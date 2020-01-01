Таможники задержали партию табачной продукции стоимостью более 1400000 рублей

Сотрудниками Южной оперативной таможни совместно с УФСБ России по Ростовской области и пограничной службой ФСБ России по Ростовской области проводились совместные оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых с применением средств принудительной остановки пресечена контрабандная схема перемещения табачной продукции (сигарет с фильтром) из Украины в Российскую Федерацию помимо таможенного контроля в особо крупном размере, осуществляемая организованной группой лиц.

В результате оперативно-розыскной деятельности установлено, что в зоне деятельности Миллеровской таможни действовала организованная устойчивая группа лиц, созданная для осуществления незаконного перемещения табачной продукции, в состав которой входили как граждане Российской Федерации, так и иностранные граждане.

Так, утром 12 декабря 2019 года в непосредственной близости от государственной границы РФ на направлении населенного пункта Кружиловка (Украина) – х. Нижние Грачики Тарасовского района Ростовской области организованная группа лиц с помощью троса и лодки переправила с территории Украины в Российскую Федерацию табачные изделия без акцизных марок РФ. Сотрудниками пограничной службы РФ были организованы проверочные мероприятия в отношении нарушителей государственной границы. В результате преследования водители автомобилей повышенной проходимости с контрабандным табачным товаром не давали себя обогнать, при этом опасно маневрируя, создавали угрозу жизни и здоровью сотрудников правоохранительных органов РФ. После продолжительного преследования водитель автомобиля джип не справился с управлением, съехал с дороги в реку Глубокая Каменского района Ростовской области и скрылся. С привлечением сил и средств МЧС России джип с сигаретами был извлечен из водоема с полным повреждением деталей кузова для проведения дополнительных экспертиз.

По результатам проведенных исследований установлено, что стоимость контрабандно перемещенной табачной продукции составляет более 1 400 000 рублей, — сообщил нам представитель Южной оперативной таможн.

В ходе проведения проверочных мероприятий организатор контрабандного канала ввоза табачной продукции из Украины в Российскую Федерацию был доставлен в следственный орган. В настоящее время в отношении организованной группы лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий в крупном размере, совершенная организованной группой лиц). В отношении организатора и причастных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.