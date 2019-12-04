Казанский молодежный бал

12 ноября 2019 года в Культурном Центре «Рублево».

Прошел второй подготовительный бал в рамках фестиваля «Молодежный Сретенский бал» для учащихся 7-11-х классов общеобразовательных школ Северо-Западного административного округа – Казанский бал. Как следует из названия, он был приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери, так же связанном с изгнанием поляков из Москвы в 1612 году.

Благословил ребят, педагогов и хореографов открыть бал иерей Валерий Солнцев, священник домового Храма Святого Праведного воина Федора Ушакова в морском кадетском корпусе ГБОУ Школа №1619 из Строгино. Отец Валерий напомнил детям и взрослым историю Смутного времени и междуцарствия, времени хаоса и безвластия. Рассказал о том, какую роль сыграли вера и единство в победе нашего народа и обретении государственности, как победе предшествовали трехдневный пост и молитва, и благословил всех иконой Божьей Матери, привезенной как раз из Казани.

Елена Григорьевна Ерошкина, учредитель программы «Школа хороших манер», координатор Общественной методической службы Северо-Западного викариатства города Москвы, обратилась к гостям-участникам бала со словами приветствия, она поблагодарила педагогов, за столь короткий срок подготовивших ребят, которые не только освоили азы бальных танцев, но и правила этикета и хорошего тона.

Председатель Всероссийского Монархического Центра Николай Николаевич Лукьянов-Разумовский поблагодарил Елену Григорьевну Ерошкину за вклад в возрождение лучших традиций Отечественной культуры и по поручению Правления Имперского Наградного Совета и вручил ей Памятный Знак в виде — «Российской Императорской короны».

Танцмейстеры бала объявили открытие торжественным полонезом пар. Надо отметить, что на этот раз на бал приехали более 100 учащихся из разных образовательных организаций СЗАО г.Москвы. Тем более радостно было видеть, что в таком, казалось бы, несовременном формате торжества, в будний день, после уроков принимают участие воспитанники кадетских классов (как юноши, так и девушки!) и даже загруженные сверх меры ученики 9-ых и 11-ых классов, которым предстоит в этом году сдавать экзамены.

Из школьной формы, повседневной одежды и обуви ребята переодевались в платья и костюмы и… начиналось волшебство! Казалось, зал погрузился в атмосферу XIX века, еще немного – и появятся герои «Войны и мира», графини и княжны, офицеры и наследники дворянских фамилий.

Отрадно отметить, что большинство участников довольно строго соблюли дресс-код мероприятия. Дамы явились на бал в платьях, туфельках и с прическами в стиле ампир, кавалеры – в костюмах, фраках и мундирах с белыми перчатками. Юноши галантно подавали руки барышням, а барышни – церемонно кланялись в ответ. Сам по себе этот факт свидетельствовал о том, как способствуют воспитанию правильных отношений подобные мероприятия.

Бал, именуемый «Казанский», немыслим без интеллектуальной составляющей – для барышень и кавалеров прошла специальная викторина, посвященная истории праздника Казанской иконы Божией Матери, связи этого праздника с историей нашей страны и с Императорской династией Романовых.

Логичным завершением бала по окончании финальной кадрили стало выступление директора Музея Императорской Фамилии Николая Николаевича Лукьянова-Разумовского. Николай Николаевич – частый гость Сретенских балов для школьников – отметил, что традиция приурочивать балы к православным праздникам пришла к нам из минувшего века и радостно отметить, что ее возрождение происходит именно среди школьников, нашего будущего поколения.

Ребята покидали бал, полные радостных эмоций и впечатлений, и вне всяких сомнений, это событие запечатлеется в их памяти на долгие годы, оставив теплый след и, хочется верить – желание и в дальнейшем знакомиться с историей своей страны и православной культурой, являющейся неотъемлемой ее частью.

Общественная методическая служба Северо-Западного викариатства благодарит за предоставление площадки мероприятия и помощь в организации руководство ГБУК КЦ «Рублево».