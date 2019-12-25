Первые итоги национального проекта «Экология»

17 декабря на Коллегии Минприроды России, прошедшей в рамках форума «Чистая страна» в Сколково, первые лица природоохранной отрасли страны подвели первые итоги и обсудили перспективы реализации национального проекта «Экология».

Открывая заседание, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин зачитал приветствие Президента России Владимира Путина:

«Подчеркну: эффективное управление природными ресурсами является основой устойчивого развития государства, впрямую влияет на качество жизни граждан. Улучшение экологической обстановки — это важнейшая общенациональная задача, требующая солидарных усилий всех: и органов государственной власти, и бизнеса, и учёных, и общественности, и граждан», — говорится, в частности, в приветствии.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев также пожелал участникам мероприятия успешной и продуктивной работы в приветственной телеграмме.

Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович поприветствовал участников и подчеркнул:

«Тот факт, что форум проходит именно у нас — это не просто вопрос удобства. Для Сколково тема экологии является приоритетной, и многие наши резиденты работают над технологиями, которые позволят сделать Россию, да и весь мир, более чистыми и комфортными. Речь идет об очистке воды, мониторинге воздуха, работе с биологическими отходами. За этими технологиями будущее. В Сколково мы оказываем таким компаниям поддержку. Есть среди наших резидентов уже истории успеха, практические, реализованные проекты. Мы будем поддерживать такие технологии и дальше во всех регионах страны. Добро пожаловать!»

Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов начал обсуждение промежуточных итогов нацпроекта с ответа на вопрос модератора о критике национального проекта «Экология».

«Я за этот год слышал конструктивную критику, в основном она звучала в адрес конкретных регионов, где есть примеры неблагополучия. Я бы разделил ее на две части. Чаще всего критика несется в адрес руководителей регионов с традиционным, многолетним уже экологическим неблагополучием: с плохим состоянием воздушной среды, воды. Но есть губернаторы, которые включились в решение проблем и уже могут в рамках нацпроекта похвастаться созданием новых перерабатывающих мощностей, новых систем мониторинга, широким обсуждением с гражданским обществом. Там критика может скоро смениться на похвалы. А есть регионы, где критика «упирается в стену». И там нет пока значительных подвижек».

С.Иванов также уточнил, что в разных регионах ситуация слишком различна и многомерна, так что делать заявления, опираясь на «среднюю температуру по больнице», нельзя.

«Я всегда говорил, что Россия слишком большая страна, чтобы подходить к ней с одной меркой. Нет никакой возможности говорить о едином мусорном тарифе по стране, о едином подходе к теме строительства мусоросжигательных заводов», — предостерёг спецпредставитель Президента РФ.

С.Иванов подчеркнул, что его, как и многих критиков, расстраивает неполное освоение средств в рамках нацпроекта «Экология». Однако он рассказал и о другой, позитивной стороне медали.

«Дело в том, что Счетная палата гораздо жестче, чем еще пару лет назад, контролирует целевое расходование средств. И если бы руководители регионов действовали по старинке, то они бы к 20 декабря освоили, как водится, всё. А теперь они, скажем так, боятся расходовать средства неправильно. И это хорошо».

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин доложил о кассовом исполнении национального проекта и фактических результатах работы за год.

«У нас самый сложный из всех национальных проектов по целевым показателям. Общий бюджет — более 4 трлн рублей, это огромная сумма. Из них федеральный бюджет вкладывает 700 млрд рублей. Большую часть бюджета в национальный проект вкладывают внебюджетные источники, и нам предстоит активно работать над привлечением этих внебюджетных средств. Этот год для меня был очень показательным, мы привлекли почти полтриллиона рублей», — резюмировал глава ведомства.

Самым сложным направлением национального проекта Д.Кобылкин назвал «Отходы». Из достижений 2019 года министр выделил создание ППК «Российский экологический оператор» (компания-интегратор новой системы обращения с отходами).

«Проревизировали всю страну, достигли четкого понимания, что делать в последующие годы. Планируем в следующем году поучаствовать в строительстве 21 крупного объекта обращения с отходами. Частный сектор вложил в этом году в строительство инфраструктуры по обращению с ТКО 27 млрд руб., что является неплохим показателем. Ликвидировали 16 незаконных свалок, в том числе объекты крупные и серьёзные; а также 17 объектов накопленного вреда, среди которых три очень тяжёлых — в Нижегородской области».

По направлению «Вода», по словам министра, было очищено 22 000 км прибрежной полосы водных объектов, что намного больше запланированного. Среди достижений и 8,1 тыс. га восстановленных водных объектов. Очень большой проблемой остаётся состояние озера Байкал. Пока удалось только уменьшить объём сточных вод, сбрасываемых в озеро, но рекультивация БЦБК остаётся технологически сложной.

