Первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров провел Совет по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования на тему «О реализации национального проекта «Экология».

Первый вице-спикер СФ напомнил, что Президент России в мае прошлого года обозначил ряд первоочередных задач в сфере экологии: предстоит создать эффективную систему обращения с отходами, добиться снижения загрязнения воздуха, повышения качества воды, заниматься воспроизводством лесов и технологическим обновлением промышленных предприятий. Для достижения поставленных целей разработан национальный проект «Экология», включающий 11 федеральных проектов. «Содержание, методы, сроки реализации проекта вызвали у сенаторов много вопросов. И для ответа на них в марте в Совет Федерации был приглашен Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Тогда же палатой принято решение вести мониторинг реализации национального проекта «Экология». Поэтому сегодня мы вновь собрались для обсуждения волнующей всех темы», — проинформировал парламентарий.

По его словам, текущий год был насыщен преимущественно подготовительными мероприятиями. Утверждены методики расчета показателей и региональные программы, проводились предварительные оценки, готовилась проектно-сметная документация. По многим проектам требовалось получить актуальные исходные данные. Например, о границах особо охраняемых природных территорий или о лесных массивах, их площади и качественном состоянии. «Совет Федерации неоднократно обращал внимание на отсутствие корректных данных. Сейчас предпринимаются шаги для решения этой проблемы».

Николай Федоров обратил внимание, что непросто идет переход на новую систему обращения с отходами. Среди наиболее острых вопросов — несбалансированные тарифы и нормативы накопления отходов, низкая собираемость платежей, отсутствие должного диалога между органами исполнительной власти субъектов Федерации и региональными операторами, проблемы в организации их деятельности. «Жители жалуются на высокие платежи при снижении качества услуги по вывозу мусора, путаницу в квитанциях. Появляются движения против строительства объектов обращения с отходами в своём регионе и, тем более, планов размещения отходов из других регионов. По вине региональных операторов в ряде субъектов Федерации возникла угроза остановки вывоза мусора. Шесть операторов в ближайшее время могут стать банкротами», — сообщил законодатель.

При этом он указал и на позитивные примеры. Например, серьёзное продвижение в проектах по ликвидации объектов накопленного вреда в Нижегородской области. Завершение работ запланировано на 2020 год.

Этим летом, отметил Николай Федоров, острая ситуация с пожарами заставила пересмотреть планы финансирования проекта «Сохранение лесов» для ускорения поставок специализированной техники в регионы. С последующих бюджетных периодов на 2019 год перенесено более 2,7 миллиардов рублей. В регионы поступило порядка 2300 единиц техники, которая уже в этом году была задействована в тушении пожаров. Все это должно позитивно сказаться и на профилактике пожаров. «Может быть, и благодаря проекту «Сохранение лесов» незначительно, но растут показатели лесовосстановления. На начало ноября 2019 года оно выполнено на площади 950 тысяч гектаров, что на 10 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Календарный год ещё не закончился, показатели лесовосстановления составили 96 процентов от запланированных».

Реализацию проектов по направлению «вода» первый вице-спикер назвал серьезным вкладом в здоровье жителей нашей страны. По данным на сентябрь 2019 г., соответствующая работа начата в 42 регионах на 72 объектах водоснабжения. Первым стал запущенный в Липецкой области новый водопровод.

Одна из проблем этого года, по словам парламентария, перенос регионами получения средств на модернизацию сетей водоснабжения на следующий год.

По данным Счётной палаты, если уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию всех нацпроектов в первом полугодии 2019 года составил 32 процента, то по нацпроекту «Экология» — менее 12 процентов.

Николай Федоров подчеркнул, что есть проблемы в реализации многих наших проектов, в том числе проекта «Оздоровление Волги». Часто они связаны с необходимостью приведения проектно-сметной документации на объекты в соответствие с требованиями национального проекта «Экология», нехваткой финансирования из средств регионов на её разработку.

