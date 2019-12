Царский Русский марш 2019 (ответ на открытое письмо Дмитрия Николаевича Юдкина)

I. Вступление

Мне тут придется несколько прерваться в написании своего безконечного романа об одном русском художнике. Потому что после проведения Хоругвеносцами Царского Русского Марша в Радонеже, с сайта «РусичЪ» пришло нам послание. Соредактор сайта Дмитрий Николаевич Юдкин прислал «Открытое письмо главе Хоругвеносцев Леониду Донатовичу Симоновичу-Никшичу», в котором требует от меня, чтобы я ответил на ряд его вопросов.

1. Почему Леонид Донатович кроме Национально-Консервативного Движения во главе с Михаилом Очкиным и Валентиной Бобровой на свой Царский Марш больше не пригласил никого из монархистов?

Отвечаю: во-первых, мне за неделю до Русского Марша звонил Михаил Налимов и настойчиво приглашал нас, Хоругвеносцев, на свой Русский Марш в Люблино. Он говорил:

– С нами Дмитрий Николаевич Юдкин, с нами Александр Порожняков из «Царского Креста», приходите и вы, Леонид Донатович, с Хоругвеносцами!

Я поблагодарил Михаила за приглашение, но вежливо отказался. Дело в том, что мы, Хоругвеносцы, давно уже не ходим в Люблино, ибо там, в основном, собирались пробандеровские, и шире русофобские проукраинские силы, с соответствующей символикой.

2. Обычно, мы ходили на Р.М. на Октябрьское поле, который организовывал Андрей Николаевич Савельев с его «Великой Россией». Но в этот раз и туда не пошли, т. к. туда собирались прийти красные.

Вот мы и решили на свой, что называется, страх и риск, провести Царский Русский Марш во имя прославления Императора-Мученика Павла Петровича Первого, в Радонеже, прямо перед памятником главному Русскому человеку – Сергию Радонежскому. Этим мы также отдавали дань памяти нашему Великому Русскому патриоту и Монархисту Вячеславу Михайловичу Клыкову, 80-ти летие которого отмечалось в эти дни.

Вообще, про этот памятник и его установку можно написать целый роман. С продолжением о жизни и творчестве Вячеслава Михайловича.

Но повторюсь, Михаил Налимов говорил мне, что он и Вы, Дмитрий Николаевич, пойдете в Люблино, соответственно, мы Вас и не приглашали в Радонеж.

3. Что касается Михаила Очкина и Валентины Бобровой – то они сами выразили желание поехать с ними в Радонеж. Это была их инициатива. Что же насчет т. н. «языческих» убеждений Валентины, то я должен заметить, что после Ц. Р. М. в Радонеже их группа поехала в Троице-Сергиеву Лавру помолиться и поклониться мощам преподобного Сергия. Ничего себе язычники!..

Хоругвеносцы же поехали в Хотьково, поклониться мощам родителей преподобного Сергия. Так, в конце Ц. Р. М. участники разделились на две части, чтобы помолиться и прп. Сергию и людям, вырастившим и воспитавшим его.

II. Любовь к Родине

4. Что касается стиля Валентины Бобровой – то, да, она пишет сильно образно, иногда беря свои образы прямо из среды простого народа. Да и сам я, хоть и происхожу из интеллигентской семьи, вырос среди простого народа, и хорошо понимаю его язык. Навроде Лермонтова, который как Вы знаете, писал, что:

… темной старины заветные преданья,

Не шевелят во мне отрадного мечтанья …

что он, скорее –

В праздник вечером росистым

Смотреть до полночи готов

На пляску с топаньем и свистом

Под говор пьяных мужичков …

То же читаем и у Есенина:

А месяц будет плыть и плыть,

Роняя весла по озерам,

И Русь все так же будет жить,

Плясать и плакать у забора.

Ну и у Блока, конечно:

Одной заботой боле –

Одной слезой река шумней,

А ты всё та же – лес, да поле,

Да плат узорный до бровей…

И невозможное возможно,

Дорога долгая легка,

Когда блеснет в дали дорожной

Мгновенный взор из-под платка,

Когда звенит тоской острожной

Глухая песня ямщика!..

Я так же как эти три русских гения прекрасно знаю эту «острожную» тоску простого народа. И знаю, их, зачастую очень «образный» язык. Вот и Валентина Боброва знает. А на интеллигентском языке любой может писать . . .

5. Это касается уже «комментов» к «открытому письму». В одном из них Ваш соредактор Иван Иванович Жук называет меня «одним из столпов современного монархизма», а в другом комменте: «маститым театралом». Тоже ведь «образы», и какие! Вообще все мы умеем хорошо писать. И я очень рад, что и Дмитрий Николаевич, и Иван Иванович – пишут отлично. Это, повторяю, меня очень радует . . .

