программистов. Элементы высшей математики преподает протоиерей отец Дмитрий.

Эти классы в здании, построенном для духовного училища до революции. Вообще весь колледж со своими корпусами и хозяйственными блоками занимает территорию старинного Дмитровского монастыря в центре Кашина. Совсем недавно Троицкая церковь и храм Страстной иконы богоматери служили складами. Директор училища Николай Герций и отец Дмитрий стали проводить субботники, студенты и неравнодушные кашинцы расчищали памятники.

Всего вокруг Кашина 32 разрушенных храма, отец Дмитрий с волонтерами работают в девяти. «Они понимают, что работа на этих храмах акт покаяния за наш народ, который эти храмы и разрушил», — говорит протоиерей Дмитрий Кунченко благочинный Кашинского округа Тверской митрополии.

После того как храмы расчищены, встает вопрос — а что делать дальше. Церкви нужно передавать епархии, но этому предшествует работа, нужны документы. И хорошо, если этим занимаются представители нынешнего пользователя. Вот в колледже готовят справку о межевании.

«Готовим обращения в два министерства- образования и имущественных отношений, а потом обратимся в Тверскую епархию», — сказал директор Кашинского много профильного колледжа Николай Герций.

В центре Кашина есть храмы, в которых до сих пор по традиции советских времен светские учреждения. Пока их не собираются передавать епархии – вот в храме Спаса Нерукотворного магазин, срок аренды не вышел.

Работа волонтеров — это лишь первоначальная расчистка. Для проекта консервации храма, кроме реставрации требуется большая профессиональная работа- прежде всего нужны исследования состояния здания, почвы вокруг , нужны специалисты, а это стоит больших денег.

Ольга Ткачено много лет борется за шедевр великого зодчего Николая Львова в подмосковном Теплом. В Епархию было написано не одно письмо с просьбой о спасении выдающегося памятника.

«В октябре был подписано акт технического состояния к охранному обязательству, был определен план работ на пять лет, включая документацию.

Знаменская церковь в Теплом — настоящий шедевр. Посмотреть на нее приезжают крупные исследователи, это пример палладианской архитектуры в России. Но реставрации нет, много лет храм рушится. Это связано еще и с тем, что села тут нет, это урочище. Вокруг дивный пейзаж, но прихода нет, а для Епархии это главное.

«Это немного прагматичный подход. Раз нет прихода — зачем восстанавливать храм», — говорит Ольга Ткаченко.

В Синоде составили список из четырех тысяч разрушенных храмов. Это те, что относятся к Епархиям, но есть такие, что просто брошены — они не в ведении музеев, не в ведении Епархий. Русская православная церковь не стремится брать их на баланс. Это ведь означает взвалить на себя всю заботу. Вот бесспорный шедевр архитектора Николая Львова. Храм Петра и Павла под Торжком. Волонтеры здесь работали, но хаотично.

Недавно тверской предприниматель Дмитрий Бессарабов стал вести работы по укреплению храма Петра и Павла. Работы велись без документов, были несанкционированны и быстро закончились. После этого из церкви исчезли кресты, двери, решетки. Бессарабов уверяет, что спас их таким образом – вывез в усадьбу Раек, так же построенную Львовым.

Архитекторы считают, что некоторые храмы, как например этот под Торжком, он точная копия стасовского Спасо-Преображенского собора в Петербурге, можно было бы оставить в виде живописных руин. Но для этого тоже нужен проект и затем работы по консервации. Если храм никому не принадлежит. Как этот, то за него некому и хлопотать. Дни его сочтены.

Источникvesti.ru
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