«В первом квартале следующего года, до паводка, мы планируем начать работы на объекте. Проблема в том, что мы не можем сжигать в этой зоне, к тому же, со шлам-лигнином опыта работы почти нет. Мы сменили подрядчика, сменили технологию. Но на этот раз мы выбрали технологию, которая соответствует всем экологическим требованиям», — заверил Д.Кобылкин.

Наилучшие доступные технологии — НДТ — проходят красной нитью через все экологические проекты.

«В этом году с КЭРами (комплексными экологическими разрешениями на новые технологии) будет задержка, но 6-7 КЭР успеем выдать. А уже потом они будут выдаваться как горячие пирожки, и после этого мы увидим максимальное соучастие наших предприятий в нацпроекте», — пообещал Д. Кобылкин.

Он также выделил такие позитивные моменты, как закупка 350 единиц экологичного общественного транспорта в рамках проекта «Чистый воздух», закупка 12 000 единиц лесопожарной техники, перевыполнение плана по восстановлению лесов, значительные достижения в области экотуризма в национальных парках страны и создание 3 новых нацпарков общей площадью 1,7 млн га.

Особое внимание Дмитрий Кобылкин уделил перспективе выступления на заседании Государственной Думы РФ в рамках обсуждения законопроекта о приравнивании термической обработки ТКО к мусоропереработке.

«На обсуждении будет горячо. Мне самому очень не нравится история мусоросжигания, как человеку, который в том числе проработал губернатором долгое время. Я был бы против этой технологии, если бы не углубился в детали. Нам нужно не дать сжигать полезные фракции, то есть выделить максимально то, что можно вторично переработать. А дальше порассуждаем. Есть два варианта с «хвостами», т. е. теми остатками, которые нельзя переработать. Или сжечь, или захоронить. Если захоранивать, мы закладываем мину для наших детей. Они столкнутся с теми же проблемами, с какими столкнулись москвичи и жители Подмосковья. Надо ещё понимать, что если мы размещаем хвосты на полигоне, то неизбежно происходят возгорания. Выброс диоксинов от одного пожара на свалке кратко превышает годовой выброс от современного мусоросжигательного завода», — объяснил свою позицию глава Минприроды России.

Заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации Ольга Тимофеева подчеркнула необходимость громкого и публичного обсуждения законодательных актов, особенно связанных с мусорной темой. Она также уточнила, что одной из системных проблем национального проекта является недостаточность информирования, большое количество спекуляций, непрофессиональных мнений, игры на эмоциях.

«Мы всё должны делать максимально прозрачно», — призвала она.

О.Тимофеева напомнила, что 2 недели назад был принят в первом чтении долгожданный «Закон об экологической информации», который может снять социальную напряжённость и увеличить уровень доверия граждан к чиновникам природоохранной сферы.

Национальный проект также обсудили аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень, заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и др.

В заседании Коллегии Минприроды России принимали участие представители федеральных ведомств, курирующих реализацию нацпроекта «Экология», руководители и ведущие сотрудники подведомственных учреждений, занятых в реализации нацпроекта, представители регионов (кураторы нацпроекта на местах, руководители подведомственных учреждений). Представители бизнес-сообщества, компании, внедряющие современные технологии, направленные на реализацию задач нацпроекта «Экология», региональные операторы в сфере обращения с ТКО. А также независимые эксперты, лидеры общественных организаций в природоохранной сфере.

Международный форум-выставка «Чистая страна» в поддержку нацпроекта «Экология» проходит с 16 по 18 декабря. Помимо пленарного заседания, на форуме проходят сессии по отдельным направлениям нацпроекта в формате «открытого диалога», выставка оборудования и современных технологий, российских и зарубежных разработок по всем направлениям нацпроекта, международные мероприятия с участием представителей стран ЕС и СНГ для взаимодействия по направлениям нацпроекта, а также развлекательная и познавательная программа «с экологическим уклоном».

Форум фактически стал площадкой для подведения итогов года во всех отраслях страны, так или иначе связанных с экологией. Поэтому пленарное заседание «Сохраняя будущее: первые итоги реализации нацпроекта «Экология» было решено совместить с итоговой расширенной коллегией Минприроды России за 2019 год. Основными темами пленарного заседания стали первые итоги реализации национального проекта «Экология», планы на 2020 год, принятые в отрасли законодательные инициативы и новые законопроекты; разработка и внедрение наилучших доступных технологий; механизмы поддержки важнейших мероприятий нацпроекта и др.