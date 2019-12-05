Крымские таможенники изъяли более 2,5 тысяч единиц пробников и тестеров

Пять литровых бутылок с прозрачными жидкостями, предположительно, парфюмерная вода, почти 2,5 тысячи пробников и 12 тестеров духов известных брендов выявили крымские таможенники у шести жителей Красноперекопска, пересекающих таможенную границу в пункте пропуска МАПП Армянск.

При проведении таможенного контроля в отношении граждан, прибывших на территорию Российской Федерации в пешем порядке, внимание таможенников привлекли пять женщин и один мужчина с габаритными сумками. На вопрос таможенников о наличии товаров, подлежащих таможенному декларированию, все ответили отрицательно.

При проведении таможенного досмотра должностные лица таможни выявили в сумках граждан в ассортименте парфюмерные пробники известных торговых марок, среди которых LANCOME, HUGO BOSS, MOSCHINO, VERSACE, LANVIN, а также литровые емкости с нанесенной вручную надписью AUDE ON DEMON, LACOSTE BLANK MEN и другими. У каждого гражданина было по 7-10 килограммов ароматов в ассортименте.

В своих пояснениях лица, которые перемещали товар, сообщили, что парфюмерию приобрели на территории Украины, заплатив по 1000 рублей за килограмм, и везли в подарок многочисленным друзьям и родственникам, — сообщил нам представитель Крымской таможни.

«В настоящее время Крымской таможней возбуждено 6 дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование). Весь товар изъят. Назначена экспертиза рыночной стоимости и оригинальности товара», – сообщил начальник Красноперекопского таможенного поста Сергей Бронишевский.