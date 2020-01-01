Научные события 2019 года

Телеканал «Наука» и Институт современных медиа (MOMRI), проводя совместное исследование, отметили, что 2019 год не был ознаменован революционными открытиями, но при этом запомнился интенсивным и ускоряющимся развитием.

«Отсутствие революционных открытий при интенсивнейшем и ускоряющемся развитии» — пожалуй, именно такую характеристику можно дать научным итогам 2019 года. Уходящий год не ознаменовался сверхзначимыми событиями, сопоставимыми с фундаментальными открытиями последних лет (например, фиксацией гравитационных волн или разработкой методик редактирования генома), но при этом именно революционные прорывы 2015-2018 годов в биологии, медицине, астрономии, физике, информационных технологиях дали мощнейший стимул многочисленным п рикладным работам этого года.

Можно обозначить несколько направлений, в рамках которых развитие в 2019 году шло особенно активно:

медицина, биология, и в частности — биомедицина, биотехнологии, генетика (по сути, достигнута новая ступень развития генной инженерии; активное совершенствование технологий редактирования генома, внедрение мРНК-терапии, создание новейших лекарств);

(по сути, достигнута новая ступень развития генной инженерии; активное совершенствование технологий редактирования генома, внедрение мРНК-терапии, создание новейших лекарств); астрономия, астрофизика (получение первого в истории изображения черной дыры, фиксация межзвездной кометы крымским астрономом Геннадием Борисовым, завершение уникального 7-летнего проекта наблюдений в дальнем космосе «Радиоастрон», запуск на орбиту российско-германской астрофизической обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма», открытие внесолнечных планет);

(получение первого в истории изображения черной дыры, фиксация межзвездной кометы крымским астрономом Геннадием Борисовым, завершение уникального 7-летнего проекта наблюдений в дальнем космосе «Радиоастрон», запуск на орбиту российско-германской астрофизической обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма», открытие внесолнечных планет); искусственный интеллект, нейросети (новые возможности технологий искусственного интеллекта и расширение сфер его внедрения, в том числе – для решения научных задач);

(новые возможности технологий искусственного интеллекта и расширение сфер его внедрения, в том числе – для решения научных задач); квантовые компьютеры (Презентация компанией Google самого мощного в мире квантового компьютера, презентация компанией IBM первого квантового процессора для коммерческого использования);

(Презентация компанией Google самого мощного в мире квантового компьютера, презентация компанией IBM первого квантового процессора для коммерческого использования); материаловедение, нанотехнологии, биоматериалы (предсказание и синтез качественно новых материалов, в частности – сверхпроводников).

Какие научные события 2019 года запомнились россиянам, и что считают самым важным?

В телефонных интервью 1600 респондентов по всей России спросили, слышали ли они о самых важных, по мнению ученых, научных открытиях 2019 года и о том, как слышавшие об этих событиях оценивают их значимость.

Самыми известными являются новости, касающиеся ускорения глобального потепления – 62% опрошенных знают или хотя бы что-то слышали о повышении содержания углекислого газа в атмосфере. Почти половина – 45% – жителей крупных и средних российских городов слышали о новых методах лечения тяжелых генетических заболеваний путем прямой доставки в больные клетки здоровой РНК.

Как и прежде, самое значимое для россиян открытие связано со сферой медицины. Максимальный балл по итоговым оценкам (4,77 балла по пятибалльной шкале, где 1 – «совсем не важно», 5 – «крайне важно») получила новость о новых методах лечения генетических заболеваний путем прямой доставки РНК в клетки.

Напомним, что в предыдущие 2 года в топах важнейших открытий также лидировали события, связанные с медициной: наиболее высоко россияне оценивали важность развития технологий редактирования генома.

На втором месте по значимости в 2019 году оказалась новость о глобальном потеплении – 4,37 балла из 5.

Высоко оценили значимость запуска астрофизической обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма» (4,11 балла), а также начала работы детектора гравитационных волн в Японии (3,83 балла).

Меньшую значимость (3,68 и 3,66 баллов), по мнению респондентов, имеют новости о квантовом компьютере Google и о получении изображения черной дыры.

Традиционно значимость научных событий по-разному оценивают мужчины и женщины. Женщины выше оценили важность ускорения глобального потепления, а также новость о получении ин-витро культуры локиархеи. Более высоко также оценили получение изображения черной дыры и открытие новых геоглифов в пустыне Наска. Мужчины большую значимость придали новости о качественно новом квантовом процессоре Google.

Оценка значимости ключевых научных событий 2019 года

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ Разработаны новые методы лечения тяжелых генетических заболеваний путем прямой доставки в больные клетки здоровой РНК. Так, например, можно помочь пациентам, страдающим муковисцидозом — смертельной болезнью дыхательных путей. 4,69 4,83 Ученые зафиксировали максимальный за 2 миллиона лет уровень углекислого газа в атмосфере; это означает, что глобальное потепление ускоряется. 4,15 4,53 Запущена на орбиту российско-германская астрофизическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма», одной из задач которой является построение полной карты всей видимой Вселенной. 4,02 4,20 Для фиксации и изучения гравитационных волн в Японии запускают четвертый в мире детектор, расположенный глубоко под землей. 3,79 3,88 Компания Google представила самый мощный в мире квантовый компьютер, а IBM – первый квантовый компьютер для коммерческой эксплуатации. 3,74 3,58 Ученые получили первое в истории реальное изображение черной дыры. 3,50 3,82 Ученые смогли вырастить культуру локиархеи — древнейшего микроба, предка всех многоклеточных организмов на Земле. 3,17 3,61 В пустыне Наска в Перу исследователи нашли 143 новых геоглифа — это гигантские рисунки на земле, созданные 2 тысячи лет назад. 3,21 3,50

Средняя оценка в баллах по 5-балльной шкале где 1 – «совсем не важно», 5 – «крайне важно»

Информированность о науке, как и прежде, существенно выше у людей старше 55 лет – среди них максимально число тех, кто слышал о научных событиях. Сохраняется также некоторое гендерное разделение: мужчины несколько больше знакомы с достижениями в сфере высоких технологий и астрономии, женщины больше осведомлены о событиях, связанных с медициной.