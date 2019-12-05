Экономика

Повышение тарифов ОСАГО на 30% — информационный вброс

Автор:
ОСАГО

По данным статистики тарифы снижаются с момента запуска первого этапа реформы по либерализации ОСАГО.

Как сегодня отметил во время парламентских слушаний председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, тема изменения тарифов не теряет актуальности: «практически каждый год обсуждаем». В прошлом году осенью были слушания, и после них 4 декабря ЦБ принял указание о расширении тарифного коридора на 20% от базовой ставки. Далее стал более вариативным коэффициент стажа. Был изменен коэффициент бонус-малус, он стал более гибким и эффективным. Было много критики и вбросов, что тарифы существенно возрастут. На данный момент тариф снизился на 5,3% за год, количество договоров увеличилось на 1.5%, сбор за полисы ОСАГО уменьшился на 4%. То есть решение об индивидуализации тарифов показало свою эффективность.

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