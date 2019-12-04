Закон и беззаконие

Таможенники пресекли нелегальный ввоз 758 кг медной проволоки

Автор: ИА “Русские Новости”

Миллеровской таможней совместно с Погрануправлением ФСБ России по Ростовской области выявлен факт недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Автомобиль марки «УАЗ» под управлением гражданина Украины прибыл на таможенный пост МАПП Донецк Миллеровской таможни со стороны Украины 30 ноября 2019 г. в три часа утра. Во время осмотра транспортного средства с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК) объект был поставлен под подозрение. В ходе таможенного досмотра должностные лица таможенного поста установили, что в салоне автомобиля находятся 20 мешков со скрученной металлической проволокой красного цвета общим весом 505 кг.

Позже, в четыре часа утра, на таможенном посту МАПП Донецк был остановлен автомобиль марки ВАЗ 21123. После осмотра машины на МИДК в ходе таможенного досмотра в машине было обнаружено 10 мешков с проволокой красного цвета общим весом 253 кг, — сообщил нам представитель Миллеровской таможни.

Товары изъяты, образцы направлены на товароведческую экспертизу. По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

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