Казаки Санкт-Петербурга и Ставрополья обсуждают экологические проблемы России

24 ноября 2019 года Курортный отдел Ставропольского казачьего войска посетил с дружественным визитом атаман Юга России, атаман Ставропольского казачьего войска Дмитрий Владимирович Стригунов. По окончании Божественной литургии настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери города Сестрорецка архимандрит Гавриил (Коневиченко) поздравил всех молящихся с праздником Феодора Студита и пригласил казаков в Мемориал памяти мученического подвига Царской Семьи «Расстрельная комната».

В расстрельной комнате батюшка рассказал Дмитрию Владимировичу Стригунову об истории создания картины «Преисподняя Ипатьевского дома», которая написана художником, казаком Конвоя памяти Государя Николая II Александром Левченковым и подарил Дмитрию Владимировичу буклет «Расстрельная комната» и открытку «Преисподняя Ипатьевского дома».

Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери Сестрорецка, духовник Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II архимандрит Гавриил (Коневиченко) наградил атамана Юга России, атамана Ставропольского казачьего войска Дмитрия Владимировича Стригунова медалью «В память столетия Русской Голгофы (1918-2018)» за верноподданнические чувства и любовь к Государю Императору Николаю II и Его Августейшей Семье.

Затем, на состоявшемся в Библиотеке памяти Государя Императора Николая II Сходе атаман Юга России, атаман Ставропольского казачьего войска Дмитрий Владимирович Стригунов доложил о состоянии дел в российском казачестве, Союзе казаков России и реестре. Дмитрий Владимирович поблагодарил за работу по созданию Конвоя Памяти Государя Императора Николая II и дал положительную оценку этому всероссийскому движению. Отдельно Дмитрий Владимирович высказал свое восхищение Мемориалом памяти мученического подвига Царской Семьи «Расстрельная комната» и теми положительными изменениями, которые прошли в Курортном отделе Ставропольского казачьего войска после последнего посещения атаманом в 2017 году.

Также атаман Стригунов с вниманием отнесся к созданию подразделения Экологической полиции при казачьей общине «Невская Сечь».

Духовник общины о. Гавриил рассказал, как было создано подразделение Экологической полиции при казачьей общине «Невская Сечь» в день эколога – 5 июня 2019 года. Далее о. Гавриил рассказал, как вновь избранный атаман подразделения Экологической полиции при казачьей общине «Невская Сечь» Сергей Анатольевич Лисовский с казаками общины презентовал подразделение Экологической полиции на круглом столе «Российская философия устойчивого развития», состоявшемся в Смольном институте Российской академии образования в рамках Всероссийского форума «Устойчивое развитие», где присутствовал Рашид Айдынович Исмаилов, Руководитель Рабочей группы по экологии и природопользованию Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, Председатель Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество». Участники круглого стола с вниманием и одобрением отнеслись к такой своевременной инициативе со стороны главного редактора газеты «Общество и Экология» Сергея Анатольевича Лисовского. По благословению настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери Сестрорецка архимандрита Гавриила (Коневиченко) атаман подразделения Экологической полиции при казачьей общине «Невская Сечь» наградил Рашида Айдыновича Исмаилова орденским знаком «Император Николай II» за служение нашему государству Российскому.

Также архимандрит Гавриил (Коневиченко) рассказал присутствующим и о том общероссийском проекте по посадке деревьев, который стартовал с Курортного района и будет реализован по всем районам Санкт-Петербурга и Ленинградской области и по другим городам России.

Далее батюшка познакомил атамана Юга России с фильмом» «Природа. Родина. Народ» о 20-летнем пути становления газеты «Общество и Экология» и Сергея Анатольевича Лисовского, известного эколога и общественного деятеля.

По поручению атамана подразделения Экологической полиции при казачьей общине «Невская Сечь» Сергея Анатольевича Лисовского, казак Конвоя, профессор Посадский Александр Владимирович предложил атаману Юга России провести экологическую конференцию на Ставропольской земле совместно с представителями казачества и правительством региона по важнейшим вопросам экологии Юга России.

Атаман Юга России Дмитрий Владимирович Стригунов отметил, что участие казаков в решении экологических проблем это и есть истинный патриотизм, истинное служение нашему государству Российскому, и это есть настоящее жертвенное служение для будущих поколений.

Дмитрий Владимирович Стригунов заверил всех участников Схода, что он с казаками Юга России готов включиться в эту экологическую инициативу, предлагаемую атаманом подразделения Экологической полиции Сергеем Анатольевичем Лисовским, в этот нелегкий труд на благо нашего Отечества, имеющимся ресурсом всего казачества Юга России.

Атаман Стригунов Д. В. пообещал, что в ближайшее время подготовит тезисный доклад об экологической ситуации и экологических проблемах Юга России, используя информационный ресурс правительства региона, Думского комитета по экологии, экологических организаций региона, а также информационный ресурс средств массовой информации региона, который они публиковали на страницах своих газет и сайтов. И уже на Сходе Дмитрий Владимирович Стригунов показал всем присутствующим короткий, но очень содержательный сюжет о надвигающейся экологической катастрофе региона.

В конце выступления атамана Юга России Стригунова Д. В. о. Гавриил подвел итоги Схода, акцентировал внимание на том, что промыслом Божиим при Духовно-просветительском центре Сестрорецка сорганизовалось такое Богоугодное соработничество духовенства, казачества, экологов и людей науки. После чего батюшка благословил всех на добрые Богоугодные дела и на служение нашему государству Российскому.

По окончании Схода все были приглашены на братскую трапезу, которая состоялась в трапезной Духовно-просветительского центра, где всем присутствующим пропели многая и благая лета и уже обсуждалась непротокольная часть схода и происходил обмен опытом повседневной казачьей жизни.