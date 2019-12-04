Закон и беззаконие

На российско-абхазской границе задержан наркокурьер

Автор: ИА “Русские Новости”

Сочинской таможней возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотиков.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Сочинской таможни совместно с сотрудниками ОКОН Сочинского ЛУ МВД России на транспорте, на таможенном посту МАПП Адлер был задержан 41-летний житель Абхазии. Мужчина следовал из Российской Федерации в Республику Абхазия по «зеленому коридору».

В ходе таможенного контроля на вопрос инспектора о наличии товаров, подлежащих декларированию, он ответил отрицательно. При проведении личного таможенного досмотра, сокрытых и запрещенных к перемещению товаров у него обнаружено не было. С целью отработки версии о том, что мужчина, возможно, скрывает наркотические средства внутри себя, а также с целью предотвращения угрозы его жизни и здоровью, его направили в медучреждение. В больнице у мужчины были обнаружены три полиэтиленовых свертка, сокрытых внутриполостным способом.

Свертки, предположительно с наркотическим веществом были изъяты и направлены на физико-химическое исследование в ЭКЦ УТ МВД России по ЮФО г. Краснодара. Экспертиза подтвердила, что гражданин пытался пронести через границу наркотическое средство – метадон, массой 0,577 г, что является значительным размером наркотика.

По данному факту отделением дознания Сочинской таможни возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств в значительном размере), — сообщил нам представитель Сочинской таможни.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания г. Сочи. Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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