И в конце, чтобы снять некоторый накал, проступающий особенно в комментах, приведу несколько своих давно написанных стихотворений насчет «столпа» и других «столпов», посвященное настоящему противнику Русского Монархизма. Первое стихотворение называется:

III.«Памятник»

Тут к нему есть и эпиграф:

«Русский фашизм страшнее немецкого»

М. Швыдкой, эксминистр культуры России

Но сначала – по поводу чего написано это стихотворение. А вот по поводу чего. В 2006 году известный галерист Марат Гельман издал «Список русских фашистов». И зачислил в него и меня. Вот этот список:

21.03.2006

Марат Гельман. 100 неофашистов России. Список:

Аратов Александр (Огневед) Михайлович – главный редактор газеты “Русская Правда”

Артемов Игорь Владимирович – председатель РОНС

Бабурин Сергей Николаевич – председатель ПНВ “Народная Воля”

Баркашов Александр Петрович – председатель РНЕ(б)

Барышенко Владимир Степанович – председатель Русской секции Международного общества прав человека

Белов (Поткин) Александр Анатольевич – Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ)

Беляев Юрий Александрович – председатель Партии Свободы

Бондарик Николай Николаевич питерский радикальный национал-патриот

Глотов Сергей Александрович – депутат ГД, подписант антисемитского “Письма 500”

Грешневиков Анатолий Николаевич – депутат ГД, подписант “Письма 500”

Григорьев Сергей Михайлович – депутат ГД, подписант “Письма 500”

Городников Сергей Васильевич – лидер Национально-демократической республиканской партии

Гусев Олег Михайлович – газета “За Русское Дело”

Давиденко Владимир Иванович – лидер движения “Спас”

Дёмушкин Дмитрий Николаевич – председатель Славянского Союза

Добровольский Алексей (Доброслав) Александрович – волхв секты “Стрелы Перуна”

Душенов Константин Юрьевич – газета Русь Православная

Езерский Николай Николаевич – депутат ГД, подписант “Письма 500”

Жириновский Владимир Вольфович – ЛДПР

Иванов (Сухаревский) Александр Кузьмич – Глава ННП

Ивашов Леонид Григорьевич – председатель Военно-Державногосоюза

Кашин Владимир Иванович – депутат ГД, подписант “Письма 500”

Кондратенко Николай Игнатович – депутат ГД, подписант “Письма 500”

Крутов Александр Николаевич – депутат ГД, подписант “Письма 500”

Клыков Вячеслав Михайлович – ГлаваСоюза Русского Народа

Корчагин Виктор Иванович – бывший глава Русской партии России, издатель

Курьянович Николай Владимирович – депутат ГосДумы от ЛДПР

Лазаренко Илья Викторович – вождь группировки скинхедов “Клан Нави”

Лебедев Валентин Владимирович – председатель Союза Православных граждан (СПГ)

Леонов Николай Сергеевич – депутат ГД, подписант “Письма 500”

Логинов Евгений Юрьевич – бывший депутат ГосДумы (ЛДПР)

Лысенко Николай Николаевич – бывший председатель НРПР

Макашов Альберт Михайлович – депутат ГД, подписант “Письма 500”

Мащенко Олег Иванович – депутат ГД, подписант “Письма 500”

Милосердов Владимир Иванович – член руководства НПП, бывший председатель Руской партии

Миронов Борис Сергеевич – НДПР(б)

Мищенко Николай Сергеевич – зампред НПП, депутат ГД, подписант антисемитского “Письма 500”

Назаров Михаил Викторович – публицист, основной автор “Письма 500” и “Письма 500”

Никитин Владимир Петрович – депутат ГД, подписант “Письма 500”

Никифоров Евгений Константинович – председатель общества “Радонеж”

Осипов Владимир Николаевич – глава СХВ

Павлов Николай Александрович – депутат ГД, подписант антисемитского “Письма 500”

Перин Роман Людвигович – газета “ЗаРусское Дело”

Подберезкин Алексей Иванович – председатель ПСС, бывший председатель “Духовного наследия”

Попов Владимир Юрьевич – Верховный Правитель Русской Республики, издатель газеты «Эра России»

Попов Олег Николаевич – Глава Правительства Духовно-Родовой Державы Русь

Попов Юрий Юрьевич – “Родина”, бывший депутат МГД, генерал

Рогозин Дмитрий Олегович – “Родина”

Родионов Игорь Николаевич – председатель НПП, депутат ГД, подписант “Письма 500”

Румянцев Дмитрий Германович – Национал-социалистическое общество (НСО)

Савельев Андрей Николаевич – депутат ГД, подписант “Письма 500”

Савельев Юрий Петрович – депутат ГД, подписант “Письма 500”

Савельева Ирина Валентиновна – депутат ГД, подписант “Письма 500”

Свечников Петр Григорьевич – депутат ГД, подписант “Письма 500”

Собко Сергей Васильевич – депутат ГД, подписант “Письма 500”

Севастьянов Александр Никитич – сопредседатель НДПР

Симонович Леонид Донатович – Союз православных хоругвеносцев

Скурлатов Валерий Иванович – бывший председатеоь партии Возрождение”

Солуянов Александр Петрович – председатель Союза Михаила Архангела

Суслов Петр Евгеньевич – председатель партии “Евразийский союз” (бывшая “Евразия”)

ТерентьевСтанислав Викторович – (газета “Колокол”, Волгоград)

Терехов Станислав Николаевич – сопредседатель НДПР

Токмаков Семен Валерьевич – лидер скинхедской группировки “Руская Цель”

Харченко Иван Николаевич – депутат ГД, подписант “Письма 500”

Чуев Александр Викторович – депутат ГД, подписант (отрекшийся) “Письма 500”

Штильмарк Александр Робертович – председатель организации “Черная Сотня”

Якушев Виктор Михайлович – идеолог русского нацизма, бывший председатель НСС

Вот я и ответил тогда Марату Гельману. Итак:

«Памятник»

Слух обо мне прошел по всей Руси Великой,

Теперь все знают, я – антисемит!

