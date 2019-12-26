Главная беда постсоветской России

«Дело в том, чтобы вскрыть духовную и религиозную правоту патриотизма. А для этого необходимо показать, что любовь к родине есть творческий акт духовного самоопределения, верный перед лицом Божиим и потому благодатный»

Иван Ильин

Российское общество переживает ныне эпоху межвременья, духовной разобщенности граждан, возникшую в результате политического крушения СССР и расхождения прежних «братских народов» по особым историческим путям своего дальнейшего развития. В первом приближении этот период в жизни постсоветской РФ можно определить как время «интеллектуальной растерянности» общества в оценке происходящих событий и понимании логики исторического прогресса, как этап «духовного забвения» народных масс в реализации «общего дела», когда нет единого понимания конечной цели их действий и отсутствуют в решениях руководства страны концептуально продуманные и четко выраженные идейно-нравственные и социально-политические ориентиры в организации жизни людских масс. Духовный распад российского социума — вот главная угроза будущему страны.

Возникнув как исторический правопреемник советской державы, современная РФ оказалась обществом с «разорванным самосознанием», лишенным целостного мировоззрения. Выступая в качестве политического наследника страны советов, она была вынуждена, с одной стороны, признавать и оправдывать ее «социальные достижения»; но получив свой «суверенитет» в результате политического «заговора» против СССР, она, с другой стороны, должна была негативно оценивать советские социально-нравственные установки в организации общественной жизни как ложные пути в будущее. Такая «идейная противоречивость» в понимании хода исторического процесса и роли России в общемировом развитии еще более возросла в результате «силового столкновения» главных политических субъектов постсоветской РФ в лице ее первого президента и парламента, после жесткого подавления «российского парламентаризма» военными средствами «президентской команды»: революционные катаклизмы 1917 года и кровавые схватки «гражданской войны» той эпохи вновь повторились для России в последнее десятилетие ХХ века. Очередным социальным потрясением нравственных основ российского сообщества стали события Киевской «революции достоинства», разорвавшие узы «духовного братства» русских народов как главной жизненной силы исторической России в утверждении будущего и явно обозначившие приближение ее исторической кончины.

Правовые истоки «постсоветского передела власти» в России были закреплены принятием в конце 1993 года новой Конституции, где статья №13 в пункте втором запрещала россиянам иметь «национально-государственную идеологию», а статья №15 утверждала верховенство международного права над российским законодательством, когда генеральная проблема выбора страной направления своего социального развития принципиально снималась с повестки дня «конституционным закреплением» ее зависимости от международных соглашений. Другими словами, постсоветское руководство РФ избрало путь «ручного управления» историческим процессом развития страны в соответствии с «внешнеполитическими обязательствами». Однако такая «идейная зависимость» в понимании исторических перспектив развития российского социума от внешних обстоятельств вызывает сегодня все большее раздражение у россиян, желающих ясно видеть «куда идем» и «ради чего» живем и терпим нужду, все более решительно настроенных самим выбирать свое «историческое будущее», а не уподобляться «слепцам», медленно бредущими за «поводырем», простукивая почву под ногами ненадежными опорными палочками своего индивидуального разума. Эта сознательно организованная «идейная» слепота постсоветского российского социума, живущего ныне с «конституционно закрытыми глазами» своего разума, роковым образом сказывается для россиян в катастрофическом падении рождаемости в стране: граждане «не видят» перспективы в развитии российского общества и потому отказываются от продолжения рода и укрепления жизненных, «семейно-нравственных» традиций, покидая свою родину в поисках лучшей доли.

Последние 20 лет главным «поводырем» российского сообщества «идейных слепцов» был В.В. Путин, достаточно успешно осуществлявший управление их поведением в реалиях нарождающегося глобального социума: свидетельством его личного успеха в управлении страной стал возросший вес РФ на мировой арене, достижение с помощью российских вооруженных сил относительного замирения в Сирии. Однако политический взрыв на Украине в 2014 году показал с трагической очевидностью, что главные угрозы будущему России возникают не по «внешнему периметру» ее государственных границ, а во внутреннем пространстве духовно-нравственных приоритетов гражданской жизни российских народов и прежде всего русского этноса как самого многочисленного сообщества. Гражданский всплеск украинской «революционной стихии», доходящей до «социальной анархии», обнажил для всеобщего обозрения «нравственный распад» ментальных структур русского народа, наглядно показал россиянам, что общественные массы, лишенные благодати духовного единения, быстро подпадают под идейное влияние внешних сил и теряют нравственную опору под ногами, предавая свои исконные общественные идеалы. Поэтому президент РФ Путин В.В., если он правильно усвоил «уроки киевской революции», должен предпринять в оставшийся период реализации им своих конституционных полномочий существенные усилия по разработке в соответствии с русской «соборной традицией» современной научно-философской концепции исторического развития человеческого сообщества и предложить ее россиянам в качестве мировоззренческой парадигмы в претворении будущего российского социума: только общенациональное, «духовное единение» российских граждан в понимании логики социально-исторического прогресса человечества способно спасти страну от крушения и обеспечить достойное будущее России в реалиях глобального социума.