Первый вице-спикер СФ обозначил несколько сюжетов о реализации федерального проекта «Чистый воздух». В этом году запланировано выдать 15 комплексных экологических разрешений предприятиям-загрязнителям первой категории, но на начало ноября не выдано ни одно. «Мы обсуждали вопросы внедрения наилучших доступных технологий и выдачи комплексных экологических разрешений в ноябре на парламентских слушаниях. Эксперты считают, что предприятия уже в ближайшие годы могут столкнуться с серьёзными проблемами. Например, до сих пор не сформирована нормативная база для перехода водоканалов на наилучшие доступные технологии. Крайне затянута процедура получения комплексных экологических разрешений. В этих условиях предприятиям для их получения требуется минимум два года».

Говоря о законодательном обеспечении, Николай Федоров проинформировал, что в текущем году принят ряд законов, необходимых для выстраивания эффективной работы с отходами, включая обращение с отходами первого и второго классов опасности. Внесены поправки в Налоговый кодекс, благодаря которым можно сдерживать рост тарифов для населения на услуги по обращению с отходами. В целях реализации проекта «Чистый воздух» принят закон, который создал правовую базу для проведения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на основе сводных расчетов. «На постоянном контроле палаты находятся вопросы своевременного принятия министерствами и ведомствами подзаконных нормативных актов, необходимых для реализации законов», — сказал он.

Первый вице-спикер СФ сообщил, что определена тема следующего заседания Совета, которое планируется провести в июне-июле 2020 года – «О совершенствовании государственного регулирования в сфере ГМО-продукции». Вопросы в этой сфере вызывают общественный резонанс. Руководством страны принято принципиальное решение о запрете промышленного сельскохозяйственного производства ГМО-продукции и сырья. 3 июля 2016 г. принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования в области генно-инженерной деятельности». По поручению Председателя СФ проводится анализ результатов правоприменительной практики этого закона. «На сегодня нет результатов исследований по выявлению отдаленных последствий воздействия ГМО на организм человека. Необходимо провести анализ сложившейся ситуации в сфере регулирования ГМО в Российской Федерации и найти решения, которые позволят установить эффективный контроль в данной сфере», — считает первый вице-спикер СФ.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров обратил особое внимание на ряд проблем в связи с реализацией национального проекта «Экология». Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию национального проекта по состоянию на 1 ноября 2019 г. составил 27,1 проц. В этой связи следует принять меры по использованию средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий национального проекта, считает сенатор.

К числу проблемных вопросов, требующих решения, Алексей Майоров отнес необходимость корректировки показателей федеральных проектов и приведение проектно-сметной документации на объекты в соответствие с требованиями нацпроекта, в том числе с учетом готовности регионов к реализации мероприятий. «Важнейшим вопросом является подготовка подзаконных актов, принятых в обеспечение национального проекта. Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию осуществляется парламентский контроль за их разработкой и принятием», — считает он.

Сенатор сообщил, что в целях подготовки этого заседания Комитет провел заседание Экспертного совета с участием представителей Минприроды России, Минстроя России, Росприроднадзора, Госкорпорации «Росатом», ППК «Российский экологический оператор», где обсуждались проблемные вопросы и предложения в проект решения Совета.

Алексей Майоров заверил, что в 2020 г. члены профильного Комитета СФ продолжат работу по мониторингу реализации национального проекта «Экология». «В период весенней сессии мы планируем провести парламентское мероприятие, посвященное финансовым инструментам реализации проекта», — сообщил он.

Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов рассказал о мероприятиях, которые определены для того, чтобы добиться основных показателей, заложенных в нацпроекте «Экология», — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

В обсуждении приняли участие члены Совета Федерации, полномочный представитель Правительства РФ в Совете Федерации Андрей Яцкин, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров, представители министерств и ведомств, региональных органов государственной власти, научных и общественных кругов, ученики московской школы № 354 имени Дмитрия Михайловича Карбышева.