И ксенофоб, ну и, конечно, дикой

Фашист, и юдофоб, и фобожид.

И лезу я на столп Александрийский,

К антисемитским ближе небесам,

Чтоб мне оттуда в приступе витийства

Призвать народ к отмщению шытам.

И вот, тряся главою непокорной,

Я – всех фашистов ставши голова, –

На список на Маратский этот чёрный

Плевал с Александрийского столпа.

Я сам теперь стою столпом фашизма,

А подо мной ещё стоят столпы

Погромщиков и антисемитизма –

Поалфавитно в список включены.

И вот столпнея от великой чести

Стоять столпом среди иных столпов,

Я говорю себе без всякой лести

Немало лестных и похвальных слов.

Да, долго я любезен буду вами,

И вы, шыты, преодолев свой стыд,

Заплачете над этими стихами,

И тление тогда же убежит.

Тогда истлеть я точно не успею,

Какой там тлеть, тут ноги бы унесть,

Когда назло пархатым брадобреям

Я разжигал фашистов русских месть.

Я призывал к погрому в синагоге,

Я чурок бил, и рынки поджигал,

Ловил таджиков ночью на дороге,

И на цыгана бедного напал.

Но долго буду тем любезен я народу,

Что не боялся правду говорить,

Что Русскую Великую свободу

Я буду и тюрьме боготворить.

И может быть, оттуда я не выйду,

И у забора кости я сложу,

За то, что Русских не давал в обиду,

За то, что кровью Русской дорожу.

Я упаду, как псина под забором,

И запоёт на вышке пулемёт,

И я увижу, стекленея взором,

Как по снегам Христос ко мне идёт…

И мне, конечно, памятник поставят,

Там, посерёдке меж С.А. с А.С.,

За то, что без страховки и без правил

На столп Александрийский я залез,

И там, меж Александром и Сергеем,

Сподобившись выликой их судьбе,

Между С.А. с А.С. забронзовеют

Инициалы новые – Л.Д.

И долго буду тем любезен я народу,

Что я крушил шытовский их дурдом,

И Русскую восславивши свободу,

Марата Гельмана я обозвал шытом,

Что я любил немытую Россию –

Такой как есть, усталой и больной, –

Вослед за Русским страждущим Мессией

Не попрекая пьянством и тюрьмой…

Ни воровством, ни дракой,

Но спокойно смотрел на лик измученный её,

Всё понимая: до чего ей больно,

И как её терзает шытовьё

И знал, что я вас всех хужей и грешней,

Что я воров и урок этих злей,

И потому над Родиной кромешной

Я заходился словно соловей…

Я пел и плакал, хохотал стихами,

И вглядываясь часто в лик икон,

Я целовал, припав, горючий камень,

С которого Христос был вознесен.

Все Русь, все твердь, все песня, все стихия,

Да что нам всем, сума или тюрьма!

Ведь все мы вместе здесь одна Россия

И с нами Богородица Сама.

Про памятник же я, конечно, в шутку,

Быть может, неудачно пошутил,

Но не шутя, я, брат, Россию жутко

Как Пушкин и Есенин возлюбил.

А ты, Марат, сиди в своей палате,

Фашистов Русских списки составляй,

На «РЕН-TV» в пижаме иль в халате,

В фашизме Русском нас всех обвиняй.

Нам наплевать! Ведь Родина за нами,

И мы спалим Гоморру и Содом,

Вот почему сжигая их стихами,

Марата Гельмана я обозвал шытом.

. . .

Потом, я не знаю зачем, начал рыться в своих папках и обнаружил там ещё три стихотворения на тему «РУССКОГО ФАШИЗМА». Первое так и называется:

IV. РУССКИЙ ФАШИЗМ

Ну да, вы все тут «варвары и псы»,

Народ ленивый, мрачно-безкультурный,

Преступники и дети, и отцы,

Вас всех об угол, надо бы, и в урну!

На свалку Русских! Грязный пьяный сброд,

Истории исчадья и отродья,

Достоинства не знающий народ,

Взыскующий оглобли и поводьев.

Толпа манкуртов, грезящих о штурмах

Рублёвских замков и стальных ворот,

Столичных банков, выставок культурных,

Вы – пьяная толпа, а не народ.

Умрёте все! По миллиону в год

Уходите, но нет, нам это мало!

По два, по пять и больше пусть умрёт

А мы их смерть обсудим на Канарах!

Вот список. Посмотрите же – сто семь! –

Все ксенофобы! Русские фашисты!

Как жаль, что Русских до конца не всех

Сумели истребить тогда чекисты.

Подумаешь, что больше их ещё,

Чем остальных, пусть даже вместе взятых –

Они зверьё! Фашистское зверьё –

Пусть истребят их наши демократы!

Америка поможет истребить

Проклятых Русских. Составляйте списки!

Смерть шовинистам, незачем им жить –

Потомкам хулиганов и фашистам!

Как хорошо нам в барах отдыхать

И шиковать в шикарных ресторанах.

Нам время жрать, а Русским – умирать

В реальности, быстрей, чем на экранах.

Убей фашиста! Русского убей!

Прикончи шовиниста-ксенофоба!

Сгодится всё – наркотик, водка, клей,

Пусть травятся. Туда им всем дорога…

А ты, вития, телемаг и жрец,

Ты, чёрный шут, хохочущий с экрана,

Сильнее жарь! Их приближай конец

По формулам известного шульхана.

Пусть много их. Но с нами Смерть и Тьма,

Но с нами днесь все силы Тьмы и Ада,

У нас в руках их русская судьба,

Все поколенья русского их стада.

Я вас зову! Из Бездны голос мой,

Взываю к вам, философы и маги,

Дадим им бой! Дадим фашизму бой!

Зелёной много здесь в Аду бумаги…

Убейте Русских! Истребляйте их!

Они страшнее немцев и испанцев.

Сажайте на иголку молодых

И завозите чёрных иностранцев.

Устройте им кипящий мелтин пол,

Залейте их Содомом и Гоморрой.

Пускай на Русь опять придёт монгол,

Пускай Орда придет чумою чёрной.

Я помогу вам. Я хозяин ваш,

Я тот, кому возносишь ты молитвы.

Их Русской кровью косяки намажь

И отточи ножи подобно бритвам.

Из бездны Ада вам не раз помог,

Я помогал рубить и жечь иконы,

Убейте Русских! Я – ваш черный бог,

Взывающий из бездны Аваддона!

. . .

РУССКИЙ ФАШИЗМ-2

Ну теперь я, конечно, самый главный фашист,

Я Маратом навечно к фашизму пришит,

Главный черный технолог и лихой галерист

Вдруг явился и сразу сказал: «Ты – фашист!»

Ты – фашист, Православный,

И тебя запретить

Будет очень нам славно,

Ещё лучше убить!

Пусть пока виртуально,

Пусть на сайте пока,

А потом и реально

В подземельях ЧеКа.

Он свинью как Россию

Расчленил на куски,

Он Иисуса Мессию

Зажимал бы в тиски.

Только Русское время,

Наше время идёт,

И тебя, Марат Гельман,

Это время сотрёт.

Зря ты вякаешь, право,

Там, на «Эхе Москвы»,

И подметные зря ты

Рассылаешь листки.

Приближается знамя

С ярым ликом Христа,

Разрастается пламя,

Поднимайся, братва!

Знать, тебе, Марат Гельман,

Скоро снова в поход,

Приближается чёрный

По реке пароход.

По реке плывут баржи,

Вереницами барж,

Половодьем весенним

Царский движется марш.

. . .

РУССКИЙ ФАШИЗМ-3

Мильоны вас. Вам имя – Легион,

А нас, всего-то, – Сергий с Гермогеном,

Вот Женя Родионов был казнён,

Взойдя на Крест за Родину и Веру.

Не мы прилипли к Родине, а вы

Прилипли к ней и кровь её сосёте,

Анти-фашизма Русского столпы,

Создатели подметных «жёлтых сотен»!

«В эфире ксенофобы! Боже мой!» –

Струит эфир фашистские агитки,

Уж Бухенвальда кажется трубой

Иван Великий русофобам прытким.

Уж Нюрнбергский Новый трибунал

Создать в ПАСЕ попробовали смело,

Чтоб он в железа Русских заковал,

Чтоб он принял против фашистов меры.

А что, схватить фашистов всех подряд

И, как Краснова, на струне повесить,

Чтоб ни один не смел фашистский гад

В эфире петь фашистских русских песен.

Что не звучат Есенина стихи,

Что не услышишь лирики Рубцова? –

Так это ж были просто мужики,

Куда им всем до Аллы Пугачевой.

Отправить бы их всех за Магадан,

Всех запретить фашистских ксенофобов,

А что рубил иконы Аганян,

Так то от вдохновенья, не со злобы.

Мильоны вас. Вам имя – Легион,

Но вдруг раздастся трубный глас с амвона,

И загудит вдруг над Россией звон,

Замироточат Русские иконы.

И явится Архангел Михаил,

И с огненным мечом войдёт в палату,

И скажет вам: «Я – глас небесных сил,

Вы в холокосте Русских виноваты!

Вот, я создал небесный Трибунал»,

И Ангел опрокинул уже чашу,

Тогда заплачет ваш большой КАГАЛ,

Что заварил в России эту кашу…

Слепые демократии вожди,

Зачем пришли на Русь вы с нелюбовью,

Ведь вы не смоете всей вашей чёрной кровью

Деяний ваших грязные следы!

Даже не знаю, почему я закончил свой «Ответ Дмитрию Николаевичу Юдкину» этими сходу, безо всякой правки написанными в метро стихами. Но как сказал один небезызвестный персонаж:

– Что написал, то и написал!..

V. «Орден дракона»

А тут, в Интернете, под ником «Русское Народное Движение», Евгений Челпанов опубликовал «Справочную информацию» к размышлению о СПХ из супер-семитского, «сионистского» аналитического центра «Сова». Интересно, что хоть в этом «сионистском» тексте и есть ряд серьёзных фактографических ошибок, он, текст, более объективен, чем «комменты» на некоторых патриотических сайтах. Вот этот «семитско-сионистский» текст:

Справочная информация к размышлению о СПХ из аналитического центра «Сова», основанного журналистом, правозащитником и политологом В. В. Прибыловским, соавтором книги «Корпорация. Россия и КГБ во времена президента Путина»: «Главной целью своей деятельности организация считает «укрепление и распространение Православной Веры, восстановление Самодержавной Монархии, возрождение Русского Национального Самосознания и Имперского Российского Патриотизма на всей территории Российской Империи».

Организация проводит «Русские Монархические Крестные ходы» в Москве на все даты, связанные с историей царской семьи. Кроме того, хоругвеносцы ежегодно проводят национальные патриотические шествия 9 мая и 4 октября – в день штурма «Белого дома» в 1993 году. СПХ – безусловные и достаточно радикальные этнонационалисты. По отношению к евреям и выходцам с Кавказа и из Средней Азии ведется активная расистская пропаганда. СПХ и СПБ выступают за ограничение «инородческой» иммиграции (Обращение конференции Союза православных братств к православно-патриотическим организациям // Русский вестник. 2000. No 33–34.). К насильственным расистским действиям Союз обычно не призывает, хотя бывают и исключения. Например, на «Русском марше» 4 ноября 2008 г. Л. Симонович прочитал стихотворение собственного сочинения, прямо призывающее к погромам выходцев с Кавказа и Средней Азии («Спрашивать надо с кавказцев и чурок / … В бригады отмщенья все собирайтесь / Идите мстите, идите мстите». Симонович-Никшич Леонид. Клятва // Земщина. 2008. No 9–10). При этом руководство СПХ сочувственно относится к движению наци-скинхедов и оправдывает сотрудничество с ними стремлением их перевоспитать: «вместо испепеляющей ненависти предложить святую Любовь, вместо неоязычества – святую Веру, вместо германофильства – русское черносотенство». (Гостевая книга Союза православных хоругвеносцев). Сам Симонович-Никшич активно сотрудничал с гитлеристами (например, в «Эре России» Владимира Попова (см. справку на Русскую республику). 9 мая 2006 г. он шел в праздничной демонстрации во главе колонны СПХ под хоругвью со свастиками, впереди плаката «Свободу полковнику Буданову!». СПХ – типичная православная фундаменталистская группа, мечтающая о фундаменталистской мобилизации: «Идти поднимать и собирать Русский народ, будить его от гипнотического сна. Идти навстречу восходу Русской Православной Самодержавной России» (там же). На практике эта немногочисленная группа может только проводить яркие акции. Например, 10 октября 2007 г., активисты СПХ провели акцию сожжения «богопротивной книги» про Гарри Поттера возле церкви Николы на Берсеневке, настоятелем которой служит игумен Кирилл (Сахаров). Религиозная непримиримость, в принципе, не мешает поискам политических союзов: «Совместные молитвы с католиками … недопустимы для православных. Как, впрочем, и все, что касается т. н. экуменизма. В то же время, диалог с христианской Европой необходим, пока она окончательно не превратилась в мусульманскую Европу» (там же). СПХ – последовательные антикоммунисты, они полагают необходимым, чтобы «бывшие члены КПСС и их подручные были наказаны» (там же). «Русское движение не должно иметь в себе и детей и внуков, бывших коммунистов и комсомольцев ни тем более их самих» (там же). Как и многие другие русские православные монархисты, СПХ видят в Сербии союзника России не только в политике, но и в деле восстановления монархии и православия. Однако СПХ уделяет Сербии особое внимание, так как Леонид Симонович-Никшич, по его словам, сам является наполовину сербом (да еще из рода Неманичей, подтвердит писатель С. В. Фомин — Е. Ч.) Из-за агрессивной ксенофобной пропаганды сайт СПХ неоднократно закрывали хостинг-провайдеры, но в настоящее время сайт доступен и регулярно обновляется. Агитация СПХ становится все радикальнее. Если раньше речь шла все-таки о депортациях, то теперь Симонович поэтизирует террор: посвятил целый панегирик Николаю Королеву, главе группы, организовавшей взрыв на Черкизовском рынке в 2006 году (Тогда погибло 14 человек и 61 был ранен. См.: Симонович-Никшич Леонид. Две победы // Земщина. 2008. No 9–10.), и воспевает «национальное восстание» в форме погромов в Кондопоге или Харагуне (За землю русскую. За народ русский // Там же.). Сам Союз редко бывает причастен к насилию. Однако 27 мая 2006 г. СПХ вместе с другими националистическими организациями принял участие в разгоне попытки гей-парада в центре Москвы. Из истории организации: СПХ был создан в 1992 году, и с тех пор хоругвеносцы постоянно участвовали во многих православных процессиях в ряде регионах страны. Союз организовывал также собственные шествия и митинги, называемые «молитвенными стояниями». Организация состоит, судя по его мероприятиям, из двух или трех десятков активистов и не имеет структуры. Во второй половине 90-х годов и особенно в последующем десятилетии роль СПХ в СПБ возросла настолько, что СПБ фактически перестал функционировать именно как союз разных братств (многие братства его формально или фактически покинули) и стал чем-то вроде запасного бренда для СПХ. 26 августа 2006 г. депутат от ЛДПР Николай Курьянович, близкий к наци-скинхедам, был провозглашен «попечителем» СПХ и СПБ, а уже 22 ноября того же года он основал с помощью СПБ собственный вариант Союза русского народа, в котором сопредседателями вновь стали Курьянович и Симонович.

В первой половине 2007 года СПБ фактически разделился на сторонников и противников епископа Диомида (Дзюбана), выступившего с непримиримой фундаменталистской критикой руководства Патриархии. По мере обострения конфликта еп. Диомида с Патриархией вопрос о лояльности последней вставал все более остро, и лидеры того крыла СПБ, которое в основном состояло из членов СПХ, солидаризуясь во многом с высказываниями еп. Диомида, не готовы были вместе с ним идти на конфликт с церковным руководством. 28 июля 2007 г. о. Павел Поволяев как духовник СПБ объявил о превращении Л. Симоновича из действующего председателя в почетные, назначив действующим председателем руководителя Союза православных братств Украины Валентина Лукьяника. Мотивировалось это болезнью Симоновича (действительно, реальное управление СПБ в последнее время осуществлял Юрий Агещев в должности координатора). В ответ СПХ и его сторонники, включая Ю. Агещева, группу Н. Курьяновича и Союз «Православное возрождение» В. Осипова, объявили об изгнании о. Павла и игумена Кирилла из СПБ (а новым духовником назначить о. Сергия Зинченко) (Фролов Кирилл. Необходимое размежевание // [Дневник К. Фролова]. 2007. 3 августа (http://kirillfrolov.livejournal.com/196135.html). Так возникли два СПБ, существующие и доныне. В 2008 году коалиция православно-националистических групп, проводивших свой митинг 4 ноября на Славянской площади, распалась. Между тем еще в 2007 году СПХ сблизился с Народным союзом (постоянный союзник Симоновича, Владимир Осипов, даже вошел в Президиум центрального политсовета партии). Соответственно, в «Русском марше» С. Бабурина в 2007 году СПХ принял участие дополнительно к «молитвенному стоянию» на Славянской площади, а в 2008 году участие в бабуринском марше стало основным мероприятием для СПХ (В Москве прошел День народного единства // Центр «СОВА». Национализм и ксенофобия в России. 2008. 5 ноября (http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/BF97B1A)). Не чурается СПХ, вопреки заявлениям 2006 года, и совместных мероприятий с более радикальными группами – ДПНИ и Славянским союзом: 1 мая 2008 г. СПХ возглавлял шествие этих групп к телецентру «Останкино». А вот с более умеренными православными националистами СПХ не сближается (и на их крестном ходе 4 ноября 2008 г. не присутствовал). Цит. по: Кожевникова Г.В., Шеховцов А.В. и др. Радикальный русский национализм: структуры, идеи, лица: [справочник] / сост.: А. Верховский, Г. Кожевникова. – М.: Центр «Сова», 2009. – (Научное издание), с. 159-162 https://www.sova-center.ru/files/books/rb09-text.pdf

«Русский символ и кровь нации»:

Ну, и, наконец, об «Ордене Дракона».

Во-первых, его полное название «Орден побежденного Дракона Святого Георгия Победоносца».

Во-вторых, Орден был создан сербским витязем-героем Молошем Обиличем в 1389 году с целью убийства турецкого султана Мурата прямо перед Косовской битвой.

Что он, Милош Обилич, и совершил, за что и принял мученическую кончину. Вместе с другими 11-ю членами Ордена, во главе со святым Сербским Князем Лазарем. Их и было в Ордене сначала 12 рыцарей.

У Ордена было два символа. 1 – Крутящееся солнце на щите, с 12-ю загибающимися лучами. 2 – Связанный дракон, с Печатью Православного Креста на спине. Никакого отношения к Зеленому Дракону, по сути дела созданному германским профессором-евразийцем Карлом Хаусхофером в ХХ веке, этот Православный рыцарский Орден не имел и не имеет в настоящее время. Ну, и дальше, про т. н. «Орден Дракона». Как я уже писал, «Орден Дракона», по-сербски – «Ред Змаjа», создал сербский витязь Милош Обилич в 1389 году прямо перед битвой на Косовом поле.

Позже, после смерти всех 12 рыцарей, Орден подхватил Император Священной Римской Империи Сигизмунд Люксембург. Но, по сути, Орденом руководил сын мученика князя Лазаря – Стефан Лазаревич. В этот же орден тогда входил и отец Влада Тепеша – Владислав Первый. Он же посвятил в него и своего сына Владислава II, который и стал правителем Валахии и Трансильвании. Но и Влад I и Влад II были Сербами. Вот Владислава II и прозвали Дракула, что означает «сын Дракона». Точно также звали и знаменитого короля Артура (Медведя) – «Пендрагон», что означает «сын Дракона».

http://www.drakula.org/sv_horugv/6/index.shtml

У меня есть меч с его изображением… Так вот. Человек по имени Владислав и по прозвищу Тепеш, или Дракула, был таким же великим Православным Воином, как Милош Обилич. Всю свою жизнь он посвятил борьбе с турками-османами. И в итоге погиб в результате заговора своих. Свои его убили в одном из сражений, отсекли ему голову и отправили её султану. Тот вывесил её на копье на стене Константинополя – Истамбула . . . http://www.drakula.org/bookking/22052010.shtml

В Румынии и Сербии Владислава Тепеша – Дракулу чтят как великого Героя-воина, который посвятил свою жизнь борьбе с завоевателями Османами. Кстати, кроме защиты Родины он строил не только укрепленные замки, но и монастыри. Могила его находится в монастыре Снагов, в Румынии.

http://www.drakula.org/sv_horugv/16/09052013.shtml

А образ вампира «графа Дракулы» создал уже полусумасшедший английский писатель Брэм Стокер. Никакого отношения к реальному Владиславу Дракуле он не имеет. Так вот, в «Орден Дракона» входили тогда 24 лучших рыцаря Христианина. Заслуги их деятельности велики. Кстати Иван Грозный подражал Дракуле, и свой Опричный Орден создал «по лекалам» Ордена Дракона . . .

http://www.drakula.org/sv_horugv/6/4.shtml, http://www.drakula.org/sv_horugv/6/5.shtml,

http://www.drakula.org/sv_horugv/6/6.shtml, http://www.drakula.org/sv_horugv/6/7.shtml,

Как я уже писал, полное название Ордена Дракона (Ред Змаjа) звучит:

«Орден побежденного Дракона Святого Георгия Победоносца».

В него сегодня входят некоторые «витязи» из Черногорского племени Старых Требишан, которые живут в Никшиче. Свой род они ведут от Князя Никши, из династии Сербских Царей Неманичей. Мой предок воин-священник Радо Симонович-Никшич, служивший в монастыре Горнья Морача, был одним из потомков князя Никши, и также входил в Орден Дракона. Позже, когда потурченцы вырезали Сербов Никшича они во главе с Сердаром Малишей сели на корабли и отправились в Одессу. Под Одессой они основали две деревни Сербка и Капитановка, и построили храм Святого Апостола и Евангелиста Луки (у Требишан праздник «Славы» отмечается в День его памяти), в котором священник Радо Симонович-Никшич служил в нем до самой кончины . . .

Так что «Орден Дракона» был из самых патриотических Православных Орденов в Истории. Повторяю, своей Опричниной Царь Иван Васильевич по сути дела просто продолжал деятельность Ордена Дракона. Такова Правда Божия, а не выдумки сумасшедшего Брэма Стокера.

Ну и, пожалуй, на сегодня всё.

VI. «Евреи бегут из России»

Теперь вернемся к теме еврейства в России. Надо сразу сказать, что почти вся т. н. «интеллигенция в Советском Союзе, в 20-х – начале 30-х годов ХХ века, а также во времена Хрущевской «оттепели», Брежневского «застоя» и Андроповской «Пред-перестройки», особенно в гуманитарных областях, тогда была еврейской.

Русские же были гонимы… Достаточно обратиться к поэзии, чтобы увидеть, что тогда прославлялись или просто евреи: Бродский, Рейн, Сапгир, Соснора, Окуджава, Юз Алешковский и т. д., или те, кто был их симпатизантом: Вознесенский, Рождественский, Евтушенко, Ахмадулина и пр. А о настоящих русских поэтах: Рубцове, Горбовском, Прасолове, Кузнецове – мы почти и не слышали, или слышали только критики и литературоведы – специалисты. Впрочем, немудрено, ибо, повторяю, почти вся гуманитарная интеллигенция в упомянутые периоды была еврейской. Почти вся и почти во всем и везде: в Академии наук, в ИМЛИ, в различных Пушкинских домах, в театре, в кино, в редакциях журналов, в критике, в литературоведении, в театроведении, в киноведении, в балетоведении, в кукловедении и т. д. и т. п. А сейчас, сегодня, они вообще хотели бы восстановить Новую Огромную Хазарию,сначала в Крыму, и в Новороссии, потом в Поволжье, на берегах Каспия и Черного моря, а затем и в Днепропетровске, Харькове, Екатеринбурге и, наконец, в Москве. Причем, в Москве это было бы сделать легче всего… Но что-то дало сбой в планах всемiрной Мiровой закулисы… Дело в том, что евреи массово бегут из России. Кто куда. Кто – в Лондон, кто – в Нью-Йорк, кто ещё куда, только бы подальше от этой страшной, непредсказуемой «Рашки»! Причем, бегут, повторяю, массово, несмотря на все планы их руководителей. Вот интересная статья на эту тему:

« Евреи – сокращение численности в 40 раз за 100 лет

В конце 19 века в Российской Империи проживали 5,5 млн. евреев, что составляло половину всех евреев мира. Не будет преувеличением сказать, что в каждой современной еврейской семье, где бы на планете они не жили, есть предки из России.

Русские в конце 19 века составляли численность 55 млн. чел. Таким образом пропорция составляла 1 к 10. В России, на десять русских приходился один еврей. Это немало. Сразу после Революции, когда были отменены ограничения на проживание евреев в крупных городах, включая Москву, евреи массово стали переезжать в столицу и в короткий срок составили большую половину всей интеллигенции Москвы. В области искусства, творчества, кинематографа – до 90%. Можно сказать, что именно евреи составляли собой русскую интеллигенцию 20 века в СССР. Представителям иных этносов, включая русских, приходилось приспосабливаться под менталитет и образ жизни еврейской интеллигенции, что бы войти в элиту общества.

После распада СССР, который парадоксальным образом в большей степени прекратил свое существование из-за недовольства еврейской интеллигенции, которая наиболее остро чувствовала ущемление своих прав и свобод, наступили времена экономических бедствий. В новой России стало очень тяжело жить, а порой и невозможно, и почти все евреи уехали. В особенности это стало заметно по академической профессуре. Так, например, на историческом факультете МГУ, 78 профессоров – евреев из 84 уехали в Израиль и США, на кафедре Русской истории не осталось ни одного профессора-еврея, хотя до 1989 года они составляли 100%. В Институте Русского языка, численность профессоров и академиков сократилась в три раза, почти все из них иммигрировали в Израиль.

На сегодняшний день евреев в России осталось по разным подсчетам от 120 000 чел. до 145 000 чел. При этом, русских от 120 млн. чел. (в границах РФ) до 160 млн. чел. в границах бывшей Российской Империи. Соотношение примерно 1 к 1000. На 1000 русских один еврей. Сокращение пропорции за 100 лет в 100 раз. И тенденция сокращения численности евреев в России стремительно продолжается. В последние годы, из-за тяжелой политической обстановки, вновь усилилась иммиграция евреев из России. Уезжают даже весьма состоятельные евреи и представители элиты общества – интеллигенции, из Москвы.

Можно с уверенностью утверждать, что в 21 веке, русскому народу, предстоит впервые за последние 300 лет, сформировать совершенно новую интеллигенцию из числа этнических русских ».

Впрочем, не только статья. В свое время, неизвестный поэт Иоанн Опричный прислал нам пророческое и одновременно забавное стихотворение на эту тему. Называется оно «Весна». Мы его тогда включили в нашу «Летопись русской смуты». Вот его текст:

ВЕСНА

Неужели весна? Неужели цветы?

Неужели такое, ребята, возможно?!

Неужели покинут Россию жиды,

Тёмой ночью на цырлах уйдя осторожно?

Впереди, как века, как столетья назад,

Полыхая пархатым клубящимся дымом,

Шнеерзон поведёт на лимонный закат,

Все колена и орды, поющие гимны.

Заскрипят, словно гуси, телеги шатров,

Закричат, зарыдают, заплачут колёса,

Загорятся в ночи мириады костров,

Отражаясь в реке, под угрюмым утёсом.

Вдруг проснусь и услышу печальную песнь,

Погребальным хоралом ревут синагоги,

И рыдают в степи про жидовскую месть,

Покидая России Святые чертоги.

И потянутся в дали, где лает лиса,

Где кричат на закате незримые птицы,

И пойдут, проклиная, туда, где маца

На крови христианских младенцев клубится.

Вдруг проснусь и услышу печальную песнь,

В завываниях ветра услышу рулады,

Где раввины готовят раввинскую месть

Ненавистным акумам Москвы и Белграда.

И бормочут Берраху, вперяясь в Талмуд,

Призывая на гоев огонь Иеговы,

И телеги скрепят, и евреи бредут

По дороге назад – от Москвы до Кордовы.

А потом подойдут к вечеру корабли,

И они побредут и погрузятся в трюмы,

И навеки растают в лазурной дали,

Под рыданья и вопли Беррахи угрюмой.

Неужели, Лазар, ты поехал назад,

Возвращаясь за пики седых Пиренеев,

Там где некогда праведный вождь Салазар

Запирал в синагогах горящих евреев.

Неужели, ребята, и вправду весна,

Неужели и вправду такое бывает,

Неужели в тревожных, невиданных снах

Из России навеки жиды отбывают.

Иоанн Опричный

2003 г.

VII. Заключение

Ну, на этих картинах, изображающих очередной исход евреев из очередного Египта-Мицраима, пожалуй, надо и закончить. Признаюсь, у меня не получалось складного ответа Дмитрию Николаевичу Юдкину. Да оно и понятно. Я никогда – буквально, никогда не принимал участия ни в каких дискуссиях. Я всегда, просто писал. А уж что там напишется, то и напишется. Т. е. – «Что написал – то и написал», как заявил Понтий Пилат, прибив ко Кресту для Распятия дощечку, на которой было написано:

И. Н. Ц. И.

– т. е. Иисус Христос Царь Иудейский.

Ну, вот, и у меня всё так же получается:

«Еже писахъ – писахъ» ! . . .

http://drakula.org/sv_horugv/17/index.shtml

Глава Союз Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств,

представитель Ордена святого Георгия Победоносца и глава Сербско — Черногорского Савеза Православних Барjактара

Леонид Донатович Симонович — Никшич