Какие же концептуально-мировоззренческие системы могут сегодня претендовать на руководство исторической практикой современной РФ? Эти системы следует, прежде всего, разделить на «традиционные» и «инновационные». Среди традиционных концепций российской исторической жизни можно выделить в качестве ведущих следующие учения: во-первых, «религиозно-имперскую» доктрину «Москва – III Рим», подкрепленную в XIX столетии идеологией триединства первооснов российской жизни в ценностных приоритетах «самодержавия, православия, народности»; во-вторых, систему «исторического материализма и научного коммунизма» советской эпохи; в-третьих, «евразийскую модель» нынешней «стратегии» Кремля, вынужденного лавировать между геополитическими установками цивилизаций Запада и Востока, представленными великодержавными устремлениями США и Китая. Главный недостаток указанных концептуальных систем определяется их «традиционализмом», обращенным к опыту прошлого, тогда как современная эпоха глобализации общественной жизни требует утверждения «инновационной», духовно-творческой стратегии в качестве идейного руководства общественной практикой.

Среди современных отечественных разработок «инновационной стратегии» развития России в пространстве глобального социума также можно выделить три концептуальные системы, претендующие на «рационально-научное» описание мировой целостности и проектирование поступательного развития социальной реальности. Во-первых, это историографическая «НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ» А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского, нацеленная, в основном, на революционное переформатирование исторического прошлого мировой цивилизации как основания ее разумного будущего, но совершенно безмолвная в определении этого будущего помимо требования отказа от «традиционного образа» социальной истории человечества. Во-вторых, это «КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (КОБ) как праксиологическое применение «Достаточно Общей Теории Управления» (ДОТУ), всецело настроенной на прояснение логики настоящего в развитии общества, но мало что говорящей о прошлом современной цивилизации помимо констатации отсутствия в ее жизни научного управления (в этом плане КОБ созвучна революционным настроениям Новой Хронологии). В-третьих, это разработанная мной научно-философская концепция «онтологического символизма», согласно которой творческие потенциалы национальных языков определяют практическую логику исторического развития мирового сообщества в его движении от традиций прошлого через практическую консолидацию настоящего к претворению разумного будущего мирового сообщества. (Л.А. Гореликов, Идейные начала современного «русского мировоззрения» в научно-философской концепции «онтологического символизма» // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567,публ.22199, 16.06.2016 / http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005a/00011653.htm ).

В отличие от «Новой Хронологии» предложенный мной «символический подход» в понимании мировой целостности не «ломает» сложившийся образ социальной истории человечества как закрепленный и «обоснованный» самим ходом развития общественной практики, но углубляет рационально постижимый интервал развития мироздания на два порядка, определяя его исторические контуры интервалом времени в 1 триллион 289 миллиардов лет. Если «Новая Хронология» действительно обладает научно-исследовательским потенциалом в осмыслении мировой целостности, то пусть покажет его творческую силу не только в описании прошлого, но такжев прогнозировании будущего.

Разработанная мной «символическая парадигма» позволяет с «математической строгостью» описать историческую динамику объективной реальности и предупреждает мировое сообщество о реальной угрозе его «гибели» уже в нашем столетии, оправдывая этим и «стратегический замысел» КОБ в предотвращении исторической катастрофы человечества. Если «КОБ» подлинно обладает научно продуманной стратегией в созидании гармоничного социума, то она будет способной найти практические пути для спасения человечества от надвигающейся мировой катастрофы. Эта фатальная угроза будущему человечества, зависшая как «дамоклов меч» над исторической жизнью мирового сообщества, требует от национальных лидеров максимально продуманной, научно обоснованной социальной политики в стремлении к лучшему будущему (Л.А. Гореликов, Темпоральные основы развития мировой целостности // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567,публ.16879, 10.10.201 / http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161886.htm).

Предельные основания рационально выверенной созидательной стратегии в претворении будущего человечества обозначаются характером вербально-речевой деятельности людей, нацеленной на углубление взаимопонимания между ними в достижении совместными усилиями социально значимых целей: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Современный вариант этой «вербально-символической стратегии» в проектировании социально-исторического процесса представлен научно-философской системой «онтологического символизма», согласно которой творческие потенциалы национальных языков определяют практическую логику исторического развития человеческого сообщества. Будем надеяться, что конструктивные возможности «русского языка» позволили государственным лидерам современной России в лице премьера Д.А.МЕДВЕДЕВА и президента В.В.ПУТИНА наметить в своих предновогодних обсуждениях с прессой состояния российского общества наиболее разумные пути в созидании полноценного будущего.

.А.Гореликов